Um lembrete visual pode ajudar quem precisa levar uma encomenda ao sair de casa. A ideia é colocar um objeto diferente em local visível e ligar sua presença à tarefa desejada. Pesquisas mostraram que pistas marcantes podem superar alguns avisos comuns, mas a associação precisa ser feita antes da saída.

Por que um objeto diferente perto da porta pode servir de lembrete?

Você precisa deixar um pacote no correio, mas teme esquecer ao sair. Um objeto fora do lugar habitual, colocado perto da porta, pode chamar atenção quando chegar a hora de sair. A diferença visual cria uma oportunidade de lembrar da tarefa.

O detalhe importante é que enxergar o objeto não basta. Antes, é preciso decidir o que ele significará: quando eu vir este objeto, vou pegar a encomenda. Sem essa ligação, a pessoa pode notar algo estranho e simplesmente guardá-lo, sem executar o plano.

O cérebro pode usar pistas visuais para recuperar uma tarefa que ainda precisa ser feita

O estudo testou lembretes por associação em seis experimentos

Em 2016, Todd Rogers e Katherine Milkman publicaram Reminders Through Association, pesquisa apresentada pela Harvard Kennedy School. O trabalho reuniu seis experimentos de laboratório e de campo para investigar pistas ligadas a intenções futuras.

Os pesquisadores observaram que pistas mais diferentes dos estímulos comuns podiam aumentar a chance de lembrar. Segundo o estudo publicado em Psychological Science, esse recurso superou lembretes escritos em determinadas situações, especialmente quando havia muitos avisos disputando a atenção.

Como preparar uma pista visual para a tarefa certa?

Escolha primeiro uma tarefa específica, que deverá ocorrer quando você chegar a determinado lugar. Depois, selecione um objeto fácil de notar e que normalmente não fica ali. Imagine a ação completa ao associar a visão do objeto ao que pretende fazer.

Um lembrete por associação pode ser organizado desta forma:

Tarefa: levar a encomenda ao sair de casa.

levar a encomenda ao sair de casa. Local: um ponto visível e seguro perto da porta.

um ponto visível e seguro perto da porta. Pista: um objeto diferente, sem atrapalhar a passagem.

um objeto diferente, sem atrapalhar a passagem. Associação: pensar no pacote sempre que olhar para esse objeto.

O objeto precisa se destacar no ambiente, mas também deve ser seguro e acessível. Nada de bloquear a saída ou deixar algo solto no chão. Quando a tarefa terminar, retire a pista para que ela não se torne mais um item comum sem significado.

Uma pista diferente ajuda a memória a reconhecer o momento

A memória prospectiva envolve lembrar de realizar uma ação planejada no futuro. O sinal visual funciona como uma oportunidade de recuperar essa intenção. Ele é diferente de apenas recordar um fato do passado, porque aponta para algo que ainda precisa acontecer.

Uma pista também pode perder força quando o ambiente está cheio de objetos parecidos. A pesquisa avaliou a diferença entre sinais encontrados ao mesmo tempo ou em momentos próximos. Por isso, acrescentar muitos lembretes chamativos não significa necessariamente aumentar a chance de lembrar de tudo.

Colocar um objeto em um lugar incomum pode funcionar como um lembrete sem precisar de alarmes

Quais cuidados evitam que o lembrete vire distração?

Um aviso visual deve apontar para uma ação fácil de identificar. Se o mesmo objeto significar pagar uma conta, telefonar e levar uma sacola, fica mais difícil saber o que fazer ao encontrá-lo. Para tarefas com horário exato, alarmes podem continuar mais adequados.

Outro cuidado é não confundir os resultados do experimento com uma promessa universal. A eficácia depende do ambiente, da atenção e da associação formada antes. A imagem ou objeto diferente pode complementar listas, calendários e outros recursos, sem precisar substituir todos eles.

O melhor lembrete aparece quando chega a hora de agir

Deixar um objeto perto da porta tem sentido quando a passagem pelo local coincide com a chance de cumprir a tarefa. A pista deve aparecer no momento útil, antes que a pessoa saia e se esqueça do pacote, do documento ou de outro compromisso concreto.

O método é simples: definir a ação, escolher um sinal que se destaque e criar uma ligação consciente entre os dois. Quando essa associação funciona, a própria rotina pode oferecer o aviso necessário sem depender de repetir mentalmente a obrigação o tempo todo.