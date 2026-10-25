Uma tabuinha de cerveja feita na Mesopotâmia entre 3100 e 3000 a.C. registra a distribuição da bebida a trabalhadores como parte das rações diárias. Com símbolos de jarros, quantidades e consumo, mostra o uso da escrita para controlar bens. Isso não significa que exista ali uma folha salarial moderna.

O que a tabuinha registra sobre a cerveja?

O objeto foi produzido no sul da atual região do Iraque, há mais de 5 mil anos. Sua função era registrar cerveja entregue a trabalhadores. A peça integra uma fase muito antiga da escrita, quando marcas em argila ajudavam a documentar atividades de distribuição e controle.

Na apresentação do British Museum, o objeto aparece com data aproximada de 3100 a 3000 a.C. e número de registro 1989,0130.4. O museu interpreta a escrita como controle de rações diárias, sem apresentar uma lista moderna de funcionários com salários individuais.

A necessidade de controlar produtos e pagamentos teve um papel importante no desenvolvimento da escrita – IMAGEM ILUSTRATIVA

Os símbolos funcionavam como contas de mercadorias

O sinal de cerveja tem a aparência de um jarro alto com base pontuda. Linhas onduladas representam o líquido dentro dele. Segundo o museu, o desenho aparece três vezes. Outros sinais registram informações sobre quantidade e distribuição, que eram essenciais para acompanhar a movimentação dos produtos.

Na parte inferior esquerda, um recipiente inclinado diante de uma cabeça forma um sinal ligado ao ato de comer. É um indício importante de que se trata de rações. A leitura da peça exige conhecimento dos símbolos, não uma tradução simples letra por letra.

Por que escrever também servia para organizar o trabalho?

Em comunidades grandes, era necessário saber quanto de cada produto entrava e saía dos depósitos. A escrita podia reunir números, bens e operações numa superfície que outras pessoas consultariam depois. Guardar essas contas facilitava a verificação do que havia sido entregue e do que ainda estava previsto.

Três elementos ajudam a entender a leitura feita pelo museu:

Bebida: o jarro com linhas onduladas indica cerveja.

o jarro com linhas onduladas indica cerveja. Ração: o sinal de comer ajuda a identificar a distribuição.

o sinal de comer ajuda a identificar a distribuição. Registro: marcas e quantidades permitem organizar as entregas.

A tabuinha mostra uma situação específica: cerveja distribuída como ração. Ela não comprova que todos os trabalhadores recebiam a mesma porção, nem descreve jornada, função e direitos. O registro apresenta uma parte do controle de bens, não um retrato completo do trabalho antigo.

A argila conservava informações sem usar um alfabeto

A escrita protocuneiforme usava sinais para produtos, ações e números. O sistema ainda não funcionava como o alfabeto usado em português. Os registros iniciais eram bastante ligados a bens, pessoas, instituições e administração, e sua interpretação depende de estudos comparativos.

O Metropolitan Museum of Art explica que a argila era um material barato e disponível para a administração na Mesopotâmia. Marcas feitas quando estava úmida podiam sobreviver por milhares de anos. Assim, até uma conta rotineira se tornou documento histórico.

A peça revela detalhes de uma rotina de trabalho que existia há milhares de anos – IMAGEM ILUSTRATIVA

Uma folha salarial de hoje seria diferente

É tentador chamar a peça de primeiro contracheque do mundo, mas isso simplifica o conteúdo. O registro trata de ração em cerveja e não informa, nos termos atuais, salário em dinheiro, desconto, férias ou contrato de trabalho. Comparar ajuda, desde que se explique a diferença entre os sistemas.

Também não existe uma assinatura conhecida de cada trabalhador naquele pequeno objeto. A distribuição registrada poderia fazer parte de práticas maiores de organização, mas os detalhes não estão todos presentes. Evitar nomes e quantidades inventadas permite observar o que a fonte realmente demonstra sobre a escrita antiga.

O que essa antiga conta revela sobre o cotidiano?

A mesma dificuldade aparece em situações muito diferentes: alguém precisa saber o que foi entregue e a quem. Hoje existem planilhas e sistemas eletrônicos; naquele contexto, marcas de argila cumpriam parte dessa função. A comparação ajuda a entender o propósito, sem apagar as diferenças de época.

A tabuinha guardada pelo museu preserva uma pequena operação de distribuição que teria desaparecido sem a escrita. Ela revela que registrar produtos e quantidades foi uma necessidade importante no desenvolvimento de documentos, muito antes das formas atuais de contabilidade, salário e recibo.