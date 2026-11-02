O piso de pedras irregulares faz diminuir o passo. Poucos metros adiante, casarões dão lugar à baía pontilhada de ilhas. Em Paraty, litoral do Rio, essas paisagens fazem parte do patrimônio mundial misto reconhecido pela UNESCO em 2019, junto de Ilha Grande e amplas áreas protegidas da Mata Atlântica.

Onde fica Paraty e por que o centro chama atenção?

Situada entre o mar e a Serra do Mar, Paraty conserva um centro histórico com ruas estreitas, igrejas e sobrados de fachadas claras. A proximidade da água ajuda a explicar a relação antiga entre o desenho urbano, a atividade portuária e as montanhas cobertas de vegetação.

A localização de Paraty no litoral fluminense também ajuda a entender o contraste entre a cidade e as pequenas ilhas. O município ocupa uma região costeira marcada por enseadas, praias e caminhos que conectaram o porto a áreas do interior durante o período colonial.

As ruas antigas e os casarões coloniais mantêm características de diferentes períodos da ocupação do litoral – Créditos: depositphotos.com / pxhidalgo

As pedras e o casario mantêm marcas do período colonial

O piso irregular, conhecido como calçamento pé de moleque, aparece entre casas antigas, portas coloridas e igrejas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística registra esse pavimento como uma característica do centro histórico, formado por pedras que exigem atenção de quem caminha.

A arquitetura preservada não significa que a cidade tenha permanecido parada no tempo. Moradias, espaços culturais e atividades econômicas dividem lugar com edifícios antigos. A conservação busca manter o traçado e a aparência histórica sem ignorar que o centro continua sendo usado por moradores.

Como a baía e as ilhas se ligam à história local?

O mar funcionou como uma via de circulação de pessoas e mercadorias, conectando Paraty a outros pontos da costa. No fim do século XVII, a cidade ganhou importância como saída do ouro transportado pelo Caminho do Ouro, que ligava Minas Gerais ao litoral.

Essa circulação teve também uma dimensão violenta: o porto participou da entrada de africanos escravizados destinados ao trabalho no interior. A paisagem hoje procurada por visitantes guarda, portanto, vestígios de comércio, poder colonial e trabalho forçado que fazem parte da formação da região.

A proximidade entre o centro histórico e o mar cria um cenário que atrai visitantes durante todo o ano – Créditos: depositphotos.com / dabldy

O patrimônio reconhecido protege cultura e natureza

A UNESCO reconheceu Paraty e Ilha Grande em 2019 como patrimônio misto. O conjunto inclui o centro histórico, o Morro da Vila Velha e áreas naturais protegidas. A inscrição não significa que todas as ruas, ilhas e praias do município tenham exatamente a mesma proteção.

Entre os componentes que ajudam a compreender esse conjunto, estão:

Centro histórico: conserva o desenho urbano colonial e parte expressiva do casario antigo.

conserva o desenho urbano colonial e parte expressiva do casario antigo. Morro da Vila Velha: reúne vestígios ligados à defesa do antigo porto.

reúne vestígios ligados à defesa do antigo porto. Ilha Grande: integra a paisagem natural do território protegido.

integra a paisagem natural do território protegido. Mata Atlântica: abriga áreas protegidas com fauna e flora de grande diversidade.

Comunidades caiçaras, indígenas e quilombolas também integram o valor cultural dessa paisagem. Seus modos de vida mostram que o patrimônio ultrapassa os edifícios. Preservar a região envolve reconhecer pessoas, práticas locais e a ligação entre as comunidades e os recursos naturais.

Quem deseja conhecer as belezas do litoral do Rio de Janeiro, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Vamos Fugir Blog, que conta com mais de 472 mil visualizações, onde Lígia e Ulisses mostram as principais atrações de Paraty, com dicas de praias, cachoeiras, passeios, preços e hospedagens para aproveitar a cidade:

O centro antigo continua ligado à vida da cidade

O traçado urbano do século XVIII permanece visível, embora o uso dos imóveis tenha mudado ao longo do tempo. A presença de moradores e atividades culturais ajuda a manter o centro como espaço vivido, enquanto o turismo exige cuidados com a circulação e a conservação.

Essa convivência entre história e cotidiano evita reduzir Paraty a um cenário de fotografias. A proteção do conjunto também depende de medidas para conservar a floresta, os sítios históricos e as formas de ocupação tradicional, sem tratar o crescimento urbano como algo sem consequências.

O que observar ao caminhar pelo centro de Paraty?

Ao percorrer as ruas, vale notar a altura das calçadas e o formato das pedras, além dos vãos, telhados e portas dos sobrados. A caminhada pede calçado firme: o piso irregular pode ficar escorregadio quando molhado e dificulta o deslocamento em alguns trechos.

O sentido do reconhecimento mundial fica mais claro quando se olha além das fachadas. Em Paraty, casario, porto, comunidades e paisagem natural contam partes de uma mesma trajetória. A baía repleta de ilhas não é apenas o fundo da cidade colonial, mas parte da sua história.