Antônio Prado, na Serra Gaúcha, conserva casas de madeira construídas por famílias italianas e ruas de pedra que ajudam a contar a formação da cidade. O centro histórico protegido pelo Iphan reúne edifícios e uma paisagem urbana que mostram como os imigrantes adaptaram seus modos de construir na região.

Antônio Prado guarda marcas da chegada dos italianos

A ocupação colonial da região ganhou força no fim do século 19. Famílias vindas principalmente do norte da Itália construíram moradias e estabelecimentos comerciais com os materiais disponíveis. As casas antigas de Antônio Prado guardam sinais desse encontro entre costumes de origem italiana e condições locais.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional destaca o valor desse conjunto para a memória da imigração. O reconhecimento envolve a arquitetura preservada e sua relação com as ruas, além de práticas culturais que permaneceram entre descendentes dos colonos.

A arquitetura de madeira e o calçamento histórico ajudam a contar a formação da comunidade – Foto: Tetraktys / Wikimedia Commons / CC BY 3.0 / Imagem recortada

Por que as fachadas de madeira chamam atenção?

Os sobrados de madeira costumam apresentar janelas altas, beirais trabalhados e ornamentos recortados. Parte dessas soluções nasceu da presença de madeira abundante na região. Assim, a construção local tomou caminhos diferentes daqueles comuns às casas de alvenaria italianas da época.

As fachadas também revelam usos misturados: comércio no nível da rua e moradia em outros espaços. A história de Antônio Prado ajuda a situar a cidade na Serra Gaúcha. Ainda assim, cada prédio tem características e alterações próprias, que merecem observação cuidadosa.

O tombamento protege um conjunto de construções

O valor do centro antigo não está somente em uma casa isolada. A sequência de fachadas forma uma paisagem histórica reconhecível, preservando proporções e modos de ocupação. O tombamento federal busca proteger esse conjunto contra mudanças que comprometam suas características culturais.

Um boletim histórico da antiga Sphan, de 1988, documenta a mobilização pela proteção da cidade. O registro ajuda a entender por que preservar exige estudo das construções, orientação aos proprietários e atenção à paisagem, e não apenas uma pintura nas fachadas.

Quem deseja conhecer os encantos da Serra Gaúcha, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal De fora em Juiz de Fora, que conta com mais de 116 mil visualizações, onde Tati Marmon mostra as belezas de Antônio Prado, conhecida como a cidade mais italiana do Brasil, com suas construções históricas e tradições dos imigrantes italianos:

O que observar ao caminhar pelas ruas antigas?

Quem percorre as ruas de pedra pode reparar na relação entre calçadas, fachadas e alturas dos telhados. O interesse está nos detalhes vistos em conjunto, não só na decoração de uma porta. As diferenças mostram que os imóveis tiveram funções e histórias variadas.

Três elementos ajudam a observar melhor o centro histórico:

Fachadas: repare nas janelas, nos beirais e nos recortes feitos na madeira.

repare nas janelas, nos beirais e nos recortes feitos na madeira. Ruas: observe como o casario acompanha o traçado e as calçadas.

observe como o casario acompanha o traçado e as calçadas. Usos: perceba a presença de lojas, moradias e serviços entre os edifícios.

É possível notar esses elementos sem entrar nas propriedades. Algumas construções continuam ocupadas e podem ter acesso restrito ao público. Para fotografar áreas particulares ou internas, o melhor é pedir autorização antes e respeitar orientações locais de visitação.

A memória também aparece nos costumes da cidade

A herança italiana não se limita ao formato das casas. Ela aparece em modos de falar, receitas e encontros comunitários. O talian, ligado a dialetos de imigrantes, integra essa memória. A culinária de família também ajuda a manter vivas experiências transmitidas entre gerações.

Roupas, documentos, fotografias e relatos familiares completam o que as construções mostram. Festas e receitas da culinária regional fazem parte dessa continuidade. Proteger o patrimônio, portanto, também depende de moradores e práticas culturais que dão vida aos espaços antigos.

Como visitar sem prejudicar o patrimônio?

O passeio fica mais rico quando a pessoa observa o ambiente com calma e evita tocar em ornamentos antigos. Uma visita responsável respeita casas ainda habitadas, entradas privadas e orientações de conservação. Também vale conferir os horários dos espaços culturais antes de sair.

As casas e as pedras das ruas contam uma parte importante da formação de Antônio Prado. Preservar esse conjunto permite que novas gerações reconheçam o trabalho dos imigrantes e as transformações posteriores, sem transformar a cidade em cenário vazio ou esquecer sua vida cotidiana atual.