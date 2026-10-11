Nos Lençóis Maranhenses, lagoas de água doce surgem entre dunas que parecem formar um deserto. Elas aparecem quando as chuvas elevam o nível da água subterrânea, enquanto o vento desloca a areia. O resultado é uma paisagem móvel, com lagoas que podem apresentar novos e variados contornos na estação seguinte.

Como existe tanta água entre as dunas dos Lençóis Maranhenses?

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses reúne extensos campos de areia, lagoas e áreas de vegetação costeira. Embora lembre um deserto nas fotografias, a região recebe chuvas suficientes para encher depressões entre as dunas durante parte do ano.

A água que alimenta essas lagoas vem das chuvas, e não de uma ligação direta com o mar. Parte se acumula nas áreas baixas, enquanto outra parte infiltra na areia e eleva o lençol freático, nome dado à água armazenada no subsolo.

Como as lagoas dos Lençóis Maranhenses mudam de lugar – Créditos: depositphotos.com / bermed2009.hotmail.com

Por que as dunas podem chegar a 30 metros e continuar se movendo?

O mesmo vento que desenha as ondas na superfície da areia também empurra grãos de um lugar para outro. A descrição oficial do patrimônio natural registra dunas de até 30 metros de altura e deslocamentos que podem alcançar 25 metros por ano em certas áreas.

Esse movimento não significa que cada duna percorra sempre a mesma distância. A velocidade de migração varia de acordo com a ação do vento e as características do terreno. Quando a areia avança, as depressões mudam de posição, alterando o espaço disponível para a água se acumular.

O que acontece com as lagoas depois que a chuva diminui?

Durante os períodos mais chuvosos, as depressões ficam cheias e formam extensos espelhos d’água. Na fase mais seca, muitas lagoas perdem água por evaporação e podem desaparecer temporariamente. Outras persistem por mais tempo, porque profundidade e condições locais não são iguais em todo o parque.

A alternância entre enchimento e secagem explica por que não basta visitar sempre o mesmo ponto esperando a mesma vista. Além da época do ano, há diferenças entre as próprias lagoas. Esse comportamento pode ser resumido em quatro etapas:

Chuva intensa: alimenta o subsolo e preenche áreas baixas da areia.

alimenta o subsolo e preenche áreas baixas da areia. Lagoas cheias: tornam as depressões mais visíveis na paisagem.

tornam as depressões mais visíveis na paisagem. Estiagem: reduz o volume de várias lagoas temporárias.

reduz o volume de várias lagoas temporárias. Dunas móveis: modificam os contornos das futuras áreas alagadas.

Como as lagoas dos Lençóis Maranhenses mudam de lugar – Créditos: depositphotos.com / bermed2009.hotmail.com

Por que um lugar pode ter outra aparência no ano seguinte?

Mesmo que as chuvas voltem, a geometria das dunas pode não ser a mesma. Um vale de areia pode se estreitar, se deslocar ou desaparecer, enquanto outro surge perto dali. Por isso, o formato e a posição de muitas lagoas não se repetem exatamente.

Essa transformação também interfere nos passeios. A orientação de visitação para Barreirinhas descreve circuitos com lagoas que aparecem e desaparecem conforme as chuvas e os ventos. Os roteiros precisam acompanhar essa dinâmica natural em vez de depender de um cenário fixo.

O que essa mudança constante revela sobre a paisagem?

A combinação de areia em movimento e lagoas alimentadas por chuva mostra que o parque maranhense não é uma paisagem parada. Seu aspecto depende de processos que acontecem em ritmos diferentes: a água muda ao longo dos meses, enquanto as dunas continuam sendo moldadas pelo vento.

Por isso, retornar ao mesmo campo de dunas pode significar encontrar novos desenhos de areia e água. As lagoas temporárias desaparecem e reaparecem, mas nem sempre no mesmo formato. É justamente essa mudança contínua que torna a região um exemplo tão particular da relação entre clima e relevo.