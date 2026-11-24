A Gateshead Millennium Bridge, sobre o rio Tyne, na Inglaterra, abre para os barcos de um jeito curioso: em vez de levantar uma ponta, gira inteira cerca de 40 graus sobre apoios nas extremidades. O caminho de pedestres sobe como uma pálpebra e libera cerca de 25 metros de altura, sem se dividir ao meio.

Como uma ponte se abre sem se partir ao meio?

A maioria das pontes é feita para não sair do lugar. Esta, entre Gateshead e Newcastle, foi feita para tombar de lado com elegância. Ela atende pedestres e ciclistas e, para liberar embarcações maiores, gira os dois arcos de aço juntos.

O movimento acontece em torno de apoios nas duas margens. Os arcos giram nos pontos comuns de apoio, como uma roda que dá um quarto de volta incompleto. Por isso o tabuleiro continua inteiro: não há duas folhas se separando no meio do rio, como nas pontes levadiças tradicionais.

Imagem ilustrativa: cilindros hidráulicos empurram uma peça ligada ao eixo, e os pedestais suportam as forças do giro

Um arco é o caminho, o outro segura tudo por cabos

A ponte tem dois arcos com funções diferentes. Um forma o caminho de pedestres e bicicletas, quase deitado sobre a água. O outro se ergue no alto e sustenta esse caminho por cabos.

Quando tudo gira, os papéis visuais se invertem: o arco do caminho sobe e passa a desenhar uma abertura alta sobre o rio, enquanto o outro desce. Na posição elevada, os cabos ficam horizontais e mantêm a ligação entre os dois. A tensão inicial deles foi definida nos cálculos do projeto e aplicada durante a montagem, para garantir o perfil previsto do tabuleiro.

Qual é a altura livre quando a ponte está aberta?

Com a rotação de 40 graus, a ponte alcança cerca de 25 metros de folga de navegação, a altura exigida pelo cliente. O ângulo descreve o movimento da estrutura; os 25 metros descrevem o espaço livre que sobra para a passagem de embarcações.

Nem todo barco precisa desse espetáculo. Pequenas embarcações podem atravessar com a ponte fechada, conforme sua altura e as condições do rio. E aberturas parciais não devem ser confundidas com a posição totalmente aberta, que é a que garante os 25 metros.

O que muda quando a ponte completa o giro:

Arco do caminho: sobe e vira o contorno da abertura sobre a água.

sobe e vira o contorno da abertura sobre a água. Arco de sustentação: desce, girando em torno dos mesmos apoios.

desce, girando em torno dos mesmos apoios. Cabos: ficam horizontais e continuam ligando os dois arcos.

ficam horizontais e continuam ligando os dois arcos. Folga para navegação: chega a cerca de 25 metros.

chega a cerca de 25 metros. Travessia: fica interrompida para pedestres e ciclistas durante o movimento.

Imagem ilustrativa: na posição aberta, os cabos ficam horizontais e a folga de navegação chega a cerca de 25 metros

Pistões hidráulicos fazem os eixos girar nas duas margens

Girar uma estrutura de aço inteira pede força bem aplicada. A Kvaerner Markham projetou o acionamento eletro-hidráulico: um conjunto de cilindros empurra uma peça de aço ligada ao eixo dos apoios, e esse empurrão faz a ponte girar. É uma alavanca enorme, com equipamentos elétricos e hidráulica trabalhando juntos.

Os apoios precisam aguentar mais do que o peso. Durante o giro, eles recebem forças laterais e radiais do conjunto, e o contato com os suportes muda ao longo da abertura e do fechamento. Por isso os mancais ficam em pedestais de aço fundido, e o cálculo do movimento foi feito à parte da verificação da ponte parada.

Como uma ponte inteira chegou de uma vez ao rio?

Pelo ar, pendurada num guindaste flutuante. Em 20 de novembro de 2000, o Asian Hercules II colocou a estrutura no local numa única grande operação. Nada de montar peça por peça sobre a água: a ponte chegou pronta para ser encaixada nos apoios.

Depois vieram três marcos diferentes: o primeiro basculamento em junho de 2001, a abertura ao público em 17 de setembro de 2001 e a inauguração formal em maio de 2002. Ou seja, a ponte já levava gente de uma margem à outra antes da cerimônia oficial.

Neste vídeo, a ponte aparece no movimento de basculamento:

A abertura virou atração, mas a ponte é de uso diário

O projeto criou uma ligação entre o cais de Newcastle e o polo cultural de Gateshead. A passagem atende a circulação cotidiana e, de quebra, virou atração pela abertura que lembra o movimento de uma pálpebra. A obra recebeu o prêmio RIBA Stirling em 2002.

A beleza do giro tem um custo prático: cada abertura interrompe a travessia de pessoas e bicicletas. Horários de demonstração e de navegação são informações operacionais que variam. O que não varia é a ideia central: uma ponte que se abre sem se partir, girando o conjunto inteiro em vez de cortá-lo ao meio.