Rolo de papel-toalha vazio soa como chuva com papel-alumínio e grãos. Essa combinação vira um pau de chuva de papelão: basta inclinar o tubo para ouvir os grãos se moverem. As duas pontas precisam ficar muito bem vedadas, porque arroz, milho e macarrão pequenos não devem escapar durante a brincadeira.

O pau de chuva começa com tubo de papelão

A atividade da PBS Kids usa um rolo de papel-toalha, fita resistente, papel-alumínio e uma mistura de grãos secos. Escolha um tubo inteiro, sem umidade ou amassados fortes. Papelão molhado perde firmeza e pode abrir durante a brincadeira. Um adulto pode reapertar a fita antes de nova brincadeira.

Antes de colocar os ingredientes, feche uma das pontas com fita adesiva firme, cobrindo toda a abertura. Pressione as bordas e teste com o tubo vazio. Se a tampa improvisada se soltar ao tocar, é melhor reforçar antes de acrescentar grãos.

Mulher fecha uma extremidade do rolo de papel-toalha com tiras cruzadas de fita resistente, preparando o tubo para receber os grãos // Imagem ilustrativa feita por IA

Como criar o som de chuva dentro do rolo?

Enrole uma tira comprida de papel-alumínio e coloque dentro do tubo. Ela ajuda a mudar o caminho dos grãos quando a peça é inclinada. A tira precisa caber sem furar o papelão e sem bloquear completamente a passagem. Guarde em local seco para não enfraquecer o papelão.

Acrescente a mistura seca até aproximadamente um quarto da capacidade do tubo, como orienta o projeto original. Não encha tudo: os grãos precisam de espaço para se mover. Feche a segunda ponta com fita e faça um teste inclinando devagar.

A vedação é a parte mais importante

Pedaços de arroz, milho e macarrão são pequenos e podem causar engasgo. O órgão de segurança de produtos dos Estados Unidos recomenda atenção a partes pequenas em brinquedos infantis. O tubo só deve ser oferecido após um adulto conferir todas as emendas.

O instrumento pode ser feito seguindo esta ordem:

Tubo : escolher papelão inteiro e fechar uma ponta.

: escolher papelão inteiro e fechar uma ponta. Interior : colocar uma tira enrolada de papel-alumínio.

: colocar uma tira enrolada de papel-alumínio. Grãos : preencher cerca de um quarto do volume.

: preencher cerca de um quarto do volume. Vedação: fechar e testar as duas pontas antes de brincar.

Se uma ponta começar a levantar, interrompa o uso imediatamente. Não basta dizer à criança para não abrir o brinquedo. A estrutura precisa resistir ao manuseio normal, e os menores de idade devem brincar sob supervisão compatível com a idade.

Modelo aberto de um pau de chuva revela a espiral de papel-alumínio e os grãos secos, com um instrumento completo ao fundo // Imagem ilustrativa feita por IA

Que decoração funciona no papelão?

Use papel colorido para revestir a parte externa e cubra as bordas com outra faixa de fita. Desenhos de nuvens, folhas ou gotas combinam com o som. Espere a cola secar antes de começar a usar o instrumento.

Não coloque sinos, miçangas soltas ou enfeites pesados na superfície. A brincadeira musical depende do movimento dos grãos que já estão dentro do tubo. Quanto mais simples o exterior, mais fácil fica perceber se algo começa a se soltar.

Mulher identifica uma ponta de fita parcialmente solta na vedação do pau de chuva e separa material para reforçar o fechamento // Imagem ilustrativa feita por IA

O som muda quando o tubo se inclina

Experimente virar o instrumento lentamente e depois um pouco mais rápido, sem sacudir com força. O intervalo entre os grãos cria sons diferentes. Essa observação permite brincar com ritmo e atenção ao som usando um material reaproveitado. O alumínio precisa ficar enrolado, sem pontas perfurantes.

A atividade também é um exemplo de reutilização, porque o papelão ganha nova função. O Ministério do Meio Ambiente destaca o reaproveitamento entre as atitudes que ajudam a diminuir resíduos antes da reciclagem. O tubo deve permanecer leve depois de receber os grãos.

Quando o brinquedo precisa ser substituído?

Se o rolo amolecer, a fita se soltar ou aparecer um furo, descarte o conteúdo com cuidado e suspenda a brincadeira. Não tente recuperar um tubo encharcado, pois ele pode abrir de novo mesmo depois de seco. Vire devagar para observar a duração do som.

O pau de chuva caseiro funciona quando os grãos estão presos, o tubo permanece firme e a criança pode movimentá-lo sem riscos desnecessários. A diversão está no som e na descoberta, não na quantidade de material usado. O acabamento também ajuda a reconhecer cada instrumento.