Pato Branco, no Paraná, recebeu seu nome após um episódio com um pato selvagem, segundo registro da prefeitura. A cidade tem indicadores sociais e um clube de futsal reconhecido entre os cinco melhores do mundo no passado. Porém, posições de rankings exigem datas e critérios claros para não confundir resultados.

Pato Branco tem uma origem ligada a um rio

A Prefeitura de Pato Branco relata que João Arruda, um dos primeiros moradores vindos do Rio Grande do Sul, deu o nome de Pato Branco a um afluente do Rio Chopim. Isso teria ocorrido após ele abater um pato selvagem de penas brancas, conforme a tradição preservada em documentos municipais.

O relato municipal situa o episódio na primeira década do século 20, sem confirmar uma data exata. Portanto, o ano de 1903 deve ser tratado com cuidado. O nome passou primeiro pelo rio e, depois, pela identificação da localidade que cresceu na região do sudoeste do Paraná.

Os indicadores sociais ajudam a mostrar como a cidade se posiciona em relação a outros municípios paranaenses – Créditos: Wikipedia

Como o nome do rio passou para a cidade?

O governo estadual criou a Colônia Bom Retiro em 1918. Mais tarde, o serviço telegráfico passou a usar a expressão Posto do Rio Pato Branco, segundo a prefeitura. A denominação ganhou força nas comunicações e acabou superando outros nomes empregados pelos moradores do distrito.

Alguns marcos ajudam a entender essa mudança:

Primeiros moradores: famílias gaúchas se estabeleceram na região.

famílias gaúchas se estabeleceram na região. Nome do rio: o episódio do pato entrou na memória local.

o episódio do pato entrou na memória local. Telégrafo: ajudou a espalhar a denominação Pato Branco.

ajudou a espalhar a denominação Pato Branco. Município: a cidade ganhou autonomia décadas depois.

a cidade ganhou autonomia décadas depois. Autonomia: o município foi desmembrado de Clevelândia em meados do século 20.

o município foi desmembrado de Clevelândia em meados do século 20. Esporte: os títulos nacionais ajudam a entender a fama do clube.

A mudança de nome foi gradual e aparece em registros de diferentes épocas. A história contada pela prefeitura ajuda a explicar a identidade local, mas não deve ser confundida com prova independente de todos os detalhes do episódio na mata nem de sua data específica.

Indicadores sociais exigem atenção ao ano do ranking

O Índice de Progresso Social, o IPS Brasil, apresenta Pato Branco em 10º lugar entre os 399 municípios paranaenses na edição de 2026, com 68,09 pontos em 100. A cidade está na posição 165 entre 5.570 municípios avaliados no país, conforme o painel da edição atual.

Esses números não confirmam a afirmação de que Pato Branco seja atualmente a quarta cidade paranaense em qualidade de vida. O IPS reúne diferentes indicadores sociais e alerta que mudanças no método impedem comparar diretamente os resultados anuais como se fossem uma série idêntica de resultados.

A tradição esportiva faz parte da identidade local e levou o nome da cidade a competições importantes – Créditos: Wikipedia

Quando o Pato Futsal esteve entre os melhores do mundo?

Em março de 2020, a Liga Nacional de Futsal informou que o Pato Futsal havia sido considerado o quinto melhor clube do mundo pelo Futsal Planet, pelo segundo ano consecutivo. A posição diz respeito a uma premiação específica daquele período, não uma classificação da FIFA.

O time também conquistou duas edições seguidas da Liga Nacional, em 2018 e 2019. Essas conquistas explicam sua importância para o esporte da cidade. Não há motivo para transformar aquela colocação histórica em um ranking mundial atual de clubes ou seleções.

Quem deseja conhecer cidades com boa estrutura no interior do Paraná, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado sobre Pato Branco, que apresenta os principais aspectos da qualidade de vida na cidade, incluindo segurança, emprego, educação, saúde, infraestrutura e custo de vida, mostrando por que o município chama a atenção de quem busca tranquilidade sem abrir mão dos serviços urbanos:

O esporte ganhou importância na identidade local

Os títulos nacionais do Pato Futsal dão uma referência concreta da relação entre o município e o esporte. O resultado internacional de 2020 é uma conquista datada de um clube, enquanto os índices sociais medem outra dimensão da cidade. São informações diferentes, que não devem ser misturadas.

O que distingue a cidade além do esporte?

O município reúne atividades de comércio, serviços e educação. Seu crescimento pode ser observado por medidas como população e renda, mas nenhum número isolado resume a qualidade de vida. Um indicador não substitui informações sobre moradia, transporte, trabalho e acesso à saúde, além das desigualdades entre bairros.

O nome Pato Branco aproxima passado e presente. O episódio do animal pertence à tradição histórica, enquanto as posições no IPS e as conquistas do futsal podem ser conferidas com seus anos e critérios. Assim, a cidade ganha uma descrição fiel, sem slogans nem números desatualizados.