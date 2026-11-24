O Stoosbahn, na Suíça, encara uma rampa máxima de 110%, cerca de 47,7 graus, entre Schwyz e o pequeno povoado de Stoos. Em serviço desde dezembro de 2017, ele tem quatro compartimentos cilíndricos por veículo que giram durante a viagem e mantêm o piso nivelado mesmo quando os trilhos ficam muito inclinados.

Como uma rampa pode ter mais de 100% de inclinação?

Parece que passou da parede, mas não passou. Declividade de 110% significa subir 110 metros a cada 100 metros de avanço na horizontal. Como o percentual compara duas distâncias, ele pode passar de 100 sem que o trilho fique vertical. Uma rampa de 100% teria 45 graus, a metade do caminho até a parede.

O mesmo trecho pode ser descrito em graus: a operadora da linha apresenta os 110% como aproximadamente 47,7 graus. Sem um mecanismo de compensação, o piso acompanharia a inclinação dos trilhos, e ficar em pé seria bem mais difícil. Daí a solução que faz do Stoosbahn uma curiosidade da engenharia.

Imagem ilustrativa: o chassi acompanha os trilhos, enquanto o piso do compartimento continua horizontal

O chassi inclina, mas o piso fica reto

Cada veículo trabalha com duas orientações ao mesmo tempo. O chassi acompanha a inclinação dos trilhos. Já os quatro compartimentos cilíndricos ajustam automaticamente sua posição em relação a ele, girando para que a superfície onde o passageiro pisa permaneça horizontal.

O projeto de desenvolvimento feito para a Garaventa e a CWA descreve que a compensação atende às grandes mudanças de inclinação e vale também para a plataforma de cargas. Imagine um copo d’água sobre o piso: a inclinação dos trilhos muda durante a subida, mas a superfície sob o copo continua horizontal.

Por que as cabines giram o caminho todo?

Porque a linha não tem uma inclinação só. O percurso alterna trechos quase horizontais com a encosta mais íngreme, e o veículo atravessa essas transições a cada viagem. Se o piso só se ajustasse no ponto de maior declive, os passageiros sentiriam cada mudança de rampa no corpo.

A compensação, portanto, é contínua: os cilindros vão corrigindo a posição conforme a inclinação muda. O mérito não está apenas em vencer os 110%, mas em manter o piso nivelado mesmo na transição entre rampas.

Os números que descrevem a linha:

Percurso: cerca de 1.740 metros entre as estações.

cerca de 1.740 metros entre as estações. Ganho de altitude: 744 metros do início ao fim.

744 metros do início ao fim. Inclinação máxima: 110%, ou aproximadamente 47,7 graus.

110%, ou aproximadamente 47,7 graus. Tempo de viagem: de quatro a sete minutos.

de quatro a sete minutos. Capacidade: 34 pessoas por compartimento, 136 por viagem em cada carro.

Imagem ilustrativa: a compensação é contínua, porque a linha alterna trechos quase planos e muito íngremes

Nas estações, o veículo fica nivelado e acessível

Na hora de embarcar, os veículos ficam horizontais, e a operadora informa acesso para cadeiras de rodas. Isso só funciona porque o piso não depende da rampa: a mesma compensação que trabalha na subida deixa a entrada no nível da plataforma nas duas pontas.

A lotação de 34 pessoas por compartimento indica como o veículo foi dimensionado, e não que toda viagem saia cheia. O sistema chega a até 1.500 passageiros por hora em cada sentido. É uma capacidade do sistema, sujeita à forma de operação, não uma promessa de espera curta em qualquer horário.

Por que a média da linha não chega a 110%?

Porque os 110% são o máximo de um trecho, não a inclinação de toda a ligação. Os 1.740 metros seguem o caminho dos trilhos, enquanto os 744 metros medem a diferença vertical entre os extremos. Dividir um pelo outro não dá a declividade em porcentagem, que usa a distância horizontal, mas já mostra que a média fica bem abaixo da rampa máxima.

Na prática, a linha combina partes suaves e partes muito íngremes para vencer o desnível em poucos minutos. A estação superior chega ao centro de Stoos, perto das áreas de caminhada e esqui.

Este episódio conta como o funicular foi construído:

Girar as cabines e subir a montanha são tarefas diferentes

Vale separar as duas coisas. O deslocamento ao longo da encosta é função do funicular em si, que corre sobre os trilhos. A rotação dos compartimentos resolve outro problema: a relação entre trilho inclinado e piso nivelado. Uma tarefa leva o veículo, a outra cuida do conforto de quem vai dentro.

A compensação dos quatro cilindros foi desenvolvida pela Garaventa e pela CWA, e a linha opera desde dezembro de 2017. O resultado é uma ligação direta entre o vale e um povoado encravado nas montanhas suíças, com um sistema que mantém o piso horizontal durante toda a viagem.