Uma placa de argila com cerca de 3.700 anos registra uma reclamação comercial feita por Nanni ao vendedor de cobre Ea-nasir, na antiga Mesopotâmia. A mensagem questiona a qualidade do metal entregue e o tratamento dado a mensageiros. Em escrita cuneiforme, ela lembra problemas de compra ainda atuais.

A mensagem de Nanni veio da antiga cidade de Ur

A placa foi encontrada em Ur, no atual Iraque, e pertence ao período paleobabilônico, por volta de 1750 antes de Cristo. O destinatário era o comerciante Ea-nasir. O remetente, Nanni, havia negociado cobre e registrou por escrito sua insatisfação com o negócio.

O British Museum identifica a peça pelo número 1953,0411.71. Sua ficha descreve uma carta sobre metal de qualidade diferente da esperada, transporte pelo golfo e atrasos em entregas. O objeto é pequeno e apresenta danos, mas conserva parte suficiente do registro para conhecer o motivo da queixa.

O registro revela detalhes das relações comerciais em uma época muito distante da nossa

O que o comprador reclamou sobre o cobre?

Segundo a mensagem preservada, Ea-nasir havia prometido entregar lingotes de cobre de boa qualidade. O material apresentado ao representante de Nanni não atendia à expectativa do comprador. A carta também critica o modo como os mensageiros foram recebidos e menciona dificuldades em outras entregas.

Uma ficha da Cuneiform Digital Library Initiative registra a peça como UET 5, 0081, proveniente de Ur, em língua acádia. Ela oferece a transcrição dos sinais antigos. A identificação permite relacionar a reclamação ao documento arqueológico, e não apenas a versões populares que circulam pela internet.

Uma disputa comercial foi marcada na argila

A mensagem usou a escrita cuneiforme, formada por marcas pressionadas em superfícies de argila. Esse sistema era empregado para diferentes registros na Mesopotâmia. O uso de uma placa resistente ajudou a preservar informações que, em outros materiais, poderiam ter desaparecido.

Os elementos principais da reclamação são:

Comprador: Nanni, que envia a queixa.

Nanni, que envia a queixa. Comerciante: Ea-nasir, que negociava o metal.

Ea-nasir, que negociava o metal. Problema: cobre considerado inferior ao prometido.

cobre considerado inferior ao prometido. Outras críticas: atrasos e tratamento dado aos enviados.

O documento mostra a versão apresentada por Nanni. Ele não traz uma resposta preservada de Ea-nasir nem uma decisão de autoridade sobre a disputa. Por isso, é correto descrevê-lo como uma reclamação registrada, sem afirmar que conhecemos todos os detalhes do contrato ou o fim da negociação.

Por que a placa lembra compras feitas hoje?

A situação combina pontos conhecidos: promessa de qualidade, produto que não corresponde ao combinado e tentativa de obter solução. Mesmo com milhares de anos de distância, é fácil reconhecer a frustração de um comprador diante de um fornecedor que não atende ao esperado.

Essa semelhança não significa que existissem leis de consumo iguais às atuais. As regras, os meios de transporte e as relações comerciais eram diferentes. O interesse está na mensagem concreta: uma pessoa decidiu registrar sua queixa em vez de deixar o problema apenas numa conversa.

A insatisfação de um cliente acabou se transformando em um documento histórico curioso

O que não sabemos sobre o fim da negociação?

Não se conhece uma resposta de Ea-nasir anexada àquela placa. Tampouco há no mesmo documento uma prova de que Nanni recebeu o cobre esperado depois da reclamação. O registro preserva a cobrança, mas não pode ser apresentado como uma decisão judicial ou acordo confirmado.

O comércio daquela época envolvia longos deslocamentos e intermediários. A carta fala de representantes enviados pelo comprador e de dificuldades no transporte. São detalhes que mostram uma negociação real, sem permitir reconstruir todas as etapas, os preços exatos ou a responsabilidade de cada participante.

O registro chegou aos museus sem revelar o desfecho

O catálogo de imagens do British Museum descreve a placa como uma carta de Nanni para Ea-nasir sobre a qualidade errada do cobre e problemas com entregas. O registro confirma o assunto da peça, mas não informa se houve devolução ou reparação depois da mensagem.

O valor do documento está tanto na preservação da escrita antiga quanto no problema que relata. A placa registra uma cobrança comercial feita há milênios. O resultado da negociação permanece desconhecido, mas o pedido de receber o produto prometido continuou compreensível ao longo do tempo.