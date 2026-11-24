Fones de ouvido quebrados podem ter cabos longos e flexíveis. Sem plugue nem alto-falantes, o fio pode virar uma pulseira de fio trançado com contas coloridas. O acabamento usa terminais e um fecho próprio, colocados com alicates. O cabo precisa estar inteiro, sem pontas metálicas expostas ou partes que descascam.

O fio deve estar limpo e sem cortes perigosos

Comece verificando se o cabo está inteiro, sem fios metálicos saindo por rachaduras. Separe o fio dos alto-falantes e do plugue usando alicate apropriado. O material eletrônico retirado não faz parte da pulseira e precisa ter destinação correta. A posição das contas pode ser ajustada enquanto tece.

O passo a passo do DIY Jewelry Hub usa fio de fone antigo, contas com furos largos, alicates, terminais e fecho. O modelo é feito com uma técnica de laçadas nos dedos, parecida com um pequeno tricô, e não com uma trança comum de três fios.

Mulher examina um trecho comprido de cabo preto retirado de fone antigo, com contas coloridas e componentes eletrônicos separados sobre a mesa // Imagem ilustrativa feita por IA

Como fazer as primeiras laçadas do fio?

Dê um nó deslizante perto de uma ponta e coloque a laçada em um dedo. Faça outra volta e passe a primeira sobre a segunda, formando uma sequência de pontos. Trabalhe devagar para não apertar tanto que o cabo perca a flexibilidade.

A cada poucos pontos, teste o comprimento em volta do pulso, sem esticar demais. O fio precisa permitir o movimento da mão, mas a pulseira não pode escorregar facilmente. Se o cabo estiver duro ou quebradiço, escolha outro material. Nunca aproveite fios que apresentem partes internas expostas.

Como colocar as contas na pulseira de fone?

Passe uma conta pelo fio antes de formar alguns dos pontos seguintes. Distribua as cores com espaço entre elas para evitar uma região muito pesada. Use peças com furos que não cortem o revestimento do cabo. Uma volta muito apertada pode marcar o revestimento externo.

A montagem tem quatro partes que precisam ser feitas com calma:

Separação : remover plugue e alto-falantes com alicate.

: remover plugue e alto-falantes com alicate. Pontos : formar laçadas sem esticar o cabo demais.

: formar laçadas sem esticar o cabo demais. Contas : escolher peças leves e com furos lisos.

: escolher peças leves e com furos lisos. Fecho: colocar terminais e conferir pontas metálicas.

Para quem está aprendendo, vale começar com poucas contas. O resultado fica mais confortável quando a pulseira de fone não tem partes duras encostando no punho. Miçangas pequenas devem ficar longe de crianças muito novas. Cabos com cheiro de queimado devem ser descartados.

Mulher confecciona laçadas com um único cabo preto de fone e acrescenta uma conta amarela entre os pontos coloridos da pulseira // Imagem ilustrativa feita por IA

O fecho precisa ser montado com alicates

Quando o comprimento estiver certo, faça o nó final e use terminais próprios para prender as pontas. Depois acrescente argolas e fecho. Não deixe sobras metálicas levantadas, pois elas podem arranhar a pele ou prender na roupa. Anote o comprimento antes de colocar o fecho definitivo.

O acessório não deve apertar a circulação nem ser usado para dormir. Se houver irritação no contato com o material, retire a pulseira. O fio reutilizado não é vendido como produto de bijuteria, e seu revestimento pode variar conforme o fabricante.

Mulher separa um cabo de fone rachado e com filamentos metálicos expostos de outro fio íntegro destinado à confecção da pulseira // Imagem ilustrativa feita por IA

A ideia aproveita só parte do eletrônico

Transformar o cabo em acessório não significa reaproveitar todas as peças do fone. O plugue e os pequenos alto-falantes ainda precisam de descarte adequado. Esse uso parcial é uma forma de reutilização, sem substituir a coleta de resíduos eletrônicos.

O Ministério do Meio Ambiente diferencia reutilizar de reciclar. Aqui, um pedaço do objeto permanece em uso, enquanto as outras partes devem seguir o caminho indicado para eletrônicos, sem serem deixadas em gavetas ou descartadas de qualquer forma. Um pequeno teste na mão revela se o fecho incomoda.

Quando vale mais a pena não fazer a pulseira?

Cabo com mau cheiro, metal exposto ou revestimento que descasca não é bom para contato com a pele. Evite também fios que estiveram ligados a equipamentos danificados por aquecimento. A montagem precisa ser interrompida se o material perder firmeza.

A pulseira feita com fone é uma opção pequena de artesanato quando o cabo ainda está íntegro. Com laçadas regulares, contas leves e fecho sem pontas, o acessório pode ser usado sem esconder os limites de um material reaproveitado.