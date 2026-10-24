Um ovo romano de Berryfields, na Inglaterra, foi recuperado intacto de uma antiga fossa alagada. Uma microtomografia computadorizada revelou líquido e uma bolha de ar dentro da casca, sem rompê-la. Com cerca de 1.700 anos, o exemplar ainda guarda conteúdo cuja composição original não foi comprovada.

Um poço alagado guardava objetos do período romano

O ovo apareceu durante escavações realizadas entre 2007 e 2016 em Berryfields, a oeste de Aylesbury, no condado inglês de Buckinghamshire. Antes da construção de moradias, arqueólogos investigaram vestígios de ocupação humana de diferentes épocas, incluindo uma grande estrutura alagada do período romano.

No depósito havia ovos, uma cesta trançada, cerâmica, moedas, sapatos de couro e ossos de animais. A diversidade dos materiais ajuda a compreender o contexto. Não se tratava de um ovo guardado em uma cozinha moderna, mas de parte de um conjunto depositado há muitos séculos.

Um exame permitiu observar o interior da peça sem precisar quebrar sua casca – IMAGEM ILUSTRATIVA

Como o ovo conseguiu sair inteiro da escavação?

Os trabalhadores encontraram vários ovos frágeis na fossa encharcada. Os outros quebraram durante a recuperação, liberando um cheiro forte de enxofre. Um único exemplar permaneceu fechado, um resultado incomum para uma casca tão delicada depois de tantos anos de contato com o solo.

O Conselho de Buckinghamshire apresenta o objeto como um provável ovo de galinha. A água e os sedimentos ajudaram a formar o ambiente de conservação, mas não permitem concluir que todos os alimentos deixados ali resistiriam da mesma maneira.

A microtomografia encontrou líquido e uma bolha de ar

A conservadora Dana Goodburn-Brown utilizou uma microtomografia computadorizada, técnica que forma imagens internas a partir de raios X. Assim, os pesquisadores puderam estudar o ovo sem abrir a casca nem expor diretamente o conteúdo ao ar, diminuindo o risco de destruir uma evidência rara.

O exame e a escavação permitem separar quatro observações:

Casca intacta: o exemplar foi retirado sem se romper, ao contrário dos outros ovos.

o exemplar foi retirado sem se romper, ao contrário dos outros ovos. Líquido interno: a imagem mostrou que ainda existe material fluido dentro da casca.

a imagem mostrou que ainda existe material fluido dentro da casca. Bolha de ar: uma região com ar também apareceu no exame.

uma região com ar também apareceu no exame. Composição incerta: não houve comprovação de que clara e gema permaneçam como eram originalmente.

Essa última diferença é essencial. Detectar líquido não equivale a identificar sua composição química nem seu estado de conservação alimentar. O exame não autoriza dizer que seria possível consumir o ovo, muito menos que o conteúdo conservou as características de um produto recém-posto.

Por que o achado ganhou atenção dos especialistas?

No Museu de História Natural de Londres, o curador Douglas Russell avaliou a raridade do exemplar junto a outros pesquisadores. A equipe destacou que não conhecia outro ovo comparável com centro líquido preservado. Essa é uma avaliação do estado atual dos registros, não uma prova de que nenhum outro exista.

A monografia de Oxford Archaeology, publicada em 2019, documenta o sítio de Berryfields, incluindo os ovos, a cesta e outros recipientes romanos. Esses registros são importantes porque permitem estudar o objeto junto ao lugar onde foi depositado, em vez de tratá-lo como curiosidade isolada.

O achado mostra como certas condições podem preservar materiais extremamente frágeis durante séculos – IMAGEM ILUSTRATIVA

O que ainda falta descobrir dentro da casca?

A presença de material líquido levanta perguntas sobre alterações químicas, microrganismos e conservação. Os responsáveis pelo estudo ainda precisam equilibrar novas análises com a proteção do exemplar. Qualquer procedimento invasivo pode eliminar parte das informações que a casca manteve protegidas até hoje.

Na Britânia romana, ovos eram apenas um dos muitos elementos da vida cotidiana. Em Berryfields, o mais importante é a combinação de contexto arqueológico e exame não destrutivo: ela mostra o que sobreviveu, sem transformar um achado excepcional em certeza sobre seu conteúdo original.

O valor da descoberta vai além da idade do ovo

O estudo de Berryfields depende de conservação, registro e comparação com outros achados. A hipótese de uma deposição ritual pode ser examinada junto aos demais objetos da fossa, mas a presença dos ovos, sozinha, não basta para provar o motivo de quem os deixou ali.

O ovo continua importante porque reúne casca inteira, conteúdo líquido e contexto conhecido. Cada informação ajuda a orientar novas perguntas sem exigir respostas apressadas. Por enquanto, os pesquisadores conhecem melhor a estrutura preservada do que a composição exata da matéria que ficou protegida dentro dela.