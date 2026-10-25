Aracaju, capital de Sergipe, foi planejada no século XIX com ruas e quarteirões regulares. A capital mudou em 1855. No Índice de Progresso Social de 2026, a cidade ficou em terceiro lugar entre as capitais do Nordeste, não em primeiro, embora tenha melhorado sua pontuação em relação ao ano anterior.

Por que Aracaju foi criada como nova capital?

Antes de Aracaju assumir essa função, a capital de Sergipe era São Cristóvão. No século XIX, o governo provincial buscava melhorar a circulação de mercadorias, especialmente o açúcar, por uma área com ligação mais favorável ao litoral. A mudança envolvia economia, transporte e decisões administrativas, além da construção urbana.

A Assembleia Legislativa de Sergipe registra que a Resolução nº 413, sancionada em 17 de março de 1855, elevou o povoado de Santo Antônio do Aracaju à condição de cidade e transferiu a capital. O presidente da província era Inácio Joaquim Barbosa, responsável por conduzir essa transformação institucional.

O litoral oferece paisagens que fazem parte da rotina de moradores e visitantes -Créditos: depositphotos.com / Cristian_Lourenco

O desenho em xadrez marcou o início da cidade

O projeto urbano associado ao engenheiro Sebastião José Basílio Pirro organizou ruas e quarteirões em traçado regular. É daí que vem a comparação com um tabuleiro de xadrez. O desenho foi pensado para a nova área administrativa e não significa que todos os bairros atuais repetem aquele plano inicial.

A história de Aracaju reúne informações sobre o crescimento da cidade para além de seu núcleo original. Com o passar dos anos, a capital se expandiu e ganhou bairros, vias e equipamentos que não existiam em 1855. Planejamento de origem e urbanização posterior são momentos diferentes.

Aracaju é a capital com melhor qualidade de vida do Nordeste?

No IPS Brasil 2026, a resposta é não. O levantamento coloca João Pessoa em primeiro no Nordeste entre as capitais, com 67,73 pontos, seguida por Natal, com 66,82. Aracaju aparece em terceiro, com 66,35 pontos, e ocupa a 14ª posição entre as capitais brasileiras.

O Índice de Progresso Social reúne indicadores de necessidades básicas, bem-estar e oportunidades. Ele não mede a preferência individual de cada morador nem transforma uma classificação em garantia de qualidade de vida. A pontuação de Aracaju subiu em relação a 2025, quando marcou 65,73, mas ainda existem desafios locais.

Além das praias, a capital reúne características que chamam atenção de quem busca qualidade de vida – Créditos: depositphotos.com / contato@caciomurilo.com.br

Os pontos turísticos mostram outra face da capital

O visitante encontra praias, mercados e espaços de passeio que ajudam a contar a história da cidade. A Orla de Atalaia reúne áreas de caminhada e lazer, enquanto os mercados centrais permitem conhecer produtos e artesanato locais. O centro histórico aproxima o passeio da formação política e comercial da capital.

Três regiões ajudam a montar um roteiro com atrações diferentes:

Centro histórico: observar a Praça Fausto Cardoso, edifícios antigos e os mercados tradicionais.

observar a Praça Fausto Cardoso, edifícios antigos e os mercados tradicionais. Orla de Atalaia: caminhar, conhecer a paisagem do litoral e procurar opções de comida sergipana.

caminhar, conhecer a paisagem do litoral e procurar opções de comida sergipana. Orla Pôr do Sol: escolher um fim de tarde para apreciar a paisagem perto da região do Mosqueiro.

Essas opções aparecem nas informações de turismo da prefeitura municipal. Para aproveitar cada uma, é melhor conferir horários, deslocamentos e serviços antes de sair. A cidade tem praia e centro histórico, mas os locais ficam em áreas diferentes e podem exigir tempo de transporte.

Quem deseja conhecer as belezas da Paraíba, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Fabi Cassol | Minha Praia Viajar, que conta com mais de 281 mil visualizações, onde Fabi Cassol mostra as melhores praias e atrações de João Pessoa, com dicas de passeios, piscinas naturais, hospedagens e preços para aproveitar a capital paraibana:

O planejamento antigo ainda aparece na cidade atual

Uma capital planejada não permanece igual ao desenho do começo. A comparação com outras capitais planejadas mostra como épocas diferentes produziram projetos urbanos distintos. Em Aracaju, a relação entre litoral, rios e crescimento da cidade mudou os usos do espaço desde 1855.

O traçado de ruas retas é uma parte visível dessa origem, mas a vida urbana também depende de saneamento, transporte e serviços públicos. Os resultados do IPS ajudam a observar avanços e dificuldades sem transformar o desenho histórico em explicação única para os indicadores atuais.

O que vale conferir antes de visitar ou comparar Aracaju?

Para conhecer a capital, faz sentido dividir os passeios entre memória do centro, praias e espaços de lazer. Informações de horários e transporte devem ser conferidas perto da data da viagem. Quem compara cidades para morar precisa avaliar também custos, trabalho e serviços no bairro desejado, além de rankings.

Aracaju reúne a história de uma capital criada por decisão política e dados do presente. O projeto em xadrez ajuda a explicar seu nascimento; o IPS mostra apenas parte de sua realidade atual. Juntos, esses elementos permitem conhecer a cidade sem repetir uma liderança que os números não confirmam.