EM FOCO Resumo da matéria 01 Fragmentos em sepulturas Partes de uma laje inscrita foram recuperadas em Svingerud, na Noruega, durante escavações de um antigo cemitério. 02 Datação do contexto Restos orgânicos associados a uma sepultura indicaram um intervalo entre 50 a.C. e 275 d.C., sem precisar o momento de cada gravação. 03 Marcas de vários momentos O encaixe dos fragmentos revela uma pedra com runas e outros sinais que podem ter sido produzidos em diferentes ocasiões.

A pedra com runas de Svingerud, na Noruega, foi investigada em 2025. Fragmentos apareceram em sepulturas com materiais datados entre 50 a.C. e 275 d.C. O estudo situa esses achados entre os antigos contextos de escrita rúnica em pedra, mas não permite precisar quando cada marca foi entalhada no arenito.

Onde apareceram os fragmentos inscritos de Svingerud?

Entre 2021 e 2023, arqueólogos do Museu de História Cultural da Universidade de Oslo escavaram o antigo cemitério de Svingerud, no município de Hole. Ali, localizaram partes de uma laje de arenito com sinais do alfabeto rúnico, associado às línguas germânicas.

Os pedaços apareceram em setores distintos do cemitério, inclusive em sepulturas com restos cremados. As runas eram caracteres usados antes da difusão do alfabeto latino em muitas comunidades germânicas. Encontrá-las ligadas a enterramentos tornou possível investigar seu contexto com precisão pouco comum.

A idade das inscrições é uma das questões que despertam o interesse dos pesquisadores – IMAGEM ILUSTRATIVA

Como os pesquisadores calcularam a antiguidade do achado?

O estudo publicado na revista Antiquity, em 2025, relacionou os fragmentos à datação de ossos cremados e carvão. Esses materiais podem ser examinados pelo método do carbono 14, que estima intervalos de idade para restos orgânicos associados à escavação.

Os resultados apontam um intervalo de 50 a.C. a 275 d.C. para uma sepultura que continha um dos fragmentos. A pesquisa indica um dos contextos arqueológicos datados mais antigos conhecidos para uma pedra rúnica, sem restringir a gravação a um único momento.

Por que a idade da sepultura não é a data de cada runa?

A distinção é decisiva: o carbono 14 foi aplicado a materiais orgânicos presentes na sepultura, e não diretamente às letras talhadas no arenito. Por isso, o intervalo ajuda a situar arqueologicamente a peça, mas não funciona como uma etiqueta com a data da inscrição.

A análise também indica que os fragmentos reunidos podem conter marcas feitas em ocasiões diferentes. Uma pedra poderia ter sido gravada, quebrada e reutilizada. Esse percurso ainda precisa ser investigado, sem transformar cada possibilidade em um fato concluído.

A seguir listamos quatro limites da investigação que ajudam a interpretar a antiguidade das inscrições:

Sepultura datada: restos orgânicos fornecem um intervalo para o contexto, não o instante exato do entalhe.

restos orgânicos fornecem um intervalo para o contexto, não o instante exato do entalhe. Fragmentos separados: peças da mesma pedra apareceram em diferentes áreas e momentos da escavação.

peças da mesma pedra apareceram em diferentes áreas e momentos da escavação. Traços ambíguos: nem toda marca pode ser interpretada com segurança como letra ou palavra.

nem toda marca pode ser interpretada com segurança como letra ou palavra. Reutilização possível: a laje pode ter sido quebrada e empregada em mais de um enterramento.

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O objeto encontrado entre sepulturas antigas ainda guarda perguntas sobre sua origem – IMAGEM ILUSTRATIVA

O que a reunião dos pedaços revelou sobre a pedra original?

O encaixe de fragmentos encontrados em escavações diferentes mostrou que pertenciam a uma mesma laje de arenito. Alguns sinais lembram letras rúnicas reconhecíveis; outros são traços difíceis de interpretar. Essa variedade amplia as perguntas sobre o uso inicial da pedra.

Segundo a revista Antiquity, os pedaços lembram um quebra-cabeça e podem ter sido separados deliberadamente. A hipótese de reutilização em sepulturas sugere funções memoriais ou simbólicas, mas nenhuma leitura resolve todas as marcas encontradas.

A seguir listamos quatro indícios do conjunto arqueológico e as perguntas que cada um permite examinar:

DADOS EM FOCO Pistas para interpretar a pedra rúnica Comparação de pistas para interpretar a pedra rúnica. Evidência O que revela Limite da interpretação Ossos cremados Contexto funerário datável Não datam diretamente o entalhe Carvão Outro material para carbono 14 Precisa ser associado à sepultura Arenito fragmentado Partes de uma laje original Ruptura pode ter ocorrido depois Runas e outros sinais Possíveis episódios de gravação Leituras ainda discutidas

Por que essa descoberta interessa à história da escrita?

Antes de Svingerud, estabelecer a idade de inscrições muito antigas dependia com frequência de comparar formatos de letras e estilos. O achado acrescenta um contexto funerário estudado diretamente, importante para testar cronologias propostas para o início da escrita rúnica em pedra.

A pedra de Svingerud é valiosa justamente porque combina vestígios arqueológicos datáveis com gravações que ainda levantam dúvidas. Ela não apresenta uma mensagem totalmente decifrada nem uma data única, mas abre uma janela mais precisa para os primeiros séculos dessa tradição.