Em caso fictício, uma família paga R$ 9.200 para reformar o túmulo da mãe. No cemitério, encontra a lápide instalada no jazigo errado. Fotografias e contrato identificam o local contratado. A empresa aceita transferir a pedra, mas exige novamente pagamento pela retirada, pelo transporte e pela reinstalação.

O serviço contratado apontava o jazigo correto

A família contrata a reforma do local onde a mãe está sepultada e paga R$ 9.200 pelo serviço. O contrato e as fotografias indicam qual jazigo deveria receber a lápide. Esses registros permitem verificar o destino combinado para a instalação.

O trabalho tinha um endereço dentro do cemitério, não apenas um modelo de pedra. Identificar o ponto exato da obra era parte importante do pedido. No enredo, não há indicação de que a família tenha autorizado a troca de jazigo. O número de identificação do jazigo seria relevante.

A instalação da lápide no lugar errado trouxe dúvidas sobre os cuidados adotados durante a reforma

Como a lápide foi parar em outro jazigo?

Na visita para conferir a reforma, a família encontra a lápide instalada no lugar errado. O motivo do equívoco não foi explicado no cenário. Por isso, não é possível apontar se houve erro de leitura, transporte, marcação ou montagem.

O cemitério reúne áreas que precisam ser identificadas corretamente para cada sepultamento. Aqui, contrato e fotografias do jazigo são mais úteis do que supor a causa da falha. Eles mostram a diferença entre o destino contratado e a instalação encontrada.

A empresa oferece mudança com nova cobrança

Após a reclamação, a empresa aceita levar a pedra ao local correto. Entretanto, exige novo pagamento por retirada, transporte e instalação. A proposta desloca para a família o custo de desfazer e refazer parte do trabalho já contratado.

A divergência entre o serviço contratado e o entregue pode ser documentada assim:

Contrato: conferir o jazigo indicado e as tarefas incluídas no preço original.

conferir o jazigo indicado e as tarefas incluídas no preço original. Fotografias: mostrar o local combinado e a pedra instalada em outro jazigo.

mostrar o local combinado e a pedra instalada em outro jazigo. Cobrança adicional: discriminar retirada, transporte e reinstalação solicitados.

discriminar retirada, transporte e reinstalação solicitados. Resposta da empresa: preservar a aceitação da mudança e suas condições.

Não foi informado se a família concordou com a cobrança adicional. Seria preciso guardar a resposta da empresa e o orçamento detalhado, caso tenham sido apresentados, para identificar cada valor exigido. Nenhum novo pagamento foi informado como realizado. O valor exigido também precisaria ser demonstrado.

A família precisa pagar para corrigir o erro?

O artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor permite ao consumidor exigir a reexecução de serviço com vício sem custo adicional, quando cabível. Também prevê restituição do valor ou abatimento do preço, conforme a situação.

Se o erro de instalação decorrer da execução contratada, cobrar novamente para corrigi-lo contraria essa regra. Ainda assim, uma avaliação responsável precisa conferir o contrato e estabelecer a origem do problema antes de concluir quais despesas cabem ao fornecedor. A documentação afasta dúvidas sobre o endereço.

A família questiona como uma peça destinada ao jazigo da mãe foi parar em outra sepultura

Como formalizar o pedido de correção?

O Ministério da Justiça orienta o uso do Consumidor.gov.br para reclamações contra empresas participantes. A plataforma aceita descrição do ocorrido e documentos. Contrato, comprovante de pagamento e fotos do jazigo ajudam a apresentar uma solicitação objetiva.

A família pode pedir correção no local indicado, sem repetir cobranças ligadas à falha, com resposta por escrito. A plataforma depende de a empresa estar cadastrada. Se não houver solução, Procon e orientação jurídica são outras vias possíveis.

A reinstalação segue sem desfecho confirmado

O caso termina no ponto em que a empresa aceita transferir a lápide, mas condiciona o serviço a novos pagamentos. Não foi relatada reinstalação, devolução de dinheiro ou decisão judicial. A reação final da família não foi descrita.

A questão central é saber quem deve assumir o custo de corrigir uma entrega diferente do contrato. Como o destino original aparece nos documentos, a discussão pode se concentrar no erro e na solução, sem inventar uma conclusão para a família. Nenhum pagamento suplementar aparece como realizado.