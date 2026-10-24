Uma ferramenta romana dobrável guardada em Cambridge reúne garfo, colher, lâmina e outros acessórios presos ao mesmo corpo. Datada dos séculos III depois de Cristo, a peça de prata e ferro lembra canivetes multifunção atuais. Algumas funções são claras; outras continuam sendo apenas hipóteses dos pesquisadores.

A peça romana reúne diferentes utensílios no mesmo corpo

O objeto pertence à coleção do Fitzwilliam Museum, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Foi produzido entre 201 e 300 d.C. e combina prata e ferro. Seu formato permite reunir acessórios pequenos, reduzindo o espaço necessário para carregar peças que normalmente ficariam separadas.

A ficha do museu registra aproximadamente 8,8 por 15,5 centímetros. O número de catálogo é GR.1.1991. O tamanho e a variedade dos instrumentos chamam atenção, mas não provam quem foi o dono nem se ele carregava a peça em viagens, em refeições ou em ocasiões especiais.

O formato do utensílio revela uma solução prática que lembra acessórios usados atualmente – IMAGEM ILUSTRATIVA

Como as ferramentas se abriam e fechavam?

O conjunto funciona com dobradiças, que permitem abrir cada utensílio quando necessário e guardá-lo depois. O material educativo do Fitzwilliam Museum descreve um garfo de três dentes, colher, espátula, ponta fina, espigão e uma faca de ferro bastante corroída.

A lâmina não se conservou tão bem quanto as partes feitas de prata. Mesmo assim, a estrutura permite entender a ideia central: vários instrumentos em um suporte. Não é necessário dizer que se tratava de um canivete moderno, pois os materiais, as técnicas e o contexto de uso eram diferentes.

Nem todos os acessórios têm função comprovada

O garfo e a colher sugerem atividades ligadas à alimentação. Já o espigão pode ter servido para tirar carne de caracóis, enquanto a espátula talvez ajudasse a retirar molho de recipientes estreitos. Os próprios especialistas apresentam essas funções com palavras de dúvida, porque faltam provas diretas do uso.

O conjunto preserva peças com graus diferentes de interpretação:

Garfo: possui três pontas e permite pegar alimentos.

possui três pontas e permite pegar alimentos. Colher: apresenta formato reconhecível para recolher pequenas porções.

apresenta formato reconhecível para recolher pequenas porções. Espátula: pode ter alcançado molhos em recipientes de abertura estreita.

pode ter alcançado molhos em recipientes de abertura estreita. Espigão: talvez fosse usado para retirar alimentos difíceis de alcançar.

talvez fosse usado para retirar alimentos difíceis de alcançar. Ponta pequena: pode ter funcionado como palito ou instrumento de higiene.

pode ter funcionado como palito ou instrumento de higiene. Faca: a parte de ferro sofreu forte corrosão.

Essa separação evita atribuir certeza a cada detalhe. Uma ponta parecida com um palito não revela automaticamente o hábito de seu proprietário. O valor da descoberta está nas formas materiais preservadas e nas possibilidades que elas oferecem para reconstruir hábitos cotidianos de Roma.

Por que a prata indica um possível objeto de luxo?

A ficha do acervo de Cambridge destaca que existem facas dobráveis antigas mais simples, feitas de bronze. A combinação de prata e desenho complexo sugere uma peça de luxo. Pode ter pertencido a alguém com recursos para comprar utensílios além do necessário.

O museu menciona um possível viajante rico ou soldado, mas sem confirmar uma identidade. A prata também é relativamente macia, o que limita a ideia de uso pesado e constante. Assim, a peça pode ter unido utilidade prática e demonstração de prestígio em diferentes situações.

A descoberta ajuda a entender como os romanos desenvolviam objetos para facilitar atividades cotidianas – IMAGEM ILUSTRATIVA

O que esse objeto revela sobre a vida romana?

A alimentação na Roma antiga envolvia recipientes e utensílios variados. Outros objetos romanos também reuniam funções práticas em peças pequenas. A ferramenta de Cambridge mostra uma solução de transporte conveniente, sem demonstrar que todos os romanos utilizavam conjuntos desse tipo.

Depois de aproximadamente 1.800 anos, a peça ainda permite reconhecer sua engenharia básica. O paralelo com os canivetes atuais ajuda a visualizar o formato, desde que se preserve a diferença entre semelhança de ideia e ligação histórica comprovada. Sua origem exata e o uso diário permanecem questões abertas.

A peça antiga não era igual a um canivete de hoje

O objeto romano mostra que a ideia de dobrar utensílios era conhecida muitos séculos antes dos modelos atuais. Isso não confirma uma linha direta de invenção entre a peça de Cambridge e os canivetes modernos, nem permite afirmar que ela fosse produzida em grande escala.

Para os pesquisadores, o interesse está na união de engenharia, materiais e hábitos de consumo. Uma peça pequena pode contar bastante sobre a criatividade técnica de uma época, desde que suas partes sejam descritas com precisão e as hipóteses sobre o proprietário permaneçam identificadas como hipóteses.