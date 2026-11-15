O excesso de opções pode tornar uma compra complicada. Pesquisas compararam grupos com poucas alternativas e outros com até 30, encontrando situações em que a escolha foi mais difícil e menos satisfatória. Mas o efeito não acontece sempre: a quantidade, a familiaridade e o tipo de decisão mudam o resultado.

Por que muitas opções podem dificultar uma compra?

Escolher entre seis produtos exige observar algumas diferenças. Diante de 30 alternativas parecidas, a pessoa precisa comparar mais preços, tamanhos e recursos. Isso pode aumentar o esforço e trazer a dúvida de que existe uma opção melhor que ainda não foi examinada.

Na psicologia, essa dificuldade recebe o nome de excesso de opções, também chamado de sobrecarga da escolha. O fenômeno descreve situações em que uma variedade muito grande pode atrapalhar, embora ter escolhas continue sendo importante e frequentemente vantajoso.

Nem sempre oferecer mais opções significa que o consumidor ficará mais satisfeito com a compra – Imagem ilustrativa feita por IA

O experimento das geleias comparou 24 sabores com 6

Em 2000, Sheena Iyengar e Mark Lepper publicaram uma pesquisa com três experimentos. Em uma loja, uma mesa ofereceu 24 sabores de geleia em determinados momentos e apenas seis em outros. Os pesquisadores observaram o interesse dos clientes e as compras posteriores.

O estudo de Iyengar e Lepper mostrou que ter mais opções nem sempre facilita uma decisão. Em um dos experimentos, o grupo com apenas 6 sabores de geleia comprou mais do que aquele com 24 opções. A mesma pesquisa também testou 30 alternativas contra 6, usando chocolates e temas de redação, e encontrou resultados que reforçam como o excesso de escolhas pode dificultar decisões e reduzir a satisfação.

Quando uma escolha grande causa mais arrependimento?

Um conjunto extenso pode aumentar a sensação de que a melhor alternativa ficou de fora. Depois da compra, lembrar dos produtos recusados pode diminuir a satisfação. Mas essa reação depende da dificuldade da comparação, da importância da compra e do conhecimento sobre os itens.

Três situações mostram quando vale reduzir a lista antes de escolher:

Produtos muito parecidos: diferenças pequenas dificultam separar as opções.

diferenças pequenas dificultam separar as opções. Tempo curto: a pressão torna a comparação menos cuidadosa.

a pressão torna a comparação menos cuidadosa. Critérios indefinidos: cada novo recurso muda o que parece importante.

Na prática, uma terceira opção pouco atraente também pode mudar a comparação entre dois produtos, mas esse é outro fenômeno. Já o excesso de opções envolve principalmente o esforço de avaliar alternativas. Os dois efeitos podem aparecer na mesma loja, sem serem idênticos.

O excesso de escolha pode gerar insegurança, mas seus efeitos dependem da situação e das preferências pessoais – Imagem ilustrativa feita por IA

Ter menos alternativas deixa todo mundo mais satisfeito?

Não. Uma revisão publicada em 2010 analisou 50 experimentos e 5.036 participantes. O efeito médio do excesso de opções ficou próximo de zero, embora os resultados variassem bastante. Isso mostra que mais variedade não prejudica toda pessoa, em qualquer situação ou produto.

A revisão da Universidade de Basileia encontrou estudos com prejuízos, resultados neutros e até benefícios de ter mais alternativas. Preferências claras e experiência com o produto podem ajudar na escolha. A ciência recomenda olhar o contexto da decisão, não fixar uma quantidade ideal para todos.

Reduzir opções sem perder escolhas importantes

O primeiro passo é decidir quais características realmente importam antes de abrir uma lista de produtos. Em uma compra de celular, por exemplo, preço, bateria e tamanho podem ser suficientes para eliminar modelos que não atendem à necessidade. Isso ajuda a criar uma lista curta de candidatos.

Depois, compare poucas alternativas com os mesmos critérios. Se várias atenderem ao objetivo, escolher uma opção adequada pode ser melhor do que procurar uma perfeição impossível. Guarde as informações principais, pois a memória de uma escolha pode mudar a forma como alternativas passadas são lembradas.

Escolher melhor não depende apenas da quantidade

A discussão sobre 30 opções versus 6 mostra que um catálogo enorme pode ajudar ou atrapalhar. Em alguns testes, grupos com menos alternativas compraram mais e relataram maior satisfação. Em outras pesquisas, o resultado foi diferente. Por isso, não existe uma regra fixa que sirva para todo consumo.

O melhor caminho é combinar variedade suficiente com critérios claros. Reduzir a lista, comparar características e considerar o orçamento pode tornar a decisão mais leve. A quantidade ideal não é um número mágico: é aquela que permite escolher com informação e tranquilidade.