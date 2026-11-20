Um jogo de tabuleiro antigo e incompleto pode decorar a parede com seus desenhos originais. A artesã Amanda Davis propõe pendurá-lo com fitas próprias para quadros, respeitando o peso e a superfície. A transformação não exige cortes, molduras ou madeira: basta preservar o tabuleiro e escolher uma posição segura.

O tabuleiro conserva desenhos mesmo depois de perder as peças

Um tabuleiro incompleto já não oferece a brincadeira como antes, mas pode conservar ilustrações, nomes de lugares e cores interessantes. No projeto da artesã Amanda Davis, os jogos antigos foram colocados na parede como quadros, sem receber uma estrutura nova de madeira.

Ela aproveitou um tabuleiro com letras do Scrabble e outro de jogo de mistério, conhecido como Clue. As peças que ainda existiam podiam ser coladas antes de pendurar. Quando faltavam componentes, o próprio desenho impresso já servia como decoração.

Pessoa examina um tabuleiro antigo de papelão, com caminhos coloridos e caixa incompleta ao lado, antes de pendurá-lo // Imagem ilustrativa feita por IA

Como escolher um jogo de tabuleiro para pendurar?

Observe primeiro se a base está seca, firme e relativamente plana. Um tabuleiro torto, úmido ou rasgado pode não ficar preso com segurança. Também vale abrir a peça sobre a mesa para conferir quais áreas do desenho aparecerão depois da instalação.

O jogo de tabuleiro tem uma superfície pensada para orientar partidas, mas seus caminhos e quadrados também podem funcionar como desenho. Prefira cores que combinem com a parede e evite peças de valor histórico ou afetivo que possam sofrer danos com a cola.

A limpeza e o planejamento ajudam a preservar as cores

A preparação exige pano macio e limpeza delicada, sem encharcar papelão. Retire apenas a poeira superficial e espere secar. Antes de escolher os pontos de fixação, defina se o tabuleiro ficará aberto, dobrado ou acompanhado de outros quadros.

Uma conferência simples evita erros antes de prender a peça:

Superfície: veja se o tabuleiro está íntegro e seco.

veja se o tabuleiro está íntegro e seco. Peso: confira quanto ele pesa com eventuais peças coladas.

confira quanto ele pesa com eventuais peças coladas. Desenho: escolha a orientação que deixa as cores visíveis.

escolha a orientação que deixa as cores visíveis. Parede: observe acabamento, textura e pontos com umidade.

observe acabamento, textura e pontos com umidade. Fixação: escolha fita compatível com peso e revestimento.

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos recomenda reaproveitar materiais domésticos quando possível, inclusive em trabalhos manuais. Isso não significa guardar tudo: só faz sentido usar objetos em boas condições e sem risco para a casa.

Pessoa posiciona tiras adesivas no verso de um tabuleiro antigo, com papelão limpo e firme sobre a mesa // Imagem ilustrativa feita por IA

Como prender o tabuleiro sem furar a parede?

As fitas próprias para pendurar quadros podem funcionar em superfícies e pesos compatíveis. A fabricante Command explica a aplicação e a remoção de suas tiras. É preciso seguir o tempo de espera, a limpeza e os limites indicados para cada produto.

Não fixe o tabuleiro sobre pintura soltando, umidade ou parede irregular sem orientação específica do fabricante. Faça o teste em um ponto discreto e não pendure a peça sobre cama, berço ou lugar em que uma queda possa atingir alguém.

Dois tabuleiros antigos decoram uma parede da sala, com desenhos coloridos diferentes e espaço entre as peças // Imagem ilustrativa feita por IA

As cores do jogo combinam com diferentes ambientes

Em uma sala, o tabuleiro pode dividir espaço com quadros, fotografias e pequenos objetos. No quarto, uma peça com letras ou números costuma chamar atenção perto da mesa de estudo. O resultado depende mais da escolha do local do que de materiais novos.

Uma opção é reunir dois jogos de tamanhos diferentes e deixar espaço entre as peças. Outra é usar apenas um tabuleiro como ponto de cor. Para não criar uma parede poluída, compare as cores com os móveis e observe o conjunto à distância.

Onde colocar a decoração para durar mais?

Prefira um local seco, longe de calor e luz solar intensa, especialmente quando o tabuleiro é de papelão impresso. Nas áreas de passagem, deixe a peça fora da altura de esbarrões e longe do alcance de crianças pequenas que possam puxar componentes soltos.

O ganho está em usar algo que já existe. Com fixação segura, limpeza leve e um lugar adequado, o jogo que não podia mais ser usado em partidas continua presente na casa, mostrando desenhos antigos sem exigir cortes nem construção de uma moldura.