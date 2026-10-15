Na Dinamarca, uma resina mastigada de 5.700 anos guardou o DNA de uma mulher da pré-história. A saliva presa no material permitiu reconstruir seu genoma e estudar microrganismos da boca, mesmo sem encontrar ossos dela. O resultado, publicado em 2019, abriu outro caminho para investigar pessoas antigas.
O que era a resina mastigada encontrada na Dinamarca?
O pequeno pedaço escuro foi encontrado em Syltholm, na ilha dinamarquesa de Lolland. Ele é feito de uma substância obtida pelo aquecimento da casca de bétula. Na pré-história, esse material servia como cola, mas marcas de dentes mostram que também era mastigado.
Ao esfriar, essa cola natural endurecia. Mastigá-la talvez ajudasse a amolecer o material, mas o motivo exato do gesto ainda é discutido. O estudo abriu uma possibilidade para a paleogenética, área que investiga o DNA preservado de seres do passado.
Como a saliva preservou um genoma por milhares de anos?
Ao mastigar a massa pegajosa, uma pessoa deixa células e saliva na superfície. Com o tempo, parte desse material pode permanecer protegida na resina. A equipe retirou amostras com cuidado, leu pequenos pedaços do material genético e reuniu as informações em laboratório.
O estudo de 2019 conseguiu montar um genoma humano antigo completo sem usar ossos ou dentes. A Universidade de Copenhague destacou que a descoberta revelou uma fonte pouco explorada de DNA, além dos restos humanos normalmente usados nas escavações.
O que os vestígios dizem sobre a mulher que a mastigou?
O DNA indicou que a pessoa era mulher e tinha parentesco genético mais próximo com antigos caçadores e coletores da Europa ocidental. Os pesquisadores deram a ela o apelido de Lola. Esse nome facilita contar a descoberta, mas não é uma identidade histórica recuperada na escavação.
Modelos feitos a partir dos genes sugeriram pele escura, cabelos castanho-escuros e olhos azuis. São previsões científicas, não uma fotografia de seu rosto. Nenhuma roupa, profissão ou história pessoal foi recuperada, e um objeto mastigado sozinho não permite saber por que ela estava naquele lugar.
A seguir listamos 4 pontos da descoberta que ajudam a organizar as evidências:
- Origem do objeto: Resina de bétula achada em Syltholm, no sul da Dinamarca, com marcas de mastigação.
- Genoma humano: DNA suficiente para recuperar a composição genética de uma mulher que viveu há 5.700 anos.
- Microrganismos da boca: Fragmentos de bactérias e vírus ajudam a observar o ambiente oral preservado na peça.
- Possíveis alimentos: Vestígios de plantas e animais sugerem contatos ou uma refeição, sem comprovar um cardápio.
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Quais informações foram recuperadas da pequena peça?
A mesma amostra também reteve vestígios de bactérias da boca e material genético de vírus. Os cientistas identificaram fragmentos ligados a animais e plantas, que podem ter vindo de uma refeição recente. Isso mostra que o pequeno objeto registrou mais do que apenas os genes humanos.
Esses indícios precisam ser separados: o genoma da mulher sustenta uma análise de ancestralidade, enquanto fragmentos de alimentos apenas sugerem possíveis contatos ou consumo. A pesquisa não reconstituiu um cardápio completo. Mesmo assim, conseguiu reunir sinais de uma pessoa e do ambiente de sua boca.
A seguir listamos 4 comparações importantes que ajudam a organizar as evidências:
|Vestígio
|O que revelou
|Limite da análise
|DNA humano
|Genoma de uma mulher
|Não revela seu nome real
|Genes de aparência
|Traços físicos prováveis
|São previsões, não fotografias
|DNA de micróbios
|Sinais da microbiota oral
|Não descreve toda a saúde
|DNA de plantas e animais
|Possível contato com alimentos
|Não comprova dieta completa
Por que esse achado muda a pesquisa sobre o passado?
Antes dessa descoberta, recuperar DNA de pessoas antigas dependia principalmente de ossos e dentes bem conservados. A resina mostrou que um material comum, deixado após uma tarefa cotidiana, também pode guardar informação biológica. O local não forneceu restos humanos associados à mulher que a mastigou.
O resultado não significa que qualquer resina preservará um genoma. As condições do solo, a conservação e o controle de contaminação continuam decisivos. Ainda assim, uma peça de 5.700 anos permitiu conhecer características genéticas e sinais da boca de alguém que não deixou esqueleto identificado.
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