Ao pisar na Praça São Francisco, em Sergipe, a primeira impressão vem das pedras, igrejas e fachadas antigas. A praça fica em São Cristóvão e reúne casarões e prédios públicos. Esse conjunto ganhou reconhecimento mundial da UNESCO por seu desenho urbano, que aproxima marcas portuguesas e espanholas.

Por que uma praça de Sergipe recebeu reconhecimento mundial?

Ao entrar na praça, o visitante encontra um espaço amplo cercado por construções antigas, em vez de um monumento isolado. A UNESCO reconheceu a Praça São Francisco, em 2010, por sua composição urbana, que reúne formas portuguesas e espanholas de organizar uma cidade colonial.

O reconhecimento não transforma todo o município em um único monumento inscrito. A área protegida internacionalmente corresponde ao conjunto específico da praça e de seus edifícios. Essa diferença ajuda a entender por que as ruas próximas também importam, sem confundir o centro histórico inteiro com o bem reconhecido.

As construções religiosas ajudam a contar como o centro urbano se desenvolveu ao longo dos séculos – Créditos: depositphotos.com / sergio_pulp

Igrejas, casarões e antigo palácio organizam o cenário

De um lado aparece a Igreja e Convento de São Francisco, ligada à presença franciscana no Nordeste. Também integram o cenário a antiga Igreja da Misericórdia, o Palácio Provincial e imóveis residenciais construídos em diferentes períodos. As fachadas mostram funções religiosas, civis e domésticas lado a lado.

Esses prédios foram levantados em épocas diferentes. A variedade de épocas e usos ajuda a explicar a paisagem atual: há edifícios ligados ao poder político, construções religiosas e casas que acompanharam mudanças na cidade. A praça mostra essa mistura sem sugerir uma cidade parada no tempo.

O que existe de português e espanhol nesse desenho?

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional relaciona o conjunto à união das coroas de Portugal e Espanha, entre 1580 e 1640. A praça aberta lembra a organização de espaços públicos espanhóis, enquanto as construções ao redor se encaixam na formação portuguesa da cidade.

Essa combinação aparece na relação entre espaço livre, igreja e edifícios públicos. Não se trata de dizer que uma nação fez metade da praça e a outra construiu o restante. O interesse histórico está na mistura de modelos urbanos quando as duas coroas ficaram sob o mesmo monarca.

Quem deseja descobrir as riquezas históricas de Sergipe, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado sobre São Cristóvão, que apresenta um roteiro pela cidade histórica, com dicas de passeios, atrações e preços para conhecer um dos mais importantes conjuntos coloniais do Nordeste, incluindo a famosa Praça São Francisco:

O caminho pelas fachadas revela diferentes épocas

Observar a praça com calma revela detalhes que passam despercebidos em uma fotografia. As portas, janelas, telhados e paredes mostram soluções de construção de épocas diferentes. O piso de pedra amplia a impressão de continuidade, mas sua conservação também exige intervenções feitas por órgãos responsáveis ao longo do tempo.

Alguns pontos ajudam a reconhecer o conjunto ao caminhar pela praça:

Igreja e Convento de São Francisco: marco religioso que domina parte da vista.

marco religioso que domina parte da vista. Antigo Palácio Provincial: edifício ligado à administração pública de outros tempos.

edifício ligado à administração pública de outros tempos. Santa Casa da Misericórdia: presença histórica de assistência e religião.

presença histórica de assistência e religião. Casarões: construções residenciais de períodos diferentes ao redor do espaço aberto.

construções residenciais de períodos diferentes ao redor do espaço aberto. Praça de pedra: área central que une visualmente os edifícios.

O passeio ganha sentido quando esses lugares são vistos em conjunto. A praça funciona como parte da cidade viva, e não como um cenário sem moradores. Caminhar ali é observar como a circulação, os prédios e as lembranças públicas continuam ocupando o mesmo espaço.

O reconhecimento internacional reforça a importância histórica e cultural desse conjunto arquitetônico – Créditos: depositphotos.com / A.Paes

Como a preservação mantém a praça ligada à cidade?

O reconhecimento internacional depende de conservar as características que justificaram a inscrição. Isso envolve fachadas, proporções, espaços abertos e o entorno, sem impedir toda manutenção. Reparos precisam respeitar materiais, técnicas e exigências de proteção; uma pintura comum pode alterar o aspecto de um conjunto histórico sensível.

Também é preciso conciliar preservação e uso diário. Moradores, instituições religiosas, comércio e visitantes compartilham uma paisagem antiga. A manutenção do patrimônio exige acompanhamento permanente, não apenas obras feitas quando surge um problema visível. O interesse do lugar está justamente em continuar fazendo parte da vida local.

São Cristóvão guarda história além da praça famosa

A cidade histórica de São Cristóvão nasceu no período colonial e passou por transformações políticas e sociais. O conjunto da Praça São Francisco permite compreender parte desse passado, mas não representa sozinho todas as experiências de quem viveu na região, incluindo trabalhadores, famílias e diferentes grupos sociais.

O que impressiona é a possibilidade de reconhecer uma lógica antiga nas construções ainda presentes. Entre igreja, antigo palácio e casas, a Praça São Francisco reúne memória e vida cotidiana. Seu valor não depende de parecer intocada: depende de conservar marcas que ajudam a entender como São Cristóvão se formou.