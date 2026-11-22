Sacolas de supermercado guardadas numa gaveta podem ganhar outra função antes do descarte. Com cerca de 12 unidades limpas, dá para montar uma corda de pular de plástico usando tiras unidas e trançadas. A atividade exige cortes feitos por um adulto, teste de resistência e supervisão durante a brincadeira.

A corda de pular começa com sacolas limpas

O passo a passo da PBS Kids usa aproximadamente 12 sacolas plásticas, tesoura e fita resistente. Escolha embalagens do mesmo tipo e sem furos grandes. Sacolas muito ressecadas podem romper quando esticadas e não são adequadas para uma brincadeira em movimento.

Limpe e seque as sacolas, abra cada uma sobre uma mesa e retire alças e fundo. Depois corte o plástico em retângulos e faixas compridas. Crianças podem escolher as cores, mas o uso da tesoura e a conferência dos nós devem ficar com um adulto.

Mulher corta as alças de sacolas plásticas limpas sobre a mesa, enquanto uma criança escolhe cores sem tocar na tesoura // Imagem ilustrativa feita por IA

Como juntar as tiras sem deixar pontos fracos?

Una as faixas com nós bem apertados até formar fios longos, próximos da altura necessária para a pessoa brincar. Uma única tira é frágil. O projeto original prepara seis fios compridos antes de começar o trançado, distribuídos em dois grupos iguais.

Prenda as pontas numa mesa firme, fora do alcance de crianças pequenas. Trance três fios de cada vez e, depois, torça as duas tranças juntas. Esse cruzamento cria uma peça mais grossa, mas ainda é plástico reaproveitado e precisa ser verificado a cada uso.

As extremidades recebem acabamento simples

Use fita adesiva resistente para reunir as pontas e formar áreas fáceis de segurar. Nenhum pedaço de plástico deve ficar solto perto das mãos. A corda não precisa ter nós grandes como peso; o objetivo é girar com suavidade durante pequenos saltos.

As etapas principais ajudam a entender a montagem sem pressa:

Corte : retirar alças e fundo, depois fazer tiras longas.

: retirar alças e fundo, depois fazer tiras longas. União : formar seis fios e conferir cada nó.

: formar seis fios e conferir cada nó. Trança : dividir em dois grupos, trançar e torcer juntos.

: dividir em dois grupos, trançar e torcer juntos. Teste: checar resistência e fita antes do primeiro salto.

O plástico pode alongar ou afrouxar com o movimento. Por isso, a reutilização não significa que a corda terá a durabilidade de um produto esportivo comprado. Observe o estado dos nós, das tranças e da fita antes de permitir a brincadeira.

Duas tranças de sacolas plásticas são torcidas numa corda mais grossa, enquanto mãos conferem a fita que prende as pontas // Imagem ilustrativa feita por IA

Qual é o lugar mais seguro para brincar?

Escolha um piso plano, seco e com espaço livre ao redor. Evite ruas, escadas, varandas e lugares próximos de móveis com quinas. A atividade precisa da presença de um adulto, especialmente quando crianças pequenas ainda estão aprendendo a controlar o movimento.

Nunca enrole a corda no pescoço ou prenda a peça em móveis para puxar pessoas. Não use a trança para balanço, escalada ou cabo de força. A proposta é somente pular corda, sem transformar o material em equipamento de sustentação. Guarde a corda sem enrolá-la firmemente em objetos pequenos.

Mulher examina uma corda de sacolas trançadas com plástico afinado e nó frouxo, destacando sinais de desgaste antes do uso // Imagem ilustrativa feita por IA

O reaproveitamento tem limites importantes

Quando uma sacola vira parte da corda, ela deixa de ir imediatamente para o lixo. O Ministério do Meio Ambiente coloca a redução e a reutilização entre as primeiras escolhas para diminuir o desperdício, mas isso não substitui os cuidados com o uso.

O projeto permite observar como tiras finas ganham espessura ao serem trançadas. Essa comparação é interessante na atividade em família, desde que o adulto não apresente o plástico como indestrutível. Se a peça começar a romper, interrompa a brincadeira. Uma inspeção rápida pode encontrar pontos onde o plástico afinou.

Quando a corda deve ser descartada?

Fios que ficam finos, nós que se abrem e pedaços que se soltam são sinais de desgaste. Tentar salvar a corda com grandes voltas de fita pode deixá-la pesada e difícil de controlar. É melhor parar de usar quando não houver firmeza suficiente.

A corda feita de sacolas cumpre sua função quando os fios estão bem presos, o espaço é adequado e a brincadeira acontece com supervisão. A ideia reaproveita plástico, mas não exige correr riscos para aproveitar uma embalagem antiga. Evite nós volumosos que atrapalhem o giro da peça.