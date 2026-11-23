A cúpula de um abajur antigo pode deixar de ser luminária e guardar lenços ou acessórios leves. Depois de retirar o tecido desgastado, a armação recebe corda e uma base, formando um cesto organizador rústico. O cuidado está na estabilidade da estrutura, que não foi feita para carregar objetos pesados.

O cesto de abajur depende de uma armação firme

Antes de desmontar a peça, retire qualquer lâmpada, fio ou componente elétrico ligado à cúpula. Só a estrutura sem ligação elétrica interessa ao projeto. Se o metal estiver enferrujado, torto ou com pontas, escolha outra armação. Armações altas costumam exigir mais apoio na parte de baixo.

Uma transformação mostrada pelo Hunker parte de uma cúpula grande e utiliza corda de juta, cola e uma base de papelão. A peça é pensada para organizar a entrada da casa, não para servir de banco, escada ou recipiente com peso elevado.

Homem retira o tecido de uma cúpula antiga de abajur, deixando à mostra os aros metálicos que servirão de estrutura ao cesto // Imagem ilustrativa feita por IA

Como retirar o tecido antigo?

Faça o trabalho sobre uma mesa firme. Se o tecido estiver colado à estrutura, retire com cuidado para não puxar a armação. Tesouras e estiletes devem ser usados somente por adultos, sempre com a lâmina apontada para longe do corpo.

Depois de desmontar, limpe o metal e confira as junções. A corda vai esconder parte da armação, mas não pode compensar uma peça solta ou quebrada. O cesto precisa manter o formato mesmo antes de receber o revestimento. A cola deve secar antes de começar outra volta.

A corda cria as laterais do cesto

Comece pela parte mais estreita da armação e passe a corda ao redor dos aros, mantendo voltas próximas. Aplique cola adequada em pequenas áreas e espere fixar. Se usar cola quente, proteja as mãos e mantenha crianças longe da pistola.

O trabalho fica mais seguro quando segue esta ordem:

Desmontagem : retirar tecido e componentes elétricos.

: retirar tecido e componentes elétricos. Armação : verificar ferrugem, pontas e junções.

: verificar ferrugem, pontas e junções. Revestimento : enrolar a corda e fixar aos poucos.

: enrolar a corda e fixar aos poucos. Base: cortar fundo firme e testar com objetos leves.

A trama pode ficar mais fechada na parte inferior, evitando que lenços escapem. No acabamento, esconda a ponta da corda entre as voltas. A reutilização preserva o formato da cúpula, mas transforma sua função por completo. Separe o tecido removido para descarte conforme sua condição.

Mulher enrola corda de juta ao redor da armação invertida de um abajur, cobrindo os aros metálicos para formar um cesto // Imagem ilustrativa feita por IA

Como fazer uma base que não ceda?

Coloque a parte inferior da armação sobre um papelão rígido e marque o contorno. Corte um círculo ou formato compatível e cubra com tecido. Prenda esse fundo com cuidado, distribuindo o apoio para que não se solte ao levantar o cesto.

Faça um teste com poucos lenços antes de guardar outros objetos. Se o fundo dobrar, será necessário reforçar ou trocar o material. A ideia é usar acessórios leves, nunca ferramentas ou frascos pesados que possam romper a base. Um fundo removível pode facilitar pequenos reparos depois.

Vista de cima do cesto feito com cúpula de abajur mostra fundo revestido de tecido, com lenços leves apoiados dentro da estrutura // Imagem ilustrativa feita por IA

O cesto também precisa combinar com o espaço

Uma entrada pequena pede um recipiente que não atrapalhe a passagem. Se a cúpula for larga, coloque-a junto à parede e longe da abertura da porta. O Ministério do Meio Ambiente inclui a reutilização entre maneiras de reduzir resíduos domésticos.

Corda natural combina com madeira e tons claros, mas o acabamento pode variar conforme os materiais disponíveis. Escolher sobras de tecido e corda que já estejam em casa evita compras desnecessárias e mantém o projeto fiel ao reaproveitamento. Não coloque o recipiente em passagem estreita.

O que pode ser guardado no cesto?

Lenços, luvas e acessórios leves são opções práticas. Evite objetos úmidos, que podem deixar cheiro no papelão e na juta. Se precisar limpar, use pano quase seco e deixe o recipiente em local ventilado antes de recolocar os itens. O formato original da cúpula determina o espaço disponível.

O cesto feito de cúpula funciona quando a armação está firme, o fundo suporta o conteúdo e a corda não se desprende. Ele aproveita o desenho de uma peça antiga sem fingir que será resistente como um cesto industrial.