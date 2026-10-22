Em um caso fictício, um casal paga R$ 1.680 por 12 dias de estacionamento num aeroporto. Ao retirar o carro, identifica acréscimo de 630 quilômetros no hodômetro. O gerente afirma que ocorreram apenas manobras internas. Fotografias anteriores e posteriores à viagem sustentam a contestação sobre a guarda do veículo.

As fotografias registraram a quilometragem do carro

Antes da viagem, o casal havia feito uma fotografia do painel com a quilometragem de entrada. Na volta, comparou a imagem com o número mostrado no veículo e encontrou 630 quilômetros de diferença. O valor pago pela guarda havia sido de R$ 1.680.

O casal procura o gerente para entender o que aconteceu durante os 12 dias de estadia. A empresa contesta os registros e afirma que os funcionários só deslocaram o automóvel dentro do pátio. Essa explicação precisa ser comparada com as distâncias reais e com a documentação do estabelecimento.

A diferença encontrada no painel levantou suspeitas sobre o que aconteceu durante a viagem

Uma movimentação interna explica 630 quilômetros?

O questionamento central não é se um estacionamento pode mover veículos para organizar vagas. É saber se os deslocamentos narrados justificam a diferença observada. A quilometragem, isoladamente, não identifica quem dirigiu, quando houve uso nem se as duas fotografias registram o mesmo automóvel corretamente.

Também será importante conferir data e origem das imagens, placa, comprovante de entrada e registros de custódia. O gerente pode apresentar controles operacionais, escalas ou imagens de câmeras disponíveis. O objetivo é apurar o trajeto, sem afirmar antecipadamente que alguém fez uso particular do carro.

Quais provas podem mostrar o percurso durante a viagem?

Os dois lados precisam explicar o que ocorreu entre entrada e saída do veículo. O casal organiza seus arquivos e pede informações à empresa. Se houver dados de deslocamento preservados pelo automóvel, eles podem complementar a análise, desde que sua origem e integridade sejam verificadas.

Uma conferência cuidadosa considera estes registros:

Fotografias: painel, placa e datas originais dos arquivos.

painel, placa e datas originais dos arquivos. Comprovantes: entrada, pagamento, permanência e retirada.

entrada, pagamento, permanência e retirada. Controles internos: funcionários autorizados e movimentações registradas.

funcionários autorizados e movimentações registradas. Estado do carro: combustível, danos e outros sinais documentados na retirada.

O casal solicita uma vistoria documentada e esclarecimentos escritos. Caso os dados técnicos sejam contraditórios, pode ser necessária avaliação independente. Uma diferença elevada merece investigação, mas nenhum dos documentos, isoladamente, demonstra automaticamente dano financeiro ou o responsável por eventual uso fora do pátio.

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A empresa tem responsabilidade pela guarda do veículo

Um estacionamento recebe o automóvel sob condições contratadas. A Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça reconhece responsabilidade da empresa por dano ou furto de veículo ocorrido no local. Isso não dispensa a prova da ocorrência e de eventual prejuízo no caso concreto.

O Código de Defesa do Consumidor também disciplina defeitos na prestação dos serviços. Se for demonstrado uso indevido, será necessário avaliar danos verificáveis e relação causal, como desgaste, combustível ou outros gastos. A empresa pode apresentar documentos capazes de explicar ou contestar a diferença.

O casal questiona como simples movimentações dentro do pátio poderiam justificar a distância registrada

O que o casal pode pedir à administração?

Uma primeira medida seria solicitar resposta formal sobre a quilometragem e preservação dos registros existentes. Se houver recusa, a reclamação poderá ser encaminhada aos canais de defesa do consumidor. Eventual pedido de ressarcimento precisará indicar despesas, danos e o fundamento da cobrança.

Na situação fictícia, não há acordo confirmado e a empresa mantém sua contestação. A diferença entre duas leituras é o ponto inicial da apuração, não uma sentença. Fotografias originais, documentos de guarda e informações técnicas definirão se existe responsabilidade por uso irregular do automóvel.

O veículo foi devolvido, mas a divergência permanece

O casal saiu do aeroporto com o carro, porém sem explicação satisfatória para os 630 quilômetros adicionais. O gerente insiste na movimentação interna, e os proprietários mantêm a contestação. Nenhuma pessoa foi identificada como autora de uso indevido, e nenhum dano específico foi demonstrado.

Uma solução depende de reconstituir a guarda do automóvel e verificar os registros, sem confundir suspeita com prova. O caso ilustra por que fotos de entrada e saída, recibos e pedidos escritos podem fazer diferença quando a versão do cliente diverge da apresentada pelo estacionamento.