EM FOCO Resumo da matéria 01 Origem neerlandesa Holambra surgiu como colônia agrícola em 1948 e seu nome reúne referências à Holanda, à América e ao Brasil. 02 Flores como identidade Os produtores passaram da pecuária à floricultura e transformaram a cidade num importante centro de plantas ornamentais. 03 Festa de destaque A Expoflora reúne jardins, apresentações e cultura neerlandesa, sendo divulgada como o maior evento de flores da América Latina.

Com pouco mais de 15 mil habitantes, Holambra fica a cerca de 134 km de São Paulo e preserva marcas da imigração neerlandesa. Fundada como colônia agrícola em 1948, a cidade transformou as flores em sua principal identidade. Hoje, a Expoflora reúne jardins, tradições e atrações ligadas a essa origem.

Por que Holambra parece um pedaço da Holanda?

A cidade paulista de Holambra nasceu de uma colônia formada por imigrantes neerlandeses depois da Segunda Guerra Mundial. Seu nome junta Holanda, América e Brasil. Em 14 de julho de 1948, foi fundada a cooperativa que marcou o início dessa comunidade agrícola.

O povoado cresceu na região de Campinas e mais tarde tornou-se município. No Censo de 2022, tinha 15.094 moradores. O tamanho pequeno ajuda a explicar a presença das tradições locais em ruas, festas e construções, embora a vida da cidade vá muito além do turismo.

Holambra SP encanta moradores com flores e qualidade de vida – Créditos: depositphotos.com / paulobaqueta

Como as flores mudaram o trabalho dos primeiros moradores?

A colonização começou com planos ligados à produção de leite, mas os produtores enfrentaram dificuldades de adaptação. Aos poucos, a agricultura passou a dar mais espaço às flores e às plantas ornamentais. Esse caminho exigiu conhecimento, trabalho coletivo e novas formas de vender a produção.

O cultivo de gladíolos ajudou a abrir a história da floricultura local. Depois vieram outras espécies, estufas e formas organizadas de comércio. A ligação entre produtores e cooperativas tornou Holambra conhecida dentro e fora de São Paulo como a Cidade das Flores.

Que passeios mostram a herança dos imigrantes?

A influência neerlandesa está nas fachadas, nos jardins e no Moinho Povos Unidos, construído para lembrar os grandes moinhos dos Países Baixos. O conjunto urbano mistura locais para fotografias com pontos que preservam histórias de famílias e trabalhadores da antiga colônia.

O Museu Histórico e Cultural ajuda a conhecer os primeiros tempos da comunidade, enquanto a culinária traz receitas e sabores de origem neerlandesa. Há também visitas relacionadas ao cultivo de flores, que dependem da disponibilidade de produtores e das condições de cada roteiro.

A seguir listamos quatro passeios e experiências que mostram como as tradições aparecem no município:

Moinho Povos Unidos : construção inspirada nos moinhos tradicionais neerlandeses.

: construção inspirada nos moinhos tradicionais neerlandeses. Museu Histórico : acervo ligado aos primeiros moradores e à imigração.

: acervo ligado aos primeiros moradores e à imigração. Ruas e jardins : fachadas e espaços que mostram a herança cultural.

: fachadas e espaços que mostram a herança cultural. Floricultura: cultivos e visitas organizadas por produtores locais.

Quem deseja conhecer a cidade das flores, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal De fora em Juiz de Fora, onde Tati Marmon mostra as principais atrações de Holambra em São Paulo:

Por que a Expoflora se tornou tão famosa?

A Expoflora é apresentada pelos órgãos estaduais de turismo como o maior evento de flores da América Latina. Realizada tradicionalmente na temporada de agosto e setembro, reúne visitantes interessados em jardins, arranjos florais, plantas e apresentações culturais.

O evento reúne atrações como paradas de flores, exposições de paisagismo e comidas típicas. A programação e os dias de funcionamento mudam conforme a edição, por isso o calendário oficial deve ser consultado antes da viagem. Fora da festa, a cidade mantém lojas e espaços ligados às flores.

A seguir listamos quatro referências de Holambra que ajudam a relacionar história, moradores e turismo:

DADOS EM FOCO Três faces de Holambra Resumo dos marcos históricos, culturais e turísticos de Holambra Destaque Dado ou período O que significa Origem da colônia 1948 Chegada e cooperativa População 15.094 no Censo 2022 Município pequeno Moinho Povos Unidos Influência neerlandesa Memória e turismo Expoflora Edições anuais Flores e cultura

Quando a cidade mostra melhor sua identidade?

Durante a Expoflora, os jardins e apresentações destacam a festa que projetou Holambra no turismo. Em outros meses, visitar espaços culturais, provar receitas locais e procurar passeios ligados à floricultura permite um contato mais tranquilo com a rotina da cidade.

A combinação de imigração neerlandesa, produção de flores e uma grande festa anual explica o apelido de Cidade das Flores. A poucos quilômetros da capital paulista, Holambra oferece tanto a memória da antiga colônia quanto a vida atual de um município produtor.