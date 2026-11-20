Capinhas transparentes de CD podem virar cubos decorativos com letras coloridas num aniversário. A proposta da PBS Kids aproveita embalagens antigas e papéis impressos, sem exigir uma estrutura comprada. A montagem das caixas exige supervisão adulta, especialmente pelo uso de cola quente e balões na versão original.

As caixas transparentes ganham uma função diferente

As antigas caixas de disco compacto foram feitas para guardar discos e encartes. Quando ficam vazias, podem continuar úteis por causa das faces transparentes e rígidas. Essa característica deixa aparecer figuras colocadas dentro da embalagem sem exigir a compra de um novo suporte.

O projeto Alphabet Cube Centerpiece, publicado pela PBS Kids for Parents, combina recortes de letras e caixas vazias para formar uma peça de centro de mesa. O desenho lembra blocos infantis grandes, com cores visíveis de vários lados.

Quatro caixas transparentes de CD aparecem sobre a mesa, com uma delas sendo examinada antes da montagem dos cubos // Imagem ilustrativa feita por IA

Quais materiais são necessários para montar os cubos?

Separe quatro caixas de CD de tamanho parecido para formar as faces laterais de cada cubo. Elas precisam estar sem rachaduras ou pontas cortantes. Também serão usados recortes de papel colorido, impressões com letras e um adesivo apropriado para unir as partes.

Na versão da PBS Kids, há ainda letras de espuma e balões para a decoração final. Os balões são opcionais numa adaptação doméstica, principalmente quando crianças pequenas estarão perto da mesa.

O papel colorido transforma as caixas sem pintura

É possível usar letras grandes sobre fundos contrastantes para que cada face apareça na fotografia e na mesa. Retire o encarte antigo, posicione a folha recortada dentro da caixa e feche com cuidado. Se a tampa não encaixar, não force o plástico.

A sequência básica permite organizar o trabalho sem improvisar:

Separar: escolher caixas intactas e retirar os discos.

escolher caixas intactas e retirar os discos. Imprimir: preparar letras legíveis em papéis coloridos.

preparar letras legíveis em papéis coloridos. Encaixar: colocar os recortes dentro das caixas vazias.

colocar os recortes dentro das caixas vazias. Unir: formar as quatro faces do cubo com ajuda adulta.

formar as quatro faces do cubo com ajuda adulta. Exibir: apoiar os cubos em uma mesa plana e estável.

A montagem das bordas deve ser feita por um adulto que saiba usar a cola. Espere o material esfriar e confira se nenhuma caixa ficou solta. Evite apoiar os cubos onde convidados possam derrubá-los ou se machucar com o plástico.

Pessoa encaixa papel amarelo com uma letra azul numa caixa transparente de CD, preparando uma das faces do cubo // Imagem ilustrativa feita por IA

Como usar os cubos na decoração da festa?

Os cubos podem formar uma palavra curta ou a inicial do aniversariante. Quando vários ficam lado a lado, funcionam como detalhes de mesa, perto de lembrancinhas ou de um painel de fotografias. Ajuste o tamanho das letras à altura das caixas disponíveis.

É possível misturar papéis de duas ou três cores para manter unidade visual. Não é preciso encher todos os lados com desenhos. Uma face simples pode destacar melhor a letra e facilitar a leitura de quem olha a mesa de longe.

Pessoa confere as bordas de um cubo montado com quatro caixas de CD, com outra peça já protegida para guardar // Imagem ilustrativa feita por IA

Quais cuidados evitam acidentes com crianças?

Balões podem apresentar risco de engasgo para crianças pequenas, segundo a Academia Americana de Pediatria. Por isso, restos de balões estourados devem ser retirados imediatamente, e a decoração precisa ficar longe de crianças que levem objetos à boca.

Depois da festa, guarde apenas as caixas intactas e sem arestas. Se a cola ou o plástico começar a soltar, retire a peça de uso. O melhor resultado é um enfeite vistoso que aproveita embalagens antigas sem transformar a brincadeira em risco.

Os cubos podem voltar a decorar outras comemorações

Quando a festa termina, o adulto pode verificar se as quatro faces continuam firmes e se não há pontas soltas. Cubos ainda intactos podem ser guardados em caixa fechada, com proteção entre as partes. Não tente separar superfícies coladas à força, pois o plástico pode rachar.

Para reutilizar, basta trocar os papéis com as letras e desenhos quando as caixas permitirem essa abertura sem dano. O mesmo conjunto pode ganhar cores diferentes em outra comemoração. Se houver desgaste, o descarte correto do material é mais seguro que insistir em manter a peça.