Com pouco mais de 15 mil habitantes, Holambra fica a cerca de 134 km de São Paulo e preserva marcas da imigração neerlandesa. Fundada como colônia agrícola em 1948, a cidade transformou as flores em sua principal identidade. Hoje, a Expoflora reúne jardins, tradições e atrações ligadas a essa origem.
Por que Holambra parece um pedaço da Holanda?
A cidade paulista de Holambra nasceu de uma colônia formada por imigrantes neerlandeses depois da Segunda Guerra Mundial. Seu nome junta Holanda, América e Brasil. Em 14 de julho de 1948, foi fundada a cooperativa que marcou o início dessa comunidade agrícola.
O povoado cresceu na região de Campinas e mais tarde tornou-se município. No Censo de 2022, tinha 15.094 moradores. O tamanho pequeno ajuda a explicar a presença das tradições locais em ruas, festas e construções, embora a vida da cidade vá muito além do turismo.
Como as flores mudaram o trabalho dos primeiros moradores?
A colonização começou com planos ligados à produção de leite, mas os produtores enfrentaram dificuldades de adaptação. Aos poucos, a agricultura passou a dar mais espaço às flores e às plantas ornamentais. Esse caminho exigiu conhecimento, trabalho coletivo e novas formas de vender a produção.
O cultivo de gladíolos ajudou a abrir a história da floricultura local. Depois vieram outras espécies, estufas e formas organizadas de comércio. A ligação entre produtores e cooperativas tornou Holambra conhecida dentro e fora de São Paulo como a Cidade das Flores.
Que passeios mostram a herança dos imigrantes?
A influência neerlandesa está nas fachadas, nos jardins e no Moinho Povos Unidos, construído para lembrar os grandes moinhos dos Países Baixos. O conjunto urbano mistura locais para fotografias com pontos que preservam histórias de famílias e trabalhadores da antiga colônia.
O Museu Histórico e Cultural ajuda a conhecer os primeiros tempos da comunidade, enquanto a culinária traz receitas e sabores de origem neerlandesa. Há também visitas relacionadas ao cultivo de flores, que dependem da disponibilidade de produtores e das condições de cada roteiro.
A seguir listamos quatro passeios e experiências que mostram como as tradições aparecem no município:
- Moinho Povos Unidos: construção inspirada nos moinhos tradicionais neerlandeses.
- Museu Histórico: acervo ligado aos primeiros moradores e à imigração.
- Ruas e jardins: fachadas e espaços que mostram a herança cultural.
- Floricultura: cultivos e visitas organizadas por produtores locais.
Quem deseja conhecer a cidade das flores, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal De fora em Juiz de Fora, onde Tati Marmon mostra as principais atrações de Holambra em São Paulo:
Por que a Expoflora se tornou tão famosa?
A Expoflora é apresentada pelos órgãos estaduais de turismo como o maior evento de flores da América Latina. Realizada tradicionalmente na temporada de agosto e setembro, reúne visitantes interessados em jardins, arranjos florais, plantas e apresentações culturais.
O evento reúne atrações como paradas de flores, exposições de paisagismo e comidas típicas. A programação e os dias de funcionamento mudam conforme a edição, por isso o calendário oficial deve ser consultado antes da viagem. Fora da festa, a cidade mantém lojas e espaços ligados às flores.
A seguir listamos quatro referências de Holambra que ajudam a relacionar história, moradores e turismo:
|Destaque
|Dado ou período
|O que significa
|Origem da colônia
|1948
|Chegada e cooperativa
|População
|15.094 no Censo 2022
|Município pequeno
|Moinho Povos Unidos
|Influência neerlandesa
|Memória e turismo
|Expoflora
|Edições anuais
|Flores e cultura
Quando a cidade mostra melhor sua identidade?
Durante a Expoflora, os jardins e apresentações destacam a festa que projetou Holambra no turismo. Em outros meses, visitar espaços culturais, provar receitas locais e procurar passeios ligados à floricultura permite um contato mais tranquilo com a rotina da cidade.
A combinação de imigração neerlandesa, produção de flores e uma grande festa anual explica o apelido de Cidade das Flores. A poucos quilômetros da capital paulista, Holambra oferece tanto a memória da antiga colônia quanto a vida atual de um município produtor.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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