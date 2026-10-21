Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, reúne 42 praias e um parque estadual que protege aproximadamente 85% do território. O lugar combina mar, montanhas e cachoeiras, mas nem todos os passeios têm acesso fácil. Escolher a região e conferir as regras faz diferença para aproveitar a viagem com segurança.

Onde fica Ilhabela e o que forma seu território?

O município fica diante de São Sebastião, no litoral paulista. A Ilhabela conhecida dos turistas inclui a ilha de São Sebastião e outras ilhas menores. Essa formação explica a variedade de praias, encostas e comunidades tradicionais espalhadas pelo arquipélago.

O acesso à ilha maior depende da travessia a partir do continente. Já algumas praias ficam longe das áreas urbanizadas e exigem barco, caminhada ou veículo apropriado. Por isso, conhecer a localização de cada atração evita montar um roteiro que pareça curto no mapa, mas seja difícil na prática.

O parque estadual ajuda a proteger paisagens que estão entre os maiores atrativos da região – Créditos: depositphotos.com / Cristian_Lourenco

O Parque Estadual protege a maior parte da ilha

O Parque Estadual de Ilhabela foi criado em 1977. A área informada pela Fundação Florestal é de 27.025 hectares, correspondentes a aproximadamente 85% do território municipal. A proteção ajuda a manter a Mata Atlântica, rios e áreas de abrigo para animais.

A dimensão do parque não quer dizer que todas as trilhas sejam livres ou tenham a mesma estrutura. Algumas possuem controle de entrada e caminhos íngremes. A região concentra numerosas cachoeiras, mas listas públicas usam contagens diferentes; por isso, o melhor é planejar por atrativos identificados e acessíveis.

As praias têm caminhos e experiências diferentes

A Prefeitura de Ilhabela mantém um guia das 42 praias, com informações sobre acesso e estrutura. Algumas estão perto de restaurantes e vias urbanas; outras conservam paisagens mais isoladas, que pedem tempo e organização para chegar e voltar.

A Praia do Curral costuma atrair quem procura serviços próximos à areia. Já Castelhanos e Bonete são escolhas ligadas a trajetos mais longos. A comparação mostra que duas praias do mesmo município podem exigir preparação muito diferente, mesmo quando ambas aparecem nas fotos de um passeio.

Entre o mar e as montanhas, visitantes encontram diferentes maneiras de aproveitar as belezas naturais – Créditos: depositphotos.com / sergio_pulp

Por que as cachoeiras exigem atenção antes do banho?

Rios descem pelas encostas e formam quedas e poços. Porém, pedras escorregadias, correnteza e chuva nas cabeceiras podem mudar as condições rapidamente. Nem toda cachoeira tem guarda-vidas ou fiscalização contínua. Planejar o acesso é parte dos cuidados com a segurança.

Os passeios mais conhecidos ajudam a comparar o esforço exigido:

Trilha da Água Branca: conjunto de poços próximo à estrada para Castelhanos.

conjunto de poços próximo à estrada para Castelhanos. Cachoeira da Laje: atração na região da trilha em direção ao Bonete.

atração na região da trilha em direção ao Bonete. Praia de Castelhanos: acesso controlado, possível por barco, trilha ou veículo 4×4 autorizado.

acesso controlado, possível por barco, trilha ou veículo 4×4 autorizado. Praia do Bonete: chegada por trilha longa ou embarcação, conforme as condições.

Há trajetos curtos e outros que exigem preparo físico. Em qualquer opção, calçado adequado, água e orientação local ajudam a evitar imprevistos. É importante respeitar avisos do parque e não entrar em trechos interditados, mesmo quando fotografias antigas mostram visitantes naquele ponto.

Quem deseja conhecer as praias paradisíacas de São Paulo, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Vamos Fugir Blog, que conta com mais de 208 mil visualizações, onde os apresentadores mostram um roteiro de três a cinco dias por Ilhabela, com dicas de praias, passeios, preços, travessia de balsa e como se proteger dos borrachudos:

O que verificar antes de chegar a Castelhanos?

Quem escolhe Castelhanos precisa olhar mais do que a previsão do tempo. A estrada-parque tem regras próprias e não é indicada para carros comuns. Passeios de jipe e barco também dependem das condições de operação. Informações sobre autorizações e acesso devem ser consultadas perto da data.

O mar aberto pode apresentar ondas fortes, enquanto o trajeto terrestre cruza áreas protegidas. As atividades são diferentes de um dia tranquilo em uma praia urbana. Reservar tempo para retorno e seguir as orientações de segurança evita transformar um passeio de natureza em uma situação de risco.

Visitar Ilhabela também significa preservar a natureza

Com boa parte do território sob proteção, o município reúne turismo e conservação ambiental. O visitante pode colaborar permanecendo nas trilhas autorizadas, recolhendo resíduos e respeitando as comunidades que vivem nas regiões afastadas. A vegetação e os cursos d’água dependem dessas medidas no longo prazo.

A variedade de praias explica parte do interesse por Ilhabela, mas as regras de acesso mostram por que uma viagem precisa de escolhas realistas. As 42 praias e o parque estadual não formam um único passeio: cada destino exige tempo, atenção ao ambiente e respeito aos limites do lugar.