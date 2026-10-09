EM FOCO Resumo da matéria 01 Cidade em camadas A escavação de Zhouqiao revelou estruturas de várias dinastias sobrepostas no mesmo eixo urbano, abaixo do centro moderno de Kaifeng. 02 Milhares de objetos Mais de 60 mil achados, principalmente porcelanas, acompanham pontes, canais, casas, poços e outros vestígios registrados no sítio. 03 Destruição e reconstrução Camadas profundas guardam sinais de ocupação da dinastia Song e marcas de episódios posteriores, incluindo a grande inundação de 1642.

No centro de Kaifeng, na China, a escavação da antiga ponte Zhouqiao abriu uma janela para séculos de ocupação urbana. Em 4.400 m², arqueólogos registraram 117 vestígios de épocas diferentes e mais de 60 mil objetos. As camadas enterradas documentam construções, inundações e reconstruções sucessivas.

O que a escavação da ponte Zhouqiao revelou em Kaifeng?

A área arqueológica ocupa cerca de 4.400 metros quadrados no centro de Kaifeng. As escavações expuseram trechos da ponte, canais, margens do antigo rio Bianhe e construções de diferentes épocas, permitindo acompanhar mudanças urbanas acumuladas no mesmo ponto durante séculos.

A cidade de Kaifeng foi capital da dinastia Song do Norte. Essa importância explica por que camadas arqueológicas tão diferentes ficaram sobrepostas: a região continuou ocupada, reconstruída e adaptada mesmo depois de guerras, enchentes e mudanças políticas.

Vestígios próximos à ponte podem ajudar a reconstruir circulação, comércio e rotina urbana – IMAGEM ILUSTRATIVA

O que significam os 117 vestígios registrados no sítio?

O número reúne 117 vestígios de períodos diferentes, e não apenas edifícios. A lista inclui cursos d’água, instalações hidráulicas, pontes, estradas, templos, casas, poços, áreas de armazenamento, fogões, fossas e até embarcações naufragadas preservadas nas camadas do sítio.

Essa variedade transforma Zhouqiao em um registro de infraestrutura e vida cotidiana. Em vez de mostrar somente uma ponte monumental, a escavação conecta circulação, comércio, moradia e manejo da água, oferecendo uma visão mais completa de como o centro urbano funcionava em diferentes dinastias.

O que apareceu entre os mais de 60 mil objetos?

A maior parcela do conjunto é formada por cerâmicas e porcelanas. O balanço oficial menciona mais de 56 mil fragmentos de porcelana, além de peças de cerâmica, moedas, objetos de osso, bronze, jade, pedra e ferro encontrados nas diferentes camadas arqueológicas.

A quantidade permite comparar hábitos de consumo ao longo do tempo. Tigelas, pratos, copos, potes, recipientes, objetos de escrita e brinquedos aparecem entre os achados, mostrando que a área preservou tanto elementos de grande infraestrutura quanto itens ligados à rotina dos antigos moradores.

A seguir listamos 4 grupos de achados que mostram a variedade preservada nas camadas de Zhouqiao:

Porcelanas: mais de 56 mil fragmentos formam a maior parte do conjunto catalogado.

mais de 56 mil fragmentos formam a maior parte do conjunto catalogado. Cerâmicas: cerca de 1.800 peças ampliam a leitura sobre recipientes e objetos cotidianos.

cerca de 1.800 peças ampliam a leitura sobre recipientes e objetos cotidianos. Moedas: aproximadamente mil exemplares ajudam a acompanhar circulação e diferentes fases de ocupação.

aproximadamente mil exemplares ajudam a acompanhar circulação e diferentes fases de ocupação. Outros materiais: osso, bronze, jade, pedra e ferro completam um acervo muito diverso.

Leia também: Imagens aéreas revelam círculo de pedra de pelo menos 4 mil anos escondido ao lado de um dos monumentos mais famosos da Irlanda do Norte

Escavações em centros atuais costumam revelar camadas de cidades construídas umas sobre as outras – IMAGEM ILUSTRATIVA

Como as camadas registram destruições e reconstruções da cidade?

As escavações alcançaram níveis da dinastia Song entre 8 e 13 metros abaixo da cidade atual e encontraram estruturas posteriores acima deles. Em algumas áreas, casas desabadas, tijolos e restos humanos foram relacionados à grande inundação de 1642, episódio que atingiu Kaifeng no fim da dinastia Ming.

O estudo apresentado no Simpósio Científico do ICOMOS destaca justamente essa sobreposição. A ponte e o rio ficaram soterrados sob sucessivas fases urbanas, preservando marcas de continuidade, desastre e reconstrução no mesmo eixo da cidade.

A seguir listamos 4 camadas da história urbana que ajudam a entender como o sítio acumulou vestígios tão diferentes:

DADOS EM FOCO Kaifeng construída sobre Kaifeng Fases e evidências arqueológicas que mostram destruições, reconstruções e continuidade urbana em Kaifeng. Fase Evidência O que mostra Song Camadas a 8–13 m Cidade antiga soterrada Períodos posteriores Estruturas acima Reconstrução contínua Ming, 1642 Casas e tijolos caídos Impacto da inundação Cidade moderna Centro atual sobre o sítio Sobreposição urbana

Por que Zhouqiao é importante para entender a antiga Kaifeng?

O sítio conecta a ponte, o rio e a malha urbana de uma antiga capital chinesa. Reunir estruturas hidráulicas, áreas residenciais e dezenas de milhares de objetos ajuda a observar como transporte, comércio e ocupação do centro dependiam diretamente do antigo canal.

Zhouqiao também mostra como uma cidade pode acumular sua própria história em profundidade. Os 117 vestígios e mais de 60 mil objetos não representam um único momento; juntos, formam uma sequência material de mudanças que ajuda a reconstruir séculos de vida urbana em Kaifeng.