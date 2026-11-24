Um tubo vazio de pasta de dentes pode virar vasinho decorativo quando sua tampa sustenta a embalagem. Após limpeza, basta cortar a parte selada e revestir externamente com papel colorido. A peça serve para uma flor pequena, exige pouca água e precisa ser testada contra vazamentos antes da exposição.

O vaso de pasta depende de uma tampa firme

Escolha um tubo que consiga ficar apoiado na própria tampa. Modelos com tampa arredondada ou muito pequena podem tombar facilmente. A embalagem deve estar vazia, sem rachaduras e com a tampa fechando direito antes de começar a decoração. Uma folha seca não suporta contato constante com água.

A organização ambiental RE Sources publicou o projeto em 2020. Os materiais são simples: um tubo de pasta, tesoura, cola e pedaços de papel para revestimento. A proposta é um vaso pequeno, pensado para poucas flores, não para um arranjo pesado.

Mulher verifica o equilíbrio de um tubo vazio de pasta de dentes apoiado sobre sua tampa larga antes de iniciar a decoração // Imagem ilustrativa feita por IA

Como preparar o tubo antes de decorar?

Corte a parte selada da embalagem com tesoura adequada e lave por dentro, retirando restos da pasta. Depois enxágue e deixe secar. Um adulto deve realizar o corte se a atividade envolver crianças, principalmente quando o plástico for grosso.

Confira se a tampa veda bem e teste o tubo vazio em uma superfície plana. Se ele balançar, não tente equilibrá-lo com água. O enfeite deve começar apenas depois que a estrutura estiver firme e limpa. Um corte reto facilita apoiar o ramo sem amassar a borda.

O papel dá cor ao lado de fora

Passe cola no revestimento externo e envolva o tubo com um pedaço de papel. Em seguida, acrescente figuras, faixas ou recortes coloridos. Deixe a parte interna livre para que não fiquem pedaços de papel mergulhados na água. Tiras menores de papel costumam acompanhar melhor a curva.

O preparo pode ser resumido nestas etapas:

Escolha : usar tubo que se sustente sobre a própria tampa.

: usar tubo que se sustente sobre a própria tampa. Corte : retirar a parte selada e limpar por dentro.

: retirar a parte selada e limpar por dentro. Decoração : colar papel somente no exterior.

: colar papel somente no exterior. Teste: colocar pouca água e verificar vazamentos.

A camada de papel pode enrugar se receber respingos durante a troca de água. Uma opção é deixar uma faixa sem revestimento perto da abertura, como no projeto original. Assim, o material decorativo fica um pouco mais protegido. Troque flores murchas antes de manchar o recipiente.

Mulher aplica papéis azuis, amarelos e terracota na parte externa de um tubo de pasta de dentes cortado, mantendo sua forma flexível // Imagem ilustrativa feita por IA

Que flores cabem nesse recipiente?

Uma flor cortada ou um ramo pequeno combina melhor com a altura do tubo. Coloque pouca água, suficiente para alcançar a ponta do caule sem aumentar muito o peso. Se houver vazamento, use o vaso somente com flores secas.

O vasinho reaproveitado não substitui um vaso de cultivo. Sem drenagem e sem espaço para raízes, ele não é a melhor escolha para manter plantas em crescimento por muito tempo. O uso mais simples é com flores cortadas. Não use o vaso perto de tomadas ou aparelhos elétricos.

Mulher coloca uma pequena quantidade de água num vaso feito com tubo de pasta de dentes, mantendo a decoração seca e o móvel protegido // Imagem ilustrativa feita por IA

A transformação ensina a olhar outra vez para embalagens

Revestir o tubo permite aproveitar material que normalmente seria descartado logo depois de vazio. É um caso de reutilização, pois a embalagem continua inteira o bastante para cumprir nova tarefa. O resultado depende do tipo de tampa e da resistência do tubo.

O Ministério do Meio Ambiente incentiva reduzir o consumo e reaproveitar objetos quando possível. Não há motivo para gastar muita cola ou comprar uma quantidade grande de materiais decorativos para transformar uma embalagem tão pequena. O tubo não deve ter cheiro forte depois da lavagem.

Como conservar o vasinho por mais tempo?

Troque a água com cuidado e seque o exterior se houver respingos. Coloque a peça sobre prato ou apoio que proteja o móvel. Não a deixe em locais onde crianças ou animais possam esbarrar e derrubar o conteúdo.

O vaso de tubo de pasta funciona melhor como detalhe de mesa com poucas flores. Sua graça está no tamanho e na aparência colorida, mas a estabilidade e a limpeza continuam sendo o que permite usá-lo sem transtornos.