EM FOCO Resumo da matéria 01 Imagem ganha vantagem Em muitas tarefas, objetos vistos como figuras são reconhecidos ou lembrados melhor do que os mesmos conceitos apresentados apenas como palavras. 02 Explicação segue aberta Pesquisadores discutem se a vantagem vem de dupla codificação, maior distinção visual ou da combinação entre modo de estudo e recuperação. 03 Não vale para tudo A vantagem pode diminuir ou desaparecer quando as palavras ficam mais distintas ou quando a tarefa favorece pistas verbais específicas.

Você pode lembrar melhor de uma imagem do que da palavra que nomeia o mesmo objeto. Esse fenômeno, chamado efeito de superioridade da imagem, aparece em diferentes testes de memória, mas não é automático. O resultado depende da tarefa, da apresentação e das pistas disponíveis no momento da recordação.

Por que uma imagem pode ficar mais forte na memória?

O efeito de superioridade da imagem é o nome dado à vantagem encontrada em muitos testes nos quais figuras são lembradas melhor que palavras equivalentes. A imagem oferece características visuais que podem criar uma representação mais distinta na memória.

O Brain Bridge Lab, da University of Chicago, mantém pesquisas recentes sobre memorabilidade visual e sobre a vantagem de figuras. Esses trabalhos mostram que o fenômeno continua ativo na pesquisa e que sua explicação não depende de uma única teoria.

Ver um objeto e ler seu nome podem produzir lembranças com níveis diferentes de facilidade

O que pesquisas recentes mostram sobre imagens e palavras?

Publicado em Neuropsychologia, o estudo Challenging dual-coding theory: Picture superiority effects persist in aphantasia comparou memória para figuras e palavras em pessoas com e sem afantasia. O efeito de superioridade apareceu mesmo quando a capacidade de formar imagens mentais era muito reduzida.

Esse resultado desafia a ideia de que a vantagem depende apenas de criar duas representações, uma visual e outra verbal. A pesquisa sugere que distinção perceptiva e outras propriedades das figuras também precisam ser consideradas para explicar por que certas imagens deixam traços de memória mais fortes.

Quando a vantagem das imagens pode diminuir?

A vantagem não aparece com a mesma força em qualquer teste. Quando a tarefa usa pistas muito ligadas a palavras, o formato verbal pode ganhar terreno. Isso mostra que lembrar melhor depende não apenas do material estudado, mas também de como a informação será recuperada depois.

A semelhança entre figuras também interfere. Se várias imagens parecem quase iguais, a distinção visual cai e pode reduzir a vantagem. O mesmo vale no sentido contrário: palavras mais distintas em tamanho, fonte ou aparência podem ficar mais fáceis de reconhecer.

A seguir listamos 4 pontos práticos que ajudam a reconhecer quando esse efeito pode aparecer:

Tipo de teste: reconhecimento, recordação livre e tarefas verbais podem produzir vantagens diferentes.

reconhecimento, recordação livre e tarefas verbais podem produzir vantagens diferentes. Distinção visual: imagens muito parecidas entre si oferecem menos pistas exclusivas para a memória.

imagens muito parecidas entre si oferecem menos pistas exclusivas para a memória. Formato das palavras: palavras visualmente distintas podem reduzir a diferença encontrada em relação às figuras.

palavras visualmente distintas podem reduzir a diferença encontrada em relação às figuras. Pistas de recuperação: o modo usado para perguntar depois influencia qual formato será mais fácil de acessar.

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O que muda entre estudar uma figura e estudar uma palavra?

Uma figura reúne contorno, forma, posição e outros detalhes visuais em um único estímulo. Uma palavra apresenta principalmente uma sequência de letras que precisa ser ligada ao conceito. Essa diferença cria pistas de recuperação distintas, mesmo quando os dois formatos se referem exatamente ao mesmo objeto.

Isso não significa que toda imagem ensine melhor. Diagramas confusos, figuras parecidas ou imagens sem relação direta com o conteúdo podem oferecer pouca ajuda. A vantagem aparece com mais clareza quando a informação visual representa de modo reconhecível aquilo que precisa ser lembrado.

A seguir listamos 3 situações comparáveis que resumem as diferenças mais importantes:

DADOS EM FOCO Imagem e palavra na memória Comparação entre figura, palavra e condição que pode favorecer cada formato Formato Pista principal Quando pode ajudar Imagem Forma e detalhes visuais Reconhecimento visual Palavra Letras e linguagem Tarefas verbais Imagem + palavra Pistas combinadas Estudo com relação clara

Como usar imagens sem transformar o efeito em regra?

Para estudar, uma imagem simples pode acompanhar uma palavra ou conceito quando existe relação direta entre eles. O ganho potencial vem de criar pistas diferentes para a lembrança, e não de substituir automaticamente texto, explicação ou prática de recuperação por figuras decorativas.

A ideia central é mais limitada: em muitas condições, imagens têm vantagem de memória sobre palavras, mas a tarefa e o formato importam. Usar imagem e significado de forma coerente aproveita esse padrão sem tratar o efeito de superioridade como uma promessa de lembrança garantida.