Canoa Quebrada, em Aracati, no Ceará, reúne falésias avermelhadas, dunas, jangadas e uma vila marcada pela pesca e pelo turismo. Além do banho de mar, o destino tem ruas com música, passeios costeiros e um centro histórico próximo. A paisagem também integra uma área de proteção ambiental criada em 1998.

Como Canoa Quebrada passou de vila de pescadores a destino turístico?

A história de Canoa Quebrada começa na pesca artesanal, quando o mar e as jangadas faziam parte da rotina de famílias locais. A Prefeitura de Aracati registra a chegada de cineastas franceses nos anos 1960 e a presença de visitantes ligados ao movimento hippie na década seguinte.

Com o passar dos anos, a antiga vila ganhou pousadas, restaurantes e novos serviços, mas manteve referências à sua origem. A cultura dos pescadores ainda faz parte da paisagem, enquanto o turismo reúne pessoas interessadas tanto no descanso à beira-mar quanto na vida noturna.

A vila de Canoa Quebrada é um refúgio paradisíaco que conquista brasileiros e estrangeiros // Créditos: depositphotos.com / ammonite

Falésias e dunas definem a paisagem da praia

Os paredões avermelhados chegam a cerca de 30 metros de altura e contrastam com a areia clara e o mar. A Área de Proteção Ambiental de Canoa Quebrada foi criada em 1998 e tem aproximadamente 4 mil hectares, segundo o governo estadual.

A proteção abrange praias, dunas, manguezais e outros ambientes costeiros. Isso ajuda a explicar por que a região exige cuidados ao receber visitantes. Caminhar em áreas permitidas, respeitar a sinalização e evitar danos às falésias são atitudes importantes para preservar a paisagem.

O que fazer em Canoa Quebrada além de entrar no mar?

A praia permite combinar atividades ao ar livre e momentos tranquilos. Há passeios que mostram a costa por diferentes ângulos, desde a faixa de areia até pontos mais altos. A escolha deve considerar o vento, as condições do mar e os acessos autorizados.

Entre as experiências mais conhecidas da região, estão:

Passeios de jangada: contato com uma tradição de pesca do litoral

contato com uma tradição de pesca do litoral Caminhadas pela praia: observação das falésias e da paisagem costeira

observação das falésias e da paisagem costeira Mirantes e dunas: vistas amplas, especialmente no fim da tarde

vistas amplas, especialmente no fim da tarde Esportes de vento: atividades que dependem do clima e de orientação adequada

Antes de contratar qualquer atividade, vale confirmar as condições de segurança, a experiência do responsável e as regras de circulação. Algumas áreas têm restrições ambientais; por isso, nem todo trecho de duna ou falésia deve ser usado para veículos e passeios.

Quem deseja conhecer as praias paradisíacas do Ceará, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Dream Big, que conta com mais de 113 mil visualizações, onde Daniel e Renata mostram as belezas de Canoa Quebrada, em Aracati, incluindo suas falésias vermelhas, dunas, a famosa Broadway e o pôr do sol nesse destino do litoral cearense:

A vida local mistura pesca, artesanato e movimento noturno

A rua mais conhecida da vila é chamada de Broadway, nome popular da Rua Dragão do Mar. Durante a noite, ela concentra restaurantes, música e comércio. De dia, a movimentação muda, e os caminhos próximos à praia mostram um ritmo diferente daquele das horas mais animadas.

Além das atividades voltadas ao visitante, a memória da vila de pescadores ajuda a entender o lugar. A própria história de Canoa Quebrada reúne encontros culturais e mudanças ao longo de décadas, sem apagar a relação de seus moradores com o mar e com o território.

Canoa Quebrada combina paisagens únicas, pôr do sol inesquecível e clima acolhedor // Créditos: depositphotos.com / phaelnogueira

Quais outros lugares podem fazer parte da viagem?

A sede de Aracati oferece um passeio diferente da praia. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional informa que a cidade foi tombada em 2001 e reúne mais de 2.500 edificações com elementos históricos, incluindo sobrados e construções decoradas com azulejos portugueses.

Para quem chega de outra região, Fortaleza costuma servir como ponto de partida para o litoral leste. Já Jericoacoara fica em outra parte da costa cearense, com dunas e lagoas próprias. São destinos distintos, que pedem planejamento separado em uma viagem mais longa.

Planejamento e preservação fazem parte da experiência

Canoa Quebrada fica a cerca de 160 quilômetros de Fortaleza, no município de Aracati. Antes da viagem, é útil verificar transporte, hospedagem e condições de acesso, principalmente em períodos de maior movimento. O clima pode mudar a programação de passeios pelo mar e pelas dunas.

O maior atrativo da região está na combinação de natureza, história e vida local. Conhecer as praias, caminhar pela vila e visitar o centro de Aracati permite aproveitar diferentes lados do destino. O cuidado com os espaços protegidos ajuda a manter essa experiência para moradores e visitantes.