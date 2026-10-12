EM FOCO Resumo da matéria 01 Comércio na rua O termopólio da Região V vendia alimentos e bebidas em recipientes de cerâmica colocados dentro de um balcão de alvenaria. 02 Pinturas no balcão A decoração mostra animais e uma figura marinha, imagens que ajudam a interpretar o ambiente e possíveis comidas vendidas. 03 Escavação em etapas O estabelecimento apareceu parcialmente em 2019, teve a escavação ampliada em 2020 e foi aberto à visitação em 2021.

Uma lanchonete da antiga Pompeia guardou um balcão decorado sob os materiais da erupção do Vesúvio, no ano 79. Escavado em 2019 e 2020, o comércio tinha recipientes embutidos na bancada e pinturas de animais. Esses vestígios ajudam a explicar como refeições prontas eram vendidas nas ruas romanas da época.

Que tipo de lanchonete existia em Pompeia?

O estabelecimento era um termopólio, nome usado para pontos de venda de alimentos e bebidas prontos na Roma Antiga. Em Pompeia, esse comércio atendia pessoas que faziam refeições fora de casa, sem depender sempre de uma cozinha própria.

O balcão era construído em alvenaria e recebia grandes potes de cerâmica encaixados em aberturas. Esses recipientes ajudavam a guardar os produtos oferecidos. A estrutura voltada para a rua permitia que clientes se aproximassem, fossem atendidos e seguissem com suas atividades.

As pinturas preservadas ajudam a entender como era o comércio nas ruas – IMAGEM ILUSTRATIVA

O que as pinturas do balcão mostram?

O balcão preservou pinturas de animais que podem ter relação com os alimentos comercializados ali. Também havia a imagem de uma nereida, figura da mitologia ligada ao mar, montada em um cavalo-marinho. A decoração chama atenção por continuar reconhecível após a destruição da cidade.

O Parque Arqueológico de Pompeia considera esse acabamento um dos diferenciais do estabelecimento. Entretanto, a presença de animais pintados não prova que todos fossem vendidos no local. A interpretação depende também de restos de comida, objetos e do contexto das escavações.

Quais vestígios ajudam a entender o cardápio?

Os escavadores localizaram restos de alimentos e ossos de animais associados ao comércio. Esses materiais podem indicar produtos preparados e consumidos na época. A análise de resíduos ajuda a distinguir o que estava de fato no estabelecimento daquilo que aparece apenas como decoração no balcão.

Potes, ânforas e outros recipientes também ajudam a reconstruir a rotina de quem trabalhava ali. É possível reconhecer uma estrutura de venda de refeições, mas não recuperar um cardápio completo com preços e receitas. Cada objeto oferece uma parte limitada dessa atividade comercial.

A seguir listamos quatro elementos do comércio preservado que ajudam a explicar o achado:

Balcão de alvenaria: permitia atender clientes diretamente na rua.

permitia atender clientes diretamente na rua. Potes encaixados: guardavam produtos no interior da bancada.

guardavam produtos no interior da bancada. Pinturas de animais: ajudam a interpretar a decoração e possíveis alimentos.

ajudam a interpretar a decoração e possíveis alimentos. Restos encontrados: oferecem pistas materiais sobre a alimentação.

Comer fora de casa não é um costume tão recente quanto parece – IMAGEM ILUSTRATIVA

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Quando a lanchonete foi escavada e exibida?

A área da Região V foi investigada parcialmente em 2019. Como as pinturas chamaram atenção, os trabalhos continuaram em 2020 para revelar o conjunto e proteger as paredes. As equipes restauraram elementos do espaço e instalaram uma cobertura sobre a área escavada.

O registro fotográfico oficial do parque permite acompanhar a decoração, os recipientes e o aspecto do balcão. O termopólio foi aberto à visitação em agosto de 2021. A imagem do local ajuda a entender como uma instalação comercial se encaixava nas ruas antigas.

A seguir listamos quatro momentos registrados pelo parque que organizam as principais informações:

DADOS EM FOCO A história do termopólio Momentos da descoberta e o que ocorreu em cada etapa Momento Atividade Resultado Ano 79 Erupção do Vesúvio Comércio ficou soterrado 2019 Primeira etapa Parte do estabelecimento apareceu 2020 Nova escavação Balcão e demais estruturas revelados Agosto de 2021 Abertura ao público Local passou a receber visitantes

O que esse comércio revela sobre a vida romana?

O achado mostra que comer fora de casa fazia parte da rotina de grupos da população romana. Em Pompeia, havia diversos pontos semelhantes. Essa rede de pequenos comércios revela uma cidade com circulação de pessoas, trabalho nas ruas e venda de comida já preparada.

O balcão colorido permaneceu soterrado por muitos séculos, mas seus recipientes e pinturas ainda ajudam a contar uma história simples: as pessoas precisavam se alimentar durante o dia. O termopólio da Região V preserva essa atividade comum com uma riqueza incomum de detalhes.