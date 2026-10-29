A Rota do Enxaimel, em Pomerode, Santa Catarina, percorre 16 quilômetros de paisagem rural com cerca de 50 construções ligadas à imigração alemã. O passeio passa por Testo Alto, onde as estruturas de madeira aparente mostram uma técnica construtiva histórica e famílias que ainda vivem e trabalham no local.

O roteiro atravessa a paisagem rural de Testo Alto

O caminho fica no município de Pomerode, no Vale do Itajaí. Entre casas, árvores e pequenas propriedades, aparecem construções ligadas à colonização alemã. Segundo o Ministério do Turismo, são aproximadamente 50 edificações ao longo de 16 quilômetros.

A Rota do Enxaimel em Pomerode combina arquitetura e ambiente rural. O interesse está no conjunto das casas, não em uma fachada isolada. Moradores, plantações e vias de acesso fazem parte do cenário, por isso o visitante encontra uma comunidade em atividade, e não um museu a céu aberto.

As construções preservadas mostram como as famílias adaptaram técnicas europeias ao interior catarinense – Créditos: depositphotos.com / diegograndi

Como são feitas as casas em enxaimel?

No enxaimel, peças de madeira formam um esqueleto que fica visível nas paredes. Os espaços entre as vigas recebem preenchimentos adequados à construção. As tramas de madeira ajudam a identificar a técnica, mesmo quando mudam os materiais, as cores e os acabamentos de cada imóvel.

Não basta uma casa ter vigas decorativas para ser considerada enxaimel histórico. A história de Pomerode dá contexto à colonização da região, mas a avaliação de cada construção depende de características estruturais e registros. Reformas modernas podem conservar, adaptar ou apenas imitar o visual.

A preservação envolve moradores e instituições

O conjunto de Testo Alto ganhou atenção por sua importância cultural e paisagística. Manter as casas requer cuidado com materiais, reformas e uso cotidiano. A proteção do patrimônio não significa que todas as construções sejam iguais, nem que suas áreas internas estejam abertas à visitação.

Em março de 2026, a Lei federal 15.361 instituiu a Rota Turística do Enxaimel. A norma prevê apoio ao turismo e à valorização cultural. Ela não transforma propriedades privadas em espaços públicos, nem dispensa o cuidado com os imóveis preservados.

Entre propriedades e estradas do campo, o roteiro mantém viva uma parte importante da colonização – Créditos: depositphotos.com / paulobaqueta

O que observar ao percorrer os 16 quilômetros?

Vale reparar como as vigas se cruzam, como os telhados se encaixam no formato das casas e como elas aparecem entre jardins e áreas de cultivo. A caminhada ou o trajeto de carro exigem atenção ao trânsito local e respeito às entradas das propriedades.

Alguns detalhes tornam a observação das construções mais clara:

Estrutura: procure o desenho das vigas de madeira nas paredes.

procure o desenho das vigas de madeira nas paredes. Entorno: observe jardins, caminhos e áreas de trabalho rural.

observe jardins, caminhos e áreas de trabalho rural. Conservação: note diferenças entre partes antigas e reformas recentes.

As paradas precisam considerar os espaços disponíveis para estacionar e circular. Nem toda fachada pode ser vista de perto. O melhor é seguir a sinalização, manter a passagem livre para moradores e aceitar que algumas casas não recebem visitantes em seu interior.

Quem deseja descobrir os encantos de Santa Catarina, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado sobre a Rota do Enxaimel, em Pomerode, que mostra as tradicionais casas de madeira construídas pelos imigrantes alemães, as paisagens do interior e os detalhes desse roteiro histórico reconhecido pela ONU Turismo:

A rota reúne cultura, campo e vida cotidiana

O roteiro ajuda a perceber como a arquitetura acompanha o trabalho e a história das famílias. O turismo pode apoiar pequenos negócios locais, mas precisa conviver com a rotina rural. Jardins, quintais e espaços de produção têm funções reais para os moradores.

O nome enxaimel descreve uma técnica de construção, não todas as tradições da cidade. A presença alemã na região também aparece em costumes e na vida comunitária. Conhecer a paisagem com atenção ajuda a valorizar esse passado sem reduzir Pomerode a uma única imagem.

Por que a visita pede respeito às propriedades?

Mesmo quando uma casa é conhecida por sua arquitetura, o terreno pode continuar sendo particular. O visitante deve evitar entrar sem permissão, bloquear acessos ou tocar em partes frágeis. Fotografias em áreas privadas pedem autorização do responsável e respeito ao dia a dia das famílias.

Os 16 quilômetros da rota mostram como a arquitetura enxaimel permanece inserida na paisagem do Vale do Itajaí. A conservação depende tanto do reconhecimento público quanto dos cuidados cotidianos. Um passeio atento preserva a experiência de quem visita e a tranquilidade de quem mora no caminho.