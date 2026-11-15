Em Must Farm, na Inglaterra, um grande incêndio destruiu casas erguidas sobre um rio há quase 3.000 anos. Panelas com restos de comida, tecidos e ferramentas caíram na água e ficaram protegidos pela lama. A posição dos objetos ajudou arqueólogos a reconstruir a organização interna das moradias daquela época.

O que aconteceu com as casas de Must Farm?

A aldeia ficava em Cambridgeshire, no leste da Inglaterra, sobre um canal de rio. As moradias eram circulares, sustentadas por postes de madeira e cercadas por uma paliçada. Um incêndio atingiu o conjunto cerca de 850 anos antes de Cristo e derrubou as construções.

O projeto Must Farm estima que a ocupação tenha durado apenas nove meses a um ano. A causa das chamas não foi estabelecida. Embora a destruição tenha sido rápida, os vestígios criaram uma oportunidade rara de estudar uma residência da Idade do Bronze.

As panelas e os restos de alimentos oferecem pistas sobre o que as famílias comiam naquela época – Imagem ilustrativa feita por IA

A água e o fogo conservaram o que parecia perdido

Quando os pisos cederam, objetos domésticos caíram no leito raso e barrento. A vegetação na água amorteceu parte do impacto. Depois, o ambiente encharcado reduziu a deterioração de materiais que normalmente se perderiam, enquanto a carbonização preservou outras partes das estruturas.

A combinação resultou em cerca de 128 vasos de cerâmica, mais de 150 peças de fibras e tecidos, quase 200 objetos de madeira e mais de 90 peças metálicas. Esses números descrevem achados do sítio, não o conteúdo de uma única casa ou a quantidade de pessoas que viviam ali.

Como os objetos revelaram a divisão das tarefas?

A correnteza lenta deixou boa parte dos objetos no fundo, abaixo dos lugares onde estavam guardados. Assim, pesquisadores puderam comparar a posição dos achados e reconhecer conjuntos ligados a atividades específicas. Não eram cômodos separados por paredes: a organização ocorria dentro de casas circulares.

A distribuição dos materiais indica funções diferentes no mesmo espaço:

Panelas: apareceram em conjuntos ligados à cozinha.

apareceram em conjuntos ligados à cozinha. Ferramentas: alguns objetos de metal ficaram agrupados.

alguns objetos de metal ficaram agrupados. Fibras: feixes e fios apontam para produção de tecidos.

feixes e fios apontam para produção de tecidos. Madeira: recipientes e partes da casa resistiram no lodo.

Na estrutura chamada Casa 1, panelas e recipientes de madeira se concentravam numa área associada ao preparo de comida. Ferramentas de metal apareciam mais a leste, e fibras, noutra região. A leitura indica zonas de atividades prováveis, não um mapa exato de cada gesto dos antigos moradores.

Os tecidos preservados ajudam a entender como eram produzidos e utilizados os materiais domésticos – Imagem ilustrativa feita por IA

Restos de refeições ficaram dentro das vasilhas

Algumas tigelas guardavam grãos e resíduos de alimentos. Foram encontrados sinais de trigo, cevada e preparos semelhantes a mingau, além de vestígios de animais consumidos pela comunidade. Isso permite estudar a alimentação por meio de restos materiais analisados, sem inventar receitas ou hábitos precisos.

A Universidade de Cambridge descreve conjuntos de vasos quase inteiros e fios enrolados em suportes. A conservação desses objetos facilita observar não só o que existia, mas também etapas do trabalho artesanal. Os resultados dependem de análises laboratoriais que distinguem materiais antigos de alterações posteriores.

O que os tecidos revelam sobre os moradores?

Os arqueólogos encontraram tecidos finos, fios e fibras preparadas, além de indícios de fiação e tecelagem. Materiais vegetais costumam desaparecer em solos comuns. Em Must Farm, sua conservação revelou formas de trabalho normalmente conhecidas apenas por ferramentas de tecer ou marcas indiretas.

Havia ainda machados, facas e outras peças de bronze. A presença desses objetos mostra o uso conjunto de madeira, fibra, cerâmica e metal. O conjunto documenta técnicas usadas no cotidiano e mostra a importância de recuperar objetos no contexto em que foram encontrados.

A disposição dos objetos revela como os espaços internos das moradias eram organizados – Imagem ilustrativa feita por IA

O incêndio registrou um instante da vida doméstica

Must Farm ficou conhecido como uma espécie de Pompeia da Idade do Bronze, comparação que destaca o efeito de uma destruição rápida. Mas os dois sítios são diferentes em época, materiais e ambiente. O valor da aldeia inglesa está na posição preservada dos objetos dentro do espaço habitado.

As casas não chegaram intactas aos dias atuais. O que sobreviveu foram postes, peças queimadas e conjuntos de objetos estudados em escavações controladas. Reunidos, eles mostram como moradores cozinhavam, guardavam ferramentas e trabalhavam com fibras, num retrato raro de uma comunidade anterior à escrita local.