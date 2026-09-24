EM FOCO Resumo da matéria 01 Capital desenhada no papel Belo Horizonte foi planejada no fim do século XIX para substituir Ouro Preto como sede do governo de Minas Gerais. 02 Malha urbana geométrica Ruas retas e avenidas diagonais marcaram o desenho inicial da nova capital, concebida para organizar expansão e circulação. 03 Pampulha mudou a arquitetura Décadas depois, Niemeyer, Burle Marx e Portinari ajudaram a transformar a Pampulha em referência internacional do modernismo brasileiro.

A capital mineira nasceu em mapas e projetos: Belo Horizonte foi construída no fim do século XIX para substituir Ouro Preto e organizar uma administração de governo. Décadas depois, Pampulha levou a cidade para a história da arquitetura com obras de Niemeyer, jardins de Burle Marx e arte de Portinari.

Por que Belo Horizonte precisou ser planejada do zero?

A mudança nasceu da busca por uma sede administrativa capaz de crescer além das limitações de Ouro Preto. A nova capital mineira foi implantada sobre a área do antigo arraial do Curral del Rei, após debates políticos e estudos técnicos.

A Comissão Construtora, liderada inicialmente por Aarão Reis, desenhou uma cidade com ruas regulares e avenidas diagonais. O projeto buscava uma capital republicana moderna e organizada, com áreas administrativas, residenciais e circulação definidas antes mesmo de a nova sede ser inaugurada em 12 de dezembro de 1897.

Belo Horizonte, a incrível capital de Minas Gerais – Créditos: depositphotos.com / PedroTruffi

O que o desenho original ainda revela nas ruas?

Dentro da área central, o traçado continua fácil de perceber. Ruas retas cruzam avenidas diagonais, criando esquinas e quarteirões que nasceram da lógica do plano original. A Avenida do Contorno funcionava como limite da zona planejada e ainda ajuda a ler a estrutura inicial.

Com o crescimento, Belo Horizonte ultrapassou aqueles limites e ganhou bairros muito diferentes entre si. Mesmo assim, o centro preserva a geometria que marcou o nascimento da capital, mostrando como uma decisão de urbanismo tomada no século XIX continua visível na rotina de uma metrópole atual.

Por que a Pampulha mudou a imagem de Belo Horizonte?

Nos anos 1940, a cidade ganhou outro salto arquitetônico com o conjunto construído em torno da lagoa. O projeto reuniu Oscar Niemeyer, Roberto Burle Marx e Cândido Portinari em edifícios e jardins que quebravam a rigidez de parte da arquitetura moderna daquele período.

A Pampulha reconhecida pela UNESCO reúne quatro edifícios principais em uma paisagem planejada. O conjunto ajudou a tornar a arquitetura moderna brasileira conhecida internacionalmente e permanece como uma das marcas mais fortes da capital mineira.

A seguir listamos 4 elementos da Pampulha que ajudam a entender a força do conjunto moderno:

Igreja de São Francisco: uma das imagens mais conhecidas da arquitetura de Niemeyer.

uma das imagens mais conhecidas da arquitetura de Niemeyer. Casa do Baile: edifício curvo integrado à paisagem da lagoa.

edifício curvo integrado à paisagem da lagoa. Museu de Arte: antigo cassino que integra o núcleo original do conjunto.

antigo cassino que integra o núcleo original do conjunto. Jardins: projeto paisagístico de Burle Marx conecta edifícios e entorno.

Quem quer explorar as melhores atrações de Belo Horizonte, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Rolê Família, que conta com mais de 82 mil visualizações, onde os criadores mostram dicas imperdíveis em Minas Gerais:

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Quais datas ajudam a entender a transformação da capital?

Belo Horizonte mudou rapidamente em poucas décadas. A construção começou em 1894, a inauguração ocorreu em 1897 e a Pampulha surgiu nos anos 1940. Esses marcos mostram duas fases distintas: primeiro, a criação de uma capital planejada; depois, sua projeção como laboratório do modernismo.

O reconhecimento internacional veio mais tarde. Em 2016, a Pampulha entrou na lista do Patrimônio Mundial, consolidando uma paisagem que já fazia parte da identidade de Belo Horizonte. Assim, planejamento urbano do século XIX e arquitetura moderna do século XX permanecem visíveis na mesma cidade.

A seguir listamos 3 datas de Belo Horizonte que resumem essa transformação urbana:

DADOS EM FOCO Belo Horizonte em três datas Tabela com três datas importantes da história urbana de Belo Horizonte Ano Marco Por que importa 1894 Início das obras Começa a construção da nova capital planejada 1897 Inauguração A nova capital de Minas Gerais é oficialmente inaugurada 2016 UNESCO Conjunto Moderno da Pampulha torna-se Patrimônio Mundial

Como a cidade planejada ganhou uma identidade própria?

O projeto inicial organizou ruas e avenidas, mas a identidade veio com o uso cotidiano. Mercados, bairros, parques, botecos e espaços culturais ocuparam uma cidade que cresceu muito além da prancheta. A paisagem passou a combinar o traçado racional com hábitos e referências tipicamente mineiros.

Por isso, a capital mineira pode ser lida em camadas: o plano republicano de 1897, a arquitetura moderna da Pampulha e a metrópole que surgiu depois. Essa mistura ajuda a explicar por que Belo Horizonte conserva marcas tão claras de planejamento sem parecer uma cidade parada no projeto original.