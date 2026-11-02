Em Taos Pueblo, no Novo México, casas de adobe organizadas em terraços chegam a cinco andares e continuam ligadas à vida de uma comunidade indígena. As paredes de barro são cuidadas com técnicas tradicionais, e o conjunto não é apenas uma lembrança do passado: mantém usos culturais e familiares hoje.

Como as casas de adobe chegaram a cinco andares?

As moradias de Taos Pueblo formam dois conjuntos principais, ao norte e ao sul de um curso de água. A UNESCO descreve o assentamento como um exemplo de edifícios de vários pavimentos dispostos em níveis, com espaços residenciais e cerimoniais.

Os blocos de casas foram erguidos e adaptados ao longo de gerações. Os andares recuados criam terraços, dando ao conjunto uma aparência de degraus. Nem todos os cômodos têm a mesma idade, altura ou uso, e a forma atual resulta de continuidade e reparos.

O uso do barro revela técnicas de construção transmitidas entre diferentes gerações – IMAGEM ILUSTRATIVA

Dois conjuntos de moradias mantêm a forma em terraços

Adobe é uma mistura de terra usada na fabricação de tijolos secos ao sol e no revestimento das paredes. O material pode formar estruturas grossas, mas depende de cuidados periódicos, principalmente quando chuva, vento e mudanças de temperatura desgastam as superfícies externas.

A arquitetura nasceu de conhecimentos transmitidos entre gerações, não de um projeto moderno único. As fachadas apresentam pequenas aberturas e diferentes níveis de acesso. Alterações feitas com o passar do tempo não apagam o traço central das construções, mantido pela comunidade.

Por que as paredes precisam de cuidados frequentes?

A manutenção do revestimento de barro faz parte da preservação. A história de Taos Pueblo também registra a arquitetura tradicional e sua longa ocupação, mas a descrição da manutenção vem principalmente de documentos institucionais e da própria comunidade indígena.

Os elementos que explicam a conservação podem ser vistos em diferentes partes do povoado:

Tijolos de adobe: formam as paredes dos blocos de moradia.

formam as paredes dos blocos de moradia. Revestimento de barro: precisa ser renovado quando há desgaste.

precisa ser renovado quando há desgaste. Terraços: surgem do recuo entre níveis das construções.

surgem do recuo entre níveis das construções. Uso comunitário: mantém funções culturais além da habitação.

A conservação não significa deixar as paredes intocadas. Refazer o reboco quando necessário protege a superfície e mantém a técnica em uso. O trabalho contínuo é parte da explicação para a permanência de edifícios feitos de um material sensível à água.

A comunidade conserva um lugar de moradia e cerimônias

Taos Pueblo é uma comunidade viva, com famílias, autoridades tradicionais e atividades culturais. Algumas pessoas moram fora do núcleo antigo, mas os edifícios históricos continuam importantes para encontros, cerimônias e vínculos familiares. Isso diferencia o lugar de muitos sítios arqueológicos sem moradores.

As áreas de uso coletivo incluem espaços cerimoniais chamados kivas. Nem toda parte do povoado é aberta a visitantes, e o acesso pode mudar em ocasiões religiosas. A proteção do patrimônio precisa respeitar tanto as construções quanto as decisões e a privacidade da comunidade.

A arquitetura preservada mostra como moradia e tradição cultural permanecem ligadas – IMAGEM ILUSTRATIVA

O patrimônio reconhecido protege mais do que edifícios

A própria comunidade de Taos explica que suas casas são conservadas por familiares e grupos designados, com renovação do barro. Em seu registro sobre a história local, a continuidade dessas práticas aparece ligada ao uso cultural e à passagem das casas entre gerações.

O reconhecimento mundial, concedido em 1992, considera a arquitetura e a cultura viva. As casas antigas não são cenário montado para turistas. O patrimônio depende de cuidados materiais, regras comunitárias e proteção da paisagem que sustenta a vida no vale.

O que diferencia Taos Pueblo de uma ruína?

O valor de Taos Pueblo está no encontro entre paredes antigas e atividades atuais. A comunidade não preserva só uma forma de construir: mantém relações com o território, práticas religiosas e decisões sobre o uso dos espaços, ainda que a vida contemporânea tenha mudado.

Chamar o conjunto de tradição arquitetônica ainda habitada é mais preciso do que tratá-lo como cidade abandonada. As construções de até cinco andares mostram como o adobe pode durar séculos quando o conhecimento de conservação permanece em mãos de seus moradores.