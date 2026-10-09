No centro de Kaifeng, na China, a escavação da antiga ponte Zhouqiao abriu uma janela para séculos de ocupação urbana. Em 4.400 m², arqueólogos registraram 117 vestígios de épocas diferentes e mais de 60 mil objetos. As camadas enterradas documentam construções, inundações e reconstruções sucessivas.
O que a escavação da ponte Zhouqiao revelou em Kaifeng?
A área arqueológica ocupa cerca de 4.400 metros quadrados no centro de Kaifeng. As escavações expuseram trechos da ponte, canais, margens do antigo rio Bianhe e construções de diferentes épocas, permitindo acompanhar mudanças urbanas acumuladas no mesmo ponto durante séculos.
A cidade de Kaifeng foi capital da dinastia Song do Norte. Essa importância explica por que camadas arqueológicas tão diferentes ficaram sobrepostas: a região continuou ocupada, reconstruída e adaptada mesmo depois de guerras, enchentes e mudanças políticas.
O que significam os 117 vestígios registrados no sítio?
O número reúne 117 vestígios de períodos diferentes, e não apenas edifícios. A lista inclui cursos d’água, instalações hidráulicas, pontes, estradas, templos, casas, poços, áreas de armazenamento, fogões, fossas e até embarcações naufragadas preservadas nas camadas do sítio.
Essa variedade transforma Zhouqiao em um registro de infraestrutura e vida cotidiana. Em vez de mostrar somente uma ponte monumental, a escavação conecta circulação, comércio, moradia e manejo da água, oferecendo uma visão mais completa de como o centro urbano funcionava em diferentes dinastias.
O que apareceu entre os mais de 60 mil objetos?
A maior parcela do conjunto é formada por cerâmicas e porcelanas. O balanço oficial menciona mais de 56 mil fragmentos de porcelana, além de peças de cerâmica, moedas, objetos de osso, bronze, jade, pedra e ferro encontrados nas diferentes camadas arqueológicas.
A quantidade permite comparar hábitos de consumo ao longo do tempo. Tigelas, pratos, copos, potes, recipientes, objetos de escrita e brinquedos aparecem entre os achados, mostrando que a área preservou tanto elementos de grande infraestrutura quanto itens ligados à rotina dos antigos moradores.
A seguir listamos 4 grupos de achados que mostram a variedade preservada nas camadas de Zhouqiao:
- Porcelanas: mais de 56 mil fragmentos formam a maior parte do conjunto catalogado.
- Cerâmicas: cerca de 1.800 peças ampliam a leitura sobre recipientes e objetos cotidianos.
- Moedas: aproximadamente mil exemplares ajudam a acompanhar circulação e diferentes fases de ocupação.
- Outros materiais: osso, bronze, jade, pedra e ferro completam um acervo muito diverso.
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Como as camadas registram destruições e reconstruções da cidade?
As escavações alcançaram níveis da dinastia Song entre 8 e 13 metros abaixo da cidade atual e encontraram estruturas posteriores acima deles. Em algumas áreas, casas desabadas, tijolos e restos humanos foram relacionados à grande inundação de 1642, episódio que atingiu Kaifeng no fim da dinastia Ming.
O estudo apresentado no Simpósio Científico do ICOMOS destaca justamente essa sobreposição. A ponte e o rio ficaram soterrados sob sucessivas fases urbanas, preservando marcas de continuidade, desastre e reconstrução no mesmo eixo da cidade.
A seguir listamos 4 camadas da história urbana que ajudam a entender como o sítio acumulou vestígios tão diferentes:
|Fase
|Evidência
|O que mostra
|Song
|Camadas a 8–13 m
|Cidade antiga soterrada
|Períodos posteriores
|Estruturas acima
|Reconstrução contínua
|Ming, 1642
|Casas e tijolos caídos
|Impacto da inundação
|Cidade moderna
|Centro atual sobre o sítio
|Sobreposição urbana
Por que Zhouqiao é importante para entender a antiga Kaifeng?
O sítio conecta a ponte, o rio e a malha urbana de uma antiga capital chinesa. Reunir estruturas hidráulicas, áreas residenciais e dezenas de milhares de objetos ajuda a observar como transporte, comércio e ocupação do centro dependiam diretamente do antigo canal.
Zhouqiao também mostra como uma cidade pode acumular sua própria história em profundidade. Os 117 vestígios e mais de 60 mil objetos não representam um único momento; juntos, formam uma sequência material de mudanças que ajuda a reconstruir séculos de vida urbana em Kaifeng.
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