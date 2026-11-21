Raquete de tênis velha pode virar um painel para brincos e colares na parede, liberando espaço na cômoda. As cordas separam acessórios leves sem desmontar o equipamento. Para instalar, limpe a peça, confira se o aro está inteiro, use suporte firme: correntes pesadas podem deformar a trama e provocar quedas.

Como a raquete de tênis pode guardar bijuterias?

Os espaços entre as cordas permitem prender brincos de gancho sem acrescentar uma placa ao painel. Já os colares ficam melhor quando são pendurados em pontos separados, com pequenos ganchos apropriados. Isso reduz os nós e facilita a escolha antes de sair de casa.

O projeto divulgado pelo Paper & Stitch usa uma raquete antiga como organizador de parede. A ideia aproveita a própria forma do objeto, que já tem aro, cabo e cordas. Não é preciso retirar a trama nem transformar a madeira ou o metal em outra estrutura.

Mulher examina o aro e as cordas de uma raquete de tênis antiga sobre a cômoda, antes de transformar a peça em organizador // Imagem ilustrativa feita por IA

A escolha da raquete faz diferença no resultado

Antes de usar a peça, observe se o aro está inteiro, se o cabo não apresenta partes soltas e se as cordas estão firmes. Uma raquete com trincas ou fios rompidos pode derrubar brincos. O valor decorativo não compensa uma fixação frágil.

Uma limpeza suave costuma bastar: retire o pó com pano seco e passe um pano pouco úmido nas áreas resistentes. Depois, deixe secar completamente. O formato da raquete continua visível, inclusive quando recebe acessórios de cores diferentes.

Onde ficam os brincos e os colares na trama?

Distribuir as peças por tamanho impede que uma corrente comprida esconda vários brincos. Os acessórios mais usados devem ficar na altura dos olhos, enquanto os menos frequentes podem ocupar as bordas. Deixe espaço para retirar cada objeto sem puxar os fios da raquete.

Uma divisão simples ajuda a deixar as peças à vista:

Brincos de gancho: encaixe nas cordas sem forçar o metal.

encaixe nas cordas sem forçar o metal. Brincos pequenos: reserve uma área com apoio adequado aos fechos.

reserve uma área com apoio adequado aos fechos. Colares finos: separe por comprimento para evitar que se enrosquem.

separe por comprimento para evitar que se enrosquem. Peças pesadas: mantenha em outro suporte, fora da trama.

mantenha em outro suporte, fora da trama. Acessórios delicados: deixe longe de pontas e áreas ásperas.

Brincos de pressão e modelos sem gancho podem exigir um suporte complementar, como uma pequena fita apropriada, sem apertar as cordas. Se a peça cair ao menor movimento, não a deixe no painel. A organização precisa proteger os acessórios, e não apenas exibi-los.

Mulher prende um brinco nas cordas de raquete antiga, com outros acessórios leves distribuídos em pontos separados do aro // Imagem ilustrativa feita por IA

A fixação na parede precisa ser resistente

O peso total inclui a raquete e tudo que fica pendurado nela. Escolha gancho e bucha compatíveis com o tipo de parede, seguindo a indicação do fabricante. Não improvise com fita adesiva comum. Um suporte mal preso pode cair sobre pessoas ou móveis.

O cuidado tem fundamento: a comissão americana de segurança de produtos já registrou acidentes ligados a suportes de decoração que se soltaram. Faça um teste de estabilidade com a raquete vazia antes de acrescentar os brincos e colares.

Raquete de madeira conserva o acabamento antigo e organiza brincos e colares na parede, deixando a cômoda mais livre // Imagem ilustrativa feita por IA

Vale pintar a raquete antes de pendurá-la?

A pintura não é necessária para criar o painel. Quem gosta da aparência de um equipamento esportivo antigo pode conservar as marcas de uso. Se preferir mudar a cor, proteja as cordas e escolha um acabamento compatível com o material do aro, respeitando a secagem.

Reaproveitar o que já existe também evita comprar outra peça de decoração. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos recomenda prolongar o uso dos objetos para reduzir resíduos. Isso não dispensa a avaliação de segurança e conservação antes da montagem.

O painel libera espaço sem esconder os acessórios

Com os brincos suspensos, a superfície da cômoda fica disponível para outros itens. A raquete funciona melhor em uma parede de fácil acesso, longe de portas que batem e de locais úmidos. Também ajuda deixar um pequeno espaço livre abaixo para manusear as peças.

Não é necessário preencher cada intervalo da trama. Um painel com poucos acessórios bem separados facilita a limpeza e evita que um colar puxe outro. O resultado depende mais de uma instalação estável e de escolhas simples do que de enfeites adicionais.