Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, tem sua história ligada à chegada de imigrantes em 24 de dezembro de 1875, quando a região era chamada Colônia Dona Isabel. A herança permanece em costumes, na produção de vinhos e no talian, língua de origem imigrante reconhecida como Referência Cultural Brasileira em 2014.

O início de Bento Gonçalves passa pela Colônia Dona Isabel

A antiga Colônia Dona Isabel foi criada em 1870 e recebeu imigrantes que ajudaram a formar a cidade. O registro histórico do turismo local descreve a chegada de famílias vindas do norte da Itália e do Tirol, que passaram pela área hoje ocupada pela Igreja Cristo Rei.

O nome Bento Gonçalves veio com a criação do município em 1890. Antes disso, os moradores enfrentaram caminhos difíceis, abertura de lotes e trabalho rural. Os registros descrevem a expansão de ofícios, comércio e estradas, que aos poucos mudou a colônia.

Bento Gonçalves atrai turistas apaixonados por vinhos e pela gastronomia regional – Créditos: depositphotos.com / lltrarbach

Quem chegou à região em dezembro de 1875?

O portal histórico municipal situa em 24 de dezembro de 1875 a chegada dos primeiros imigrantes à esplanada da atual igreja. Em março de 1876, documentos já apontavam 790 pessoas e 348 lotes demarcados no território daquela colônia.

É possível afirmar a data registrada e o crescimento inicial. Porém, a informação de que chegaram exatamente 20 famílias não apareceu comprovada nas fontes oficiais consultadas. A contagem de moradores feita meses depois não revela, por si só, quantas famílias compunham o primeiro grupo.

O talian continua presente na memória das famílias

O talian nasceu do contato entre falas de imigrantes do norte da Itália e o português brasileiro. Não é simplesmente o italiano ensinado nas escolas. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional registra o reconhecimento da língua como Referência Cultural Brasileira em 2014.

Manter uma língua viva envolve conversas, músicas e transmissão familiar, mas seu uso não é igual entre as gerações. Assim, o talian ajuda a explicar a identidade da Serra Gaúcha sem justificar a ideia de que toda pessoa da cidade fale esse idioma no dia a dia.

Bento Gonçalves preserva a forte herança cultural deixada pelos imigrantes italianos – Créditos: Wikipedia / Wikimedia Commons

Como o Vale dos Vinhedos ganhou reconhecimento?

A tradição agrícola contribuiu para transformar o Vale dos Vinhedos em destino turístico. Segundo a relação oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a região obteve Indicação de Procedência em 2002 e Denominação de Origem para vinhos e espumantes em 2012.

Esses registros dizem respeito à origem e às regras de produção dos produtos certificados. Não significam que todo vinho vendido na cidade possua o mesmo selo. Para quem visita a região, vale conhecer a relação entre paisagem, agricultura e memória da imigração.

Quem deseja descobrir os encantos da Serra Gaúcha, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado sobre os destinos do Rio Grande do Sul, uma região conhecida pelas vinícolas, pela gastronomia típica e pelas belas paisagens do interior:

O que visitar sem reduzir a cidade às vinícolas?

Além das paisagens com videiras, Bento Gonçalves tem atrações que ajudam a compreender sua formação. Um dos passeios é a Maria Fumaça, trem turístico que percorre cerca de 23 quilômetros passando por Garibaldi e Carlos Barbosa, conforme o cadastro de turismo do estado.

Três experiências mostram diferentes partes da herança cultural da região:

Maria Fumaça: viagem de trem com apresentações ligadas à cultura regional.

viagem de trem com apresentações ligadas à cultura regional. Vale dos Vinhedos: paisagens agrícolas e propriedades com visitas programadas.

paisagens agrícolas e propriedades com visitas programadas. Centro urbano: locais de memória ligados ao crescimento da antiga colônia.

locais de memória ligados ao crescimento da antiga colônia. Gastronomia: pratos tradicionais associados à imigração e às adaptações brasileiras.

As visitas têm horários e condições próprios, sobretudo nas propriedades rurais e nos passeios de trem. Confirmar reservas antes de sair evita deslocamentos sem atendimento. A cidade pode ser conhecida também por sua história urbana, e não apenas pelas degustações.

A imigração deixou marcas na paisagem e na língua

Dos lotes rurais às rotas turísticas, a transformação foi gradual. O que chama atenção não é um título informal de cidade mais italiana, mas a existência de datas documentadas, de uma língua reconhecida nacionalmente e de atividades culturais preservadas pela população.

A história de Bento Gonçalves fica mais clara quando a chegada de 1875 é ligada ao trabalho de gerações posteriores. Os passeios atuais ajudam a conhecer esse percurso, desde que a memória dos imigrantes seja apresentada com dados verificáveis e sem números inventados.