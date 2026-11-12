Um antigo meliponário maia identificado perto de Tulum, no México, ajuda a compreender como a meliponicultura articulava a rotina doméstica de famílias maias. Muros e 40 discos de calcário e coral sugerem um espaço de produção de mel. Pesquisadores ainda investigam a idade e a função exata das peças.

O achado apareceu durante obras do Tren Maya

O espaço foi localizado em 2022, durante o salvamento arqueológico ligado ao trecho 5 do Tren Maya, nas proximidades do Parque Natural Aktun Chen, em Quintana Roo. A descoberta foi detalhada pelo Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH) em setembro de 2026.

A estrutura, registrada como T5_23001, tem cerca de 19,5 metros de comprimento, 3,9 metros de largura e 1,2 metro de altura. A arqueóloga Marisela Salazar Carrillo conduziu a escavação, enquanto outras equipes analisam os objetos e o solo.

O meliponário oferece pistas sobre o uso de recursos naturais na vida doméstica – IMAGEM ILUSTRATIVA

O que são os jobones usados pelos maias?

Na criação tradicional, os jobones são troncos ocos onde vivem as colônias de abelhas sem ferrão. Eles podem ficar organizados em fileiras, abrigados da chuva e do sol por uma cobertura de materiais que nem sempre permanece preservada por séculos.

Os pesquisadores identificaram vestígios de paredes que poderiam proteger esse arranjo. A prática é chamada de meliponicultura e continua presente em comunidades da região. Isso permite comparar técnicas atuais e antigas, sem afirmar que todos os elementos da construção eram idênticos.

Quarenta discos de pedra levantaram novas perguntas

Perto dos muros, apareceram 40 discos de calcário e coral, com diâmetros entre 10 e 20 centímetros. Uma das hipóteses é que funcionassem como tampas dos troncos usados para guardar as colônias, impedindo a entrada de animais e protegendo o interior.

Os pesquisadores ainda procuram marcas químicas de cera ou outros resíduos nas peças. Essa análise é importante porque o formato e a posição dos discos sugerem seu uso, mas ainda não bastam para confirmar a função de todos eles.

A descoberta ajuda a entender como a produção de mel estava ligada ao cotidiano da população – IMAGEM ILUSTRATIVA

Como o meliponário se ligava às moradias?

O local possuía muros, nivelamentos e fundações próximos a outras áreas que talvez servissem de habitação ou armazenamento. A menos de cem metros também foram registrados elementos interpretados como possíveis espaços de culto, além de um cenote e uma caverna.

O conjunto dos vestígios sugere usos diferentes no mesmo terreno, ainda sob investigação:

Muros de pedra : podem ter delimitado e protegido a área de colmeias, e podem indicar uma construção protegida.

: podem ter delimitado e protegido a área de colmeias, e podem indicar uma construção protegida. Discos de calcário : talvez servissem como tampas de troncos ocos, mas sua função exata não está comprovada.

: talvez servissem como tampas de troncos ocos, mas sua função exata não está comprovada. Cerâmicas e fundações: ajudam a investigar armazenamento e ocupação doméstica, que precisam de exames e comparação com outras áreas.

O conjunto lembra o solar maia, terreno onde atividades domésticas e produtivas dividiam espaço. Segundo a Secretaria de Cultura do México, outras descobertas de tampas de jobones também mostram que a criação dessas abelhas fazia parte do cotidiano antigo.

A produção de mel tinha várias funções

A criação de abelhas sem ferrão permitia obter mel e materiais usados em diferentes práticas. Documentos antigos citados por instituições mexicanas registram usos alimentares, trocas e cerimônias, revelando uma atividade ligada à economia e à vida cultural das comunidades.

O novo sítio não mostra, por si só, quanto mel uma família produzia. Tampouco define a dimensão do comércio local. Ele reúne vestígios físicos de uma atividade que costuma deixar poucos objetos preservados, principalmente quando envolve madeira e coberturas vegetais.

Os vestígios mostram a importância de práticas tradicionais que atravessaram diferentes gerações – IMAGEM ILUSTRATIVA

Qual é a idade desse antigo espaço de criação?

A equipe considera possível que a construção pertença ao período Pós-Clássico Tardio, entre 1200 e 1521, mas a datação ainda precisa ser reforçada por análises de cerâmicas, sedimentos e materiais associados ao local.

O achado ajuda a estudar a organização do trabalho familiar sem transformar estimativas em certezas. A confirmação das tampas e da cronologia permitirá compreender melhor como a criação de abelhas se encaixava nas casas e nas atividades produtivas maias.