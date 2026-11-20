Cascas de laranja podem virar estrelas decorativas de Natal, recortadas e presas a um cordão. O Museu de História Natural de Londres explica como aproveitar pedaços grandes, fazer furos e montar uma guirlanda. A casca encolhe com a secagem, enquanto tesouras e objetos pontiagudos ficam sob responsabilidade adulta.

Uma fruta comum pode render enfeites naturais

A laranja tem casca colorida que pode ser retirada em pedaços grandes. Em vez de descartar tudo depois de consumir a fruta, é possível separar a parte externa para fazer figuras pequenas de Natal. O resultado mantém parte da cor e da textura originais.

O Museu de História Natural de Londres publicou uma atividade de enfeites natalinos com materiais naturais. Uma das propostas usa um cordão com estrelas feitas de casca, como alternativa decorativa ao enfeite plástico de uso curto.

Adulto pressiona um cortador de estrela sobre uma casca grande de laranja, com outras peças já recortadas na tábua // Imagem ilustrativa feita por IA

Como cortar estrelas sem desperdiçar a casca?

O primeiro passo é retirar a casca em pedaços largos e pouco rasgados. Em seguida, encoste um cortador de biscoitos em formato de estrela e pressione com cuidado. Uma casca muito pequena pode não permitir o formato; aproveite as partes maiores.

O guia do Museu de História Natural recomenda usar um molde de estrela e fazer depois um furo central. Se for necessário recorrer à tesoura ou à faca, a etapa deve ser realizada por um adulto em uma superfície firme.

O cordão reúne várias estrelas em uma decoração

Com as figuras recortadas, faça um furo no centro de cada estrela, usando uma ponta adequada e com cuidado. Passe um barbante resistente por uma agulha de ponta romba e atravesse as cascas, deixando espaço entre elas para que apareçam separadas.

A sequência do enfeite pode seguir estes cuidados:

Descascar: retirar pedaços grandes, sem rasgar demais.

retirar pedaços grandes, sem rasgar demais. Recortar: pressionar um molde de estrela na casca.

pressionar um molde de estrela na casca. Perfurar: criar pequenos furos com ajuda adulta.

criar pequenos furos com ajuda adulta. Enfiar: passar barbante sem apertar as figuras.

passar barbante sem apertar as figuras. Pendurar: escolher um lugar alto, seco e ventilado.

Não é preciso misturar tinta, cola ou glitter para o enfeite aparecer. O próprio tom da casca cria contraste com uma parede clara ou um galho decorativo. Mantenha o cordão longe de crianças pequenas e de locais onde possa enroscar.

Mãos passam barbante pelo furo central de uma estrela de casca de laranja, com outras peças espaçadas ao longo do cordão // Imagem ilustrativa feita por IA

Onde deixar as estrelas durante a secagem?

Escolha um lugar ventilado e protegido da chuva, sem contato com superfícies quentes. A corda não pode bloquear portas nem ficar perto de crianças pequenas. Procure afastar as estrelas umas das outras para que o ar circule e o material não fique amontoado.

O processo varia conforme umidade do ambiente e espessura da casca. Evite prometer um prazo exato de secagem, porque o museu descreve a mudança de textura, mas não estabelece um tempo universal. Observe as peças e retire aquelas que apresentarem sinais de deterioração.

Por que as estrelas mudam de tamanho ao secar?

Conforme a umidade da casca diminui, as estrelas podem encolher e ficar mais rígidas. O museu explica esse comportamento no projeto. A peça precisa permanecer ventilada e ser descartada se apresentar mofo, cheiro ruim ou partes amolecidas.

O enfeite não deve ficar perto de chamas, velas ou fontes de calor. Também é melhor evitar locais muito úmidos, como banheiros. Por ser feito de material vegetal, não há garantia de que conserve a mesma aparência durante todas as festas.

Quem quiser acompanhar a montagem das estrelas pode assistir ao vídeo indicado pelo Museu de História Natural de Londres:

As estrelas completam uma decoração de Natal simples

O cordão pode ficar em uma parede, uma prateleira ou perto da janela, sem contato com velas ou aparelhos quentes. Se houver espaço, combine estrelas de tamanhos diferentes, sem acrescentar peso que possa derrubar o suporte.

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos inclui reaproveitamento entre as formas de reduzir resíduos. Neste caso, o ganho é usar a casca que sobrou para criar enfeites de Natal com material natural, sem comprar um novo conjunto de peças plásticas.