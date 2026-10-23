Em caso fictício, cliente paga R$ 420 mensais pelo armazenamento de móveis durante reforma. Ao visitar o depósito, reconhece seu sofá em uso na recepção. A marca no braço coincide com fotografias da coleta. A empresa alega uso temporário sem prejuízo; a proprietária aponta manchas no estofado e pede explicações.

O contrato era para guardar os móveis durante a reforma

A cliente contrata um espaço pago para deixar os móveis longe da obra em casa. O valor mensal é de R$ 420 pelo serviço de guarda. O objetivo do acordo é preservar os bens até que possam voltar para a residência.

O sofá está entre os itens entregues ao estabelecimento. As fotos tiradas na coleta registram características da peça. O contrato representa uma prestação de serviço, mas não contém, no cenário descrito, autorização para colocar o móvel à disposição de visitantes.

O uso de um móvel particular pela empresa trouxe dúvidas sobre os limites do serviço contratado

Como a cliente reconheceu o sofá na recepção?

Na visita ao depósito, a mulher vê um sofá ocupado na área de atendimento. A marca no braço do móvel permite reconhecê-lo; as fotografias da coleta ajudam a confirmar que é a mesma peça que havia sido entregue para guarda.

O conceito de contrato ajuda a explicar por que o destino combinado para um bem importa. A empresa admite uso temporário na recepção, mas sustenta que isso não teria causado prejuízo. A cliente aponta manchas que considera novas.

As manchas tornam a discussão mais concreta

A discordância deixa de envolver somente o uso do sofá. A cliente também afirma ter encontrado manchas novas no tecido. Para avaliar esse ponto, precisaria comparar as fotos anteriores com registros atuais, considerando luz, ângulo e estado da peça.

A comparação entre uso, estado do móvel e prejuízo pode reunir estas provas:

Contrato: verificar que o pagamento cobria guarda e conservação dos bens.

verificar que o pagamento cobria guarda e conservação dos bens. Fotos da coleta: comparar a marca do braço e a aparência anterior do tecido.

comparar a marca do braço e a aparência anterior do tecido. Registro da visita: documentar o local onde o sofá foi encontrado em uso.

documentar o local onde o sofá foi encontrado em uso. Avaliação do estofado: obter, se necessário, orçamento de limpeza ou reparo.

Reconhecer o sofá pelas fotos é uma prova de identidade. Já a origem das manchas e o custo de limpeza exigem apuração separada. O material fornecido não informa se houve perícia, orçamento ou acordo sobre a condição do estofado. Um orçamento detalhado ajudaria nessa comparação.

Guardar um sofá dá direito a usá-lo?

O Código Civil define o depósito no artigo 627 e prevê, no artigo 640, que o depositário não pode usar a coisa guardada sem licença expressa, sob pena de responder por perdas e danos.

A aplicação desses artigos depende da natureza do contrato, mas reforça um ponto: receber para guardar é diferente de receber para usar. Mesmo que o estabelecimento alegue não ter estragado nada, a autorização de uso precisaria ser demonstrada. No exemplo, não consta essa licença.

O caso levanta uma discussão sobre a responsabilidade de quem recebe objetos para armazenamento

O que diz o direito do consumidor sobre a guarda?

Quando existe relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor também entra na análise. O artigo 14 trata de danos ligados a defeitos do serviço, enquanto o artigo 20 prevê respostas para falhas de qualidade na prestação.

O pedido pode envolver cessar o uso do sofá, conservar o bem e apurar reparos. A possibilidade de reembolso ou indenização depende dos fatos, do contrato e dos prejuízos. Não há base para fixar um valor sem essa verificação. É necessário avaliar a ligação entre os fatos.

A devolução do sofá ainda exige esclarecimentos

O cenário não informa se a cliente retirou o sofá ou se as manchas foram removidas. A empresa continua dizendo que o uso foi temporário. A identificação do móvel, contudo, está amparada pelas fotos e pela marca apontada.

Um encerramento responsável passaria por registrar a condição do sofá e responder formalmente à reclamação. A discussão sobre manchas deve se apoiar em comparação e custos verificáveis, sem tratar como comprovado tudo o que cada parte afirma. A entrega deve preservar as condições contratadas.