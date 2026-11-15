Em Must Farm, na Inglaterra, um grande incêndio destruiu casas erguidas sobre um rio há quase 3.000 anos. Panelas com restos de comida, tecidos e ferramentas caíram na água e ficaram protegidos pela lama. A posição dos objetos ajudou arqueólogos a reconstruir a organização interna das moradias daquela época.
O que aconteceu com as casas de Must Farm?
A aldeia ficava em Cambridgeshire, no leste da Inglaterra, sobre um canal de rio. As moradias eram circulares, sustentadas por postes de madeira e cercadas por uma paliçada. Um incêndio atingiu o conjunto cerca de 850 anos antes de Cristo e derrubou as construções.
O projeto Must Farm estima que a ocupação tenha durado apenas nove meses a um ano. A causa das chamas não foi estabelecida. Embora a destruição tenha sido rápida, os vestígios criaram uma oportunidade rara de estudar uma residência da Idade do Bronze.
A água e o fogo conservaram o que parecia perdido
Quando os pisos cederam, objetos domésticos caíram no leito raso e barrento. A vegetação na água amorteceu parte do impacto. Depois, o ambiente encharcado reduziu a deterioração de materiais que normalmente se perderiam, enquanto a carbonização preservou outras partes das estruturas.
A combinação resultou em cerca de 128 vasos de cerâmica, mais de 150 peças de fibras e tecidos, quase 200 objetos de madeira e mais de 90 peças metálicas. Esses números descrevem achados do sítio, não o conteúdo de uma única casa ou a quantidade de pessoas que viviam ali.
Como os objetos revelaram a divisão das tarefas?
A correnteza lenta deixou boa parte dos objetos no fundo, abaixo dos lugares onde estavam guardados. Assim, pesquisadores puderam comparar a posição dos achados e reconhecer conjuntos ligados a atividades específicas. Não eram cômodos separados por paredes: a organização ocorria dentro de casas circulares.
- Panelas: apareceram em conjuntos ligados à cozinha.
- Ferramentas: alguns objetos de metal ficaram agrupados.
- Fibras: feixes e fios apontam para produção de tecidos.
- Madeira: recipientes e partes da casa resistiram no lodo.
Na estrutura chamada Casa 1, panelas e recipientes de madeira se concentravam numa área associada ao preparo de comida. Ferramentas de metal apareciam mais a leste, e fibras, noutra região. A leitura indica zonas de atividades prováveis, não um mapa exato de cada gesto dos antigos moradores.
Restos de refeições ficaram dentro das vasilhas
Algumas tigelas guardavam grãos e resíduos de alimentos. Foram encontrados sinais de trigo, cevada e preparos semelhantes a mingau, além de vestígios de animais consumidos pela comunidade. Isso permite estudar a alimentação por meio de restos materiais analisados, sem inventar receitas ou hábitos precisos.
A Universidade de Cambridge descreve conjuntos de vasos quase inteiros e fios enrolados em suportes. A conservação desses objetos facilita observar não só o que existia, mas também etapas do trabalho artesanal. Os resultados dependem de análises laboratoriais que distinguem materiais antigos de alterações posteriores.
O que os tecidos revelam sobre os moradores?
Os arqueólogos encontraram tecidos finos, fios e fibras preparadas, além de indícios de fiação e tecelagem. Materiais vegetais costumam desaparecer em solos comuns. Em Must Farm, sua conservação revelou formas de trabalho normalmente conhecidas apenas por ferramentas de tecer ou marcas indiretas.
Havia ainda machados, facas e outras peças de bronze. A presença desses objetos mostra o uso conjunto de madeira, fibra, cerâmica e metal. O conjunto documenta técnicas usadas no cotidiano e mostra a importância de recuperar objetos no contexto em que foram encontrados.
O incêndio registrou um instante da vida doméstica
Must Farm ficou conhecido como uma espécie de Pompeia da Idade do Bronze, comparação que destaca o efeito de uma destruição rápida. Mas os dois sítios são diferentes em época, materiais e ambiente. O valor da aldeia inglesa está na posição preservada dos objetos dentro do espaço habitado.
As casas não chegaram intactas aos dias atuais. O que sobreviveu foram postes, peças queimadas e conjuntos de objetos estudados em escavações controladas. Reunidos, eles mostram como moradores cozinhavam, guardavam ferramentas e trabalhavam com fibras, num retrato raro de uma comunidade anterior à escrita local.
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