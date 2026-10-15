EM FOCO Resumo da matéria 01 Entrada escondida A passagem da tumba foi encontrada em 2022, mas detritos e desabamentos dificultaram a escavação de suas partes internas. 02 Pintura estrelada Fragmentos de teto azul com estrelas amarelas e textos religiosos indicavam que o lugar tinha função funerária real. 03 Identificação por pistas Vasos inscritos com os nomes de Tutmés II e Hatshepsut ajudaram a equipe a atribuir o túmulo ao faraó.

Perto de Luxor, no Egito, um teto azul com estrelas amarelas apareceu sob pedras e lama. A decoração, junto com textos religiosos e vasos inscritos, ajudou uma equipe a identificar uma tumba atribuída ao faraó Tutmés II. O anúncio oficial de 2025 revelou como cada pista foi importante na investigação.

Como o teto azul apareceu na tumba perto de Luxor?

A entrada foi identificada em 2022, numa área rochosa a oeste de Luxor, perto do Vale dos Reis. Ela estava sob pedras caídas e dava acesso a corredores muito danificados. A equipe precisou remover entulho endurecido antes de alcançar partes da decoração original.

No teto restavam pedaços pintados de azul com estrelas amarelas, uma imagem do céu usada em sepultamentos reais. A proximidade de outros túmulos deixou dúvidas iniciais sobre quem seria enterrado ali. Essa região faz parte da história de Tutmés II, faraó da 18ª dinastia.

Os detalhes pintados no teto podem revelar informações importantes sobre quem foi enterrado no local.

Quais pistas ligaram o túmulo ao faraó Tutmés II?

O formato dos corredores e a presença de textos funerários indicaram um sepultamento real, mas a decoração não bastava para dar um nome ao morto. A identificação avançou com pedaços de recipientes de alabastro, uma pedra clara, encontrados entre os restos da tumba.

Segundo o Ministério das Antiguidades do Egito, esses fragmentos tinham inscrições com os nomes de Tutmés II e de sua esposa Hatshepsut. A equipe interpretou esse conjunto como prova de que o local esteve ligado ao sepultamento do faraó, identificado publicamente em 2025.

Por que a entrada e os corredores estavam tão danificados?

A escavação enfrentou marcas de enchentes antigas. Água e detritos invadiram os corredores, derrubaram trechos do teto e endureceram depósitos de lama. Isso explica por que partes da pintura apareceram em fragmentos, em vez de permanecerem inteiras acima da câmara principal.

Os arqueólogos chegaram a trabalhar sob estruturas danificadas, retirando os materiais aos poucos. A hipótese apresentada é que os conteúdos principais tenham sido transferidos na Antiguidade depois das inundações. Não se conhece, por esse achado isolado, a lista completa do que foi removido nem seu destino final.

A seguir listamos 4 pontos da descoberta que ajudam a organizar as evidências:

Entrada soterrada: A passagem encontrada em 2022 estava coberta por pedras e sedimentos.

A passagem encontrada em 2022 estava coberta por pedras e sedimentos. Danos pela água: Inundações antigas atingiram corredores e derrubaram partes do teto.

Inundações antigas atingiram corredores e derrubaram partes do teto. Decoração real: O teto azul e os textos funerários indicavam um sepultamento de destaque.

O teto azul e os textos funerários indicavam um sepultamento de destaque. Vasos identificados: Fragmentos de alabastro traziam nomes ligados a Tutmés II e Hatshepsut.

O achado mostra como as cores e os desenhos tinham significado nas tumbas do Egito antigo.

Leia também: Um laser revelou marcas de dedos de cerca de 2 mil anos que permaneciam escondidas em um vaso romano

O que as estrelas e os textos antigos revelaram?

Além das estrelas, a equipe encontrou passagens do Amduat, texto religioso que narra a viagem noturna do deus solar Rá pelo mundo dos mortos. Esses trechos eram típicos de espaços funerários da realeza e ajudaram a interpretar a função da tumba.

A pintura do céu e as inscrições formavam uma linguagem religiosa associada à passagem para a outra vida. O azul e as estrelas não identificavam sozinhos o governante. Foi a combinação entre decoração, estrutura e nomes nos vasos que fortaleceu a atribuição a Tutmés II.

A seguir listamos 4 comparações importantes que ajudam a organizar as evidências:

DADOS EM FOCO Pistas usadas na identificação Comparação de evidências e limites relacionados a pistas usadas na identificação Pista O que mostrou Limite Teto estrelado Decoração funerária real Não revela sozinho o nome Textos do Amduat Rituais de passagem após a morte Não identificam o ocupante Vasos de alabastro Nomes de Tutmés II e Hatshepsut Restam apenas fragmentos Corredores danificados Ação de enchentes antigas Parte do conteúdo sumiu

O que ainda não é possível saber sobre a tumba?

O túmulo estava muito danificado quando foi estudado, e parte de seu conteúdo parece ter sido retirada há milhares de anos. Por isso, a descoberta **não** equivale a encontrar uma câmara intacta com todos os bens funerários de Tutmés II. A história das mudanças no local continua incompleta.

A investigação reuniu sinais que precisavam ser lidos em conjunto: uma entrada escondida, corredores afetados por água, estrelas pintadas e vasos com nomes. A identificação de 2025 mostra como fragmentos dispersos podem levar a uma conclusão importante, sem apagar as perguntas que ainda restam.