Fornos a lenha de tradição japonesa transformaram a produção de cerâmica em uma das principais atrações de Cunha, no interior de São Paulo. Entre montanhas e ateliês, a cidade preserva uma tradição artesanal fortalecida desde 1975, que lhe rendeu, em 2022, o título de Capital Nacional da Cerâmica de Alta Temperatura.

Por que Cunha recebeu o título nacional da cerâmica?

O município está na Serra da Bocaina, perto da divisa com o Rio de Janeiro, e reúne uma tradição de produção artesanal. Em 1º de junho de 2022, a Lei 14.363 deu a Cunha o título de Capital Nacional da Cerâmica de Alta Temperatura.

O reconhecimento trata de uma atividade construída por artesãos ao longo de décadas. A produção mistura técnicas tradicionais e novas formas de criação. A cidade não se resume a uma fábrica ou loja: diferentes artistas apresentam estilos, materiais e peças que ajudam a explicar a identidade cultural local.

Os fornos a lenha fazem parte de uma tradição que transforma o barro em peças de cerâmica – Foto: Natanael-siqueira / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Os fornos japoneses mudaram a produção local

A partir de 1975, ceramistas ligados a técnicas orientais fortaleceram o trabalho com alta temperatura. Um dos equipamentos marcantes é o noborigama, forno alimentado a lenha, construído em sequência de câmaras. O calor e a circulação das chamas ajudam a criar cores e efeitos próprios.

Ao contrário de uma produção industrial uniforme, a cerâmica artesanal pode apresentar variações entre peças. O resultado depende de argila, esmalte, formato e queima. Essas mudanças ajudam a entender por que uma tigela, um vaso ou uma escultura pode carregar marcas singulares do processo.

O que observar durante uma visita a um ateliê?

Um passeio pode começar pela exposição das peças, seguindo para a área de trabalho quando houver visita autorizada. Ver o torno ou um forno de perto mostra que a peça passa por várias etapas. Nem toda oficina permite acompanhar a queima, por motivos de segurança e calendário.

Três detalhes ajudam a perceber o trabalho por trás das peças:

Modelagem: o barro ganha forma no torno ou pelas mãos do artista.

o barro ganha forma no torno ou pelas mãos do artista. Secagem e acabamento: a peça recebe tratamento antes da queima.

a peça recebe tratamento antes da queima. Forno: temperatura e combustível influenciam o aspecto final.

O Instituto Estrada Real apresenta Cunha como centro de cerâmica artística de alta temperatura, com ateliês e diferentes técnicas. Para aproveitar melhor a experiência, escolha algumas oficinas e confirme se há demonstrações ou atendimento ao público no dia desejado.

O reconhecimento por lei reforça a importância dessa atividade para a identidade cultural da cidade – Foto: Themium / Wikimedia Commons / CC0 1.0 (Domínio público)

Cunha combina oficinas e paisagens de montanha

A localização serrana amplia as opções de passeio. A viagem pode reunir visitas a ateliês, caminhadas pelas ruas da cidade e paradas para observar a paisagem. As estradas entre oficina e hospedagem exigem atenção, especialmente quando neblina e chuva reduzem a visibilidade.

O município de Cunha está ligado historicamente ao caminho entre o interior paulista e o litoral fluminense. Esse encontro de rotas também aparece no turismo atual. É possível combinar arte, gastronomia e natureza, desde que os deslocamentos sejam planejados com calma.

Quem deseja descobrir os encantos do interior de São Paulo, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Vamos Fugir Blog, que conta com mais de 23 mil visualizações, onde Lígia e Ulisses mostram um roteiro de três dias por Cunha, incluindo o famoso Lavandário, a Pedra da Macela, cachoeiras, ateliês de cerâmica e dicas de restaurantes e hospedagens:

Como escolher o dia para ver uma abertura de forno?

A abertura de um noborigama não acontece todos os dias. Cada ateliê trabalha com sua agenda e seu ritmo de produção. Quem deseja ver uma fornada precisa confirmar data, horários, necessidade de reserva e regras de segurança diretamente com a oficina responsável.

Na compra, observe também a finalidade da peça. Um objeto decorativo não tem necessariamente as mesmas características de um utensílio de cozinha. Pergunte ao artesão sobre uso no forno, limpeza e conservação. Essa orientação evita danos e ajuda a valorizar o trabalho de quem produziu.

O roteiro pode unir arte e outros destinos serranos

Pela estrada que segue para o litoral, Paraty oferece outra experiência cultural, ligada ao centro histórico e às montanhas. Já Gonçalves, na Mantiqueira mineira, reúne paisagem de serra e pequenos produtores. Cada cidade tem identidade e programação próprias, sem substituir a visita aos ateliês de Cunha.

O melhor passeio é aquele que reserva tempo para observar as peças e conversar sobre sua produção, sem exigir visitas apressadas a muitos endereços. Em Cunha, barro, fogo e trabalho manual explicam por que a cerâmica se tornou uma atração ligada à cultura e à economia local.