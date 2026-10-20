São Luís, capital do Maranhão, reúne um conjunto histórico de 5.500 edificações distribuídas por 270 hectares, segundo o Iphan. Fundada pelos franceses em 1612, a cidade ganhou um traçado e uma arquitetura marcados pela presença portuguesa. Os azulejos ajudaram a adaptar as construções ao clima quente e úmido.

Por que os azulejos aparecem em tantas fachadas de São Luís?

Os azulejos portugueses são uma das marcas mais conhecidas do Centro Histórico de São Luís. Além de decorar, o revestimento aparece em uma arquitetura pensada para lidar com o calor e a umidade. Os casarões também usam varandas, janelas altas e espaços de ventilação.

De acordo com a história de São Luís, a cidade cresceu sobre uma ilha próxima aos rios Anil e Bacanga. O ambiente costeiro ajuda a entender as escolhas das construções. Nem todas têm fachada coberta de azulejos, mesmo dentro da área histórica.

São Luís, capital maranhense, conquista com bem-estar e beleza natural – Créditos: depositphotos.com / xura

A fundação francesa e a cidade de traçado português

Os franceses fundaram São Luís em 1612, buscando instalar a chamada França Equinocial. A presença francesa, porém, foi breve. Em 1615, os portugueses assumiram o controle e desenvolveram o tecido urbano que mais tarde se tornaria a paisagem histórica da capital.

Isso explica a presença simultânea de nomes e memórias francesas com fachadas e ruas ligadas ao período português. A frase de que seria a única cidade do Brasil fundada por franceses exige uma comparação histórica mais ampla e não foi usada como fato comprovado.

O que a UNESCO reconheceu em 1997?

O Centro do Patrimônio Mundial da UNESCO reconheceu o Centro Histórico de São Luís em 1997. A avaliação destaca o exemplo de cidade colonial portuguesa adaptada ao clima equatorial, com ruas, pátios, fachadas e conjunto urbano preservado.

O reconhecimento se refere a uma área histórica delimitada, e não a todas as construções da capital. A UNESCO valoriza a organização do conjunto, a ligação entre edifícios e ruas e a permanência de características arquitetônicas desenvolvidas ao longo de vários séculos.

São Luís, no Maranhão, une cultura, qualidade de vida e paisagens incríveis – Créditos: depositphotos.com / Fotoember

O conjunto histórico reúne milhares de imóveis

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional informa que o conjunto classificado como Patrimônio Mundial abrange cerca de 270 hectares e 5.500 edificações. Em outra classificação, o órgão cita aproximadamente quatro mil imóveis tombados no Centro Histórico.

As contagens usam recortes administrativos diferentes e não indicam que todos os prédios sejam sobrados ou tenham azulejos. Por isso, a afirmação de três mil casarões revestidos não pode ser deduzida desses registros. O número mais útil é aquele acompanhado de área e critério definidos.

Quem deseja explorar as belezas do Maranhão, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado sobre São Luís, que apresenta os pontos turísticos da capital maranhense, famosa por seu centro histórico, casarões coloniais e rica cultura regional:

Quais lugares ajudam a conhecer esse patrimônio?

Uma caminhada pelo Centro Histórico permite observar fachadas, becos e prédios de épocas diferentes. Entre os exemplos destacados pelo Iphan estão o Palácio dos Leões, o Convento das Mercês e a região da Casa das Tulhas, ligados à história e à ocupação da cidade.

Um percurso pode reunir construções e espaços com funções diferentes:

Palácio dos Leões: referência da história política do Maranhão.

referência da história política do Maranhão. Convento das Mercês: edifício associado à memória religiosa e urbana.

edifício associado à memória religiosa e urbana. Casa das Tulhas: entorno ligado ao comércio e à vida cotidiana.

entorno ligado ao comércio e à vida cotidiana. Ruas e fachadas: observação dos azulejos, balcões e janelas tradicionais.

Visitar esses pontos exige atenção à conservação e ao funcionamento dos espaços. Alguns prédios podem estar em obra ou ter acesso limitado. Caminhar pelas ruas ajuda a perceber que o patrimônio inclui também o traçado urbano, não somente os interiores das construções.

Preservar casarões mantém a vida no Centro Histórico

O desafio atual é conservar edifícios antigos e espaços de uso diário. Em abril de 2026, o Iphan anunciou obras em dez edificações do centro, com investimentos destinados à restauração. O trabalho busca recuperar imóveis sem apagar sua função na cidade.

Em São Luís, os azulejos e casarões ajudam a contar uma formação histórica longa, iniciada antes do domínio português e transformada ao longo dos séculos. Respeitar os números oficiais permite conhecer essa herança sem reduzir uma cidade viva a uma contagem imprecisa de fachadas.