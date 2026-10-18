Paraty, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, integra o primeiro patrimônio mundial misto do Brasil, reconhecido em 2019. Reúne centro histórico, Mata Atlântica e Ilha Grande. A UNESCO valoriza cultura e natureza nesse conjunto, mas não torna Paraty o primeiro patrimônio mundial da América Latina.

O que significa o reconhecimento mundial de Paraty?

A UNESCO reconheceu em 2019 o conjunto denominado Paraty e Ilha Grande: Cultura e Biodiversidade. A inscrição é mista porque combina valores culturais, como o traçado urbano e os modos de vida tradicionais, com a biodiversidade de áreas naturais protegidas.

Esse foi o primeiro patrimônio mundial misto brasileiro. Não foi o primeiro de toda a América Latina: outros países já tinham locais classificados pelas duas dimensões antes de 2019. A distinção é importante para explicar com precisão a conquista da cidade fluminense.

Paraty une a engenharia do século 18 ao prestígio de ter ruas que alagam na lua cheia por um design planejado para a limpeza da cidade – Créditos: depositphotos.com / stevenjfrancis

O centro histórico conserva marcas do antigo porto colonial

Durante o período colonial, o porto de Paraty esteve ligado ao transporte de ouro vindo de Minas Gerais. A região também recebeu pessoas escravizadas trazidas da África, parte fundamental de uma história que envolve exploração, trabalho forçado e circulação de mercadorias.

O traçado antigo e diversos edifícios permaneceram como referências desse passado. A localização e trajetória histórica da cidade ajudam a situá-la na Costa Verde, entre o mar e a serra, onde a arquitetura colonial divide espaço com atividades atuais.

Por que a água do mar chega às ruas antigas?

Em certos períodos, a maré avança sobre ruas do centro histórico, um fenômeno conhecido por moradores e visitantes. Isso acontece em uma área baixa, próxima à baía, e pode alterar os caminhos disponíveis para circular entre as construções antigas.

É comum ouvir que as ruas teriam sido planejadas para a água realizar uma limpeza automática. Porém, não encontrei prova histórica suficiente para apresentar essa intenção como fato. O avanço da água é observado; a explicação sobre um projeto deliberado exige documentação própria.

Paraty destaca-se como o município de habitantes que convivem com o título de Patrimônio Mundial da UNESCO por sua cultura e biodiversidade – Créditos: depositphotos.com / xura

O patrimônio protegido vai além das fachadas históricas

O conjunto inscrito pela UNESCO inclui áreas importantes da Mata Atlântica, como o Parque Nacional da Serra da Bocaina e outras unidades de conservação. A proteção abrange relações entre comunidades tradicionais, florestas, montanhas, ilhas e o litoral atlântico.

Os elementos reconhecidos ajudam a entender a dimensão dessa proteção:

Centro histórico: ruas, igrejas e edificações ligadas ao passado colonial de Paraty.

ruas, igrejas e edificações ligadas ao passado colonial de Paraty. Florestas: unidades de conservação com animais e plantas da Mata Atlântica.

unidades de conservação com animais e plantas da Mata Atlântica. Comunidades tradicionais: modos de vida caiçaras, indígenas e quilombolas presentes na região.

modos de vida caiçaras, indígenas e quilombolas presentes na região. Paisagem costeira: encontro do mar com áreas montanhosas e trechos protegidos.

A combinação de valores culturais e ambientais diferencia o destino de outros centros históricos. Preservar apenas os casarões não seria suficiente para cuidar de toda a paisagem reconhecida: as áreas naturais e as comunidades locais também têm papel importante.

Quem deseja explorar as belezas do Rio de Janeiro, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Casal Alencar, que conta com mais de 134 mil visualizações, onde os apresentadores mostram um roteiro econômico de quatro dias por Paraty, com dicas de passeios, atrações e preços para conhecer a cidade gastando pouco:

Como passear pelo centro de pedra com mais cuidado?

O piso irregular pede atenção de quem utiliza carrinho de bebê, cadeira de rodas ou tem dificuldade para caminhar. O Iphan acompanha iniciativas de acessibilidade que procuram melhorar a circulação sem apagar as características do conjunto protegido.

Antes da visita, vale conferir a previsão de chuva, o comportamento da maré e as rotas que podem receber apoio de acessibilidade. Uma caminhada agradável pelo centro histórico de Paraty depende tanto da beleza das ruas quanto das condições reais de passagem.

Paraty continua sendo uma cidade viva

Além do patrimônio reconhecido, Paraty é um município habitado, com comércio, serviços, cultura e comunidades que usam seus espaços todos os dias. O título mundial não transforma toda a cidade em museu nem elimina os desafios de conservar edifícios, caminhos e ecossistemas.

Conhecer o destino com atenção à sua história, localização e biodiversidade permite valorizar o que a UNESCO de fato reconheceu. O encanto das ruas de pedra ganha mais sentido quando o visitante também entende a paisagem natural e as pessoas que vivem nela.