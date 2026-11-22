Sobrou jornal depois da mudança? As folhas podem virar sacolas para presentes com fundo dobrado e alças de barbante. O modelo funciona melhor para lembrancinhas leves, como cartões e objetos pequenos. Para a embalagem não abrir durante a entrega, é importante colar as emendas e deixar o papel secar completamente.

O jornal precisa estar inteiro e seco

Separe páginas sem rasgos, umidade ou manchas que possam passar para o presente. Uma folha grande permite uma embalagem mais alta; folhas pequenas servem para lembrancinhas. Se a impressão soltar tinta ao toque, coloque o objeto dentro de outro papel limpo antes de usar a sacola.

O projeto da Factory Direct Craft usa jornal, cola, tesoura, furador e barbante. A proposta é uma sacola leve, não uma embalagem de transporte. O peso precisa ficar apoiado no fundo dobrado, e não somente nas alças. Pressione a emenda até ela ficar reta, sem bolhas.

Mulher alisa folhas de jornal sobre uma mesa, com tesoura, cola, furador e barbante preparados para montar as sacolas // Imagem ilustrativa feita por IA

Como fazer uma sacola de jornal?

Comece com um retângulo de jornal e dobre ao meio apenas para marcar o centro. Abra, leve as laterais até a marca e sobreponha uma borda à outra. Passe cola nessa união e pressione suavemente para formar um tubo de papel.

Depois dobre uma faixa na parte inferior, abra as pontas em pequenos triângulos e feche as abas sobrepostas. Cole todas as dobras do fundo, sem deixar frestas. Coloque um papel por dentro enquanto seca, para impedir que as duas faces da sacola grudem uma na outra.

O acabamento dá firmeza à embalagem

Uma tira de papel mais resistente, reaproveitada de outra embalagem, pode reforçar a boca da sacola. Evite fazer o furo das alças muito perto da borda, porque o jornal rasga com facilidade. Se usar barbante, dê nós largos na parte interna.

A montagem segue quatro partes que precisam ficar alinhadas:

Papel : escolher folha limpa e sem rasgos.

: escolher folha limpa e sem rasgos. Corpo : unir as laterais com uma faixa de sobreposição.

: unir as laterais com uma faixa de sobreposição. Fundo : dobrar e colar as abas até ficarem fechadas.

: dobrar e colar as abas até ficarem fechadas. Alças: furar a parte reforçada e prender o barbante.

Para decorar, aproveite recortes, um desenho simples ou papel de outra cor nas bordas. A estampa do próprio jornal também pode ficar visível. A reutilização preserva a função do papel por mais algum tempo, sem exigir que a embalagem fique perfeita.

Mulher entrega a uma amiga uma sacola de jornal com alças de barbante e presente pequeno, apoiando o fundo durante a entrega // Imagem ilustrativa feita por IA

O que pode ser colocado dentro da sacola?

Cartões, pequenos pacotes de sementes e lembrancinhas leves funcionam melhor do que potes ou presentes pesados. Antes de entregar, faça um teste segurando a sacola com uma mão sob o fundo. Se houver deformação, escolha uma embalagem mais forte. A embalagem pode ficar aberta para não amassar o conteúdo.

O jornal não protege contra chuva e não deve encostar diretamente em alimentos. Para doces ou biscoitos, use primeiro uma embalagem própria para comida. Isso evita contato com tintas de impressão, umidade e sujeira acumulada no papel antigo. O fundo deve permanecer fechado mesmo sem presente dentro.

A embalagem pode ser refeita em tamanhos diferentes

O modelo pequeno pede menos cola e é mais fácil de alinhar. Quando a primeira tentativa dá certo, basta aumentar o retângulo, mantendo as dobras proporcionais. Não confunda maior tamanho com maior resistência, porque a folha continua sendo um papel fino.

O Ministério do Meio Ambiente inclui a reutilização entre as formas de reduzir o desperdício. Nesse caso, o jornal que iria para descarte ganha uma função curta e prática, desde que a embalagem seja usada com objetos adequados à sua estrutura.

Quem quiser acompanhar as dobras pode assistir à demonstração do canal Factory Direct Craft:

Como guardar a sacola até o dia do presente?

Deixe a peça aberta em lugar ventilado até a cola secar. Depois guarde sem peso por cima, longe de água. Se precisar transportar várias sacolas, coloque-as em uma caixa, mantendo as alças livres para não rasgar as bordas. Deixe os nós bem próximos da parte reforçada do papel.

As sacolas de jornal fazem sentido para presentes pequenos e entregues em mãos. O resultado melhora quando as emendas ficam bem fechadas, o fundo é testado e o acabamento não pesa mais que o próprio conteúdo. Uma folha lisa facilita enxergar se as bordas se encontraram.