Um frasco romano de perfume encontrado em Carmona, na Espanha, guardou resíduos por cerca de 2 mil anos. Pesquisadores da Universidade de Córdoba identificaram neles o patchouli, essência presente em fragrâncias atuais. A descoberta foi possível porque o pequeno recipiente permaneceu fechado e protegido por séculos.

O frasco apareceu em uma tumba romana de Carmona

A descoberta aconteceu em 2019, durante uma intervenção arqueológica ligada à construção de uma casa. No local havia um mausoléu do século I depois de Cristo, com urnas funerárias de seis adultos. O perfume estava junto aos restos cremados de uma mulher.

O objeto foi colocado numa urna de vidro, acompanhado de uma pequena bolsa com três contas de âmbar. O recipiente, esculpido em cristal de rocha, tinha formato de pequena ânfora. Esse material é um tipo de quartzo, diferente do vidro comum usado em vários frascos romanos.

Uma pequena quantidade de material foi suficiente para investigar os hábitos de beleza dos romanos

Como o perfume sobreviveu por tanto tempo?

O conteúdo estava sólido quando foi encontrado, mas continuava dentro do recipiente. A Universidade de Córdoba explicou que um tampão de dolomita, ajustado com betume, ajudou a proteger os resíduos. A vedação reduziu o contato com o ambiente, fator decisivo para analisar a mistura original.

Os pesquisadores examinaram o material por métodos de análise química, incluindo técnicas que separam substâncias e identificam seus componentes. A equipe comparou os sinais obtidos com compostos conhecidos. Assim conseguiu ir além da aparência do frasco e investigar o que havia dentro dele.

A análise encontrou patchouli e uma base oleosa

O estudo publicado na revista Heritage, em 2023, identificou sinais químicos compatíveis com óleo essencial de patchouli e gordura vegetal. Os autores relacionaram os resultados à forma antiga de preparar perfumes, misturando uma essência aromática a uma base que ajudava a fixá-la.

Os principais elementos reconhecidos na investigação foram:

Recipiente: frasco pequeno de quartzo, esculpido em forma de ânfora.

frasco pequeno de quartzo, esculpido em forma de ânfora. Fechamento: tampa de dolomita vedada com betume.

tampa de dolomita vedada com betume. Fragrância: resíduos associados ao óleo de patchouli.

resíduos associados ao óleo de patchouli. Base: matéria vegetal gordurosa, com possibilidade de conter azeite.

A presença de azeite de oliva foi considerada possível, não comprovada. Essa diferença importa: encontrar marcadores de gordura vegetal permite reconhecer a base, mas não estabelecer com certeza a origem de todo ingrediente. O frasco também não revela quem preparou ou vendeu a mistura.

O que liga o cheiro antigo aos perfumes de hoje?

O patchouli é associado a plantas do gênero Pogostemon, especialmente Pogostemon cablin. Seu óleo é usado na perfumaria moderna. Reconhecer a mesma matéria aromática num achado romano mostra uma continuidade de ingrediente, embora as receitas antigas não sejam iguais às fórmulas vendidas atualmente.

O estudo chamou atenção porque não havia registro químico confirmado desse uso em perfume romano. Não significa que todas as pessoas da época usassem patchouli, nem que o cheiro de Roma inteira fosse igual. A evidência vem de um recipiente encontrado em um contexto funerário específico.

O estudo mostra como ingredientes conhecidos atualmente já faziam parte da rotina de povos antigos

O que o perfume não permite saber sobre Roma?

Os resíduos ajudam a reconhecer a receita daquele frasco, mas não mostram como o perfume chegou a Carmona. O patchouli tem origem asiática, e seria preciso encontrar outras provas para reconstruir a circulação exata de plantas, ingredientes ou produtos acabados naquele período.

Também não é possível usar um único recipiente para representar os hábitos de todos os romanos. O objeto veio de um sepultamento com bens valiosos. Ele revela uma prática específica e amplia o conhecimento sobre produtos aromáticos de luxo, sem servir como retrato geral da população.

Um objeto pequeno revela uma escolha de luxo

O cristal de rocha era difícil de trabalhar e valioso na Antiguidade. Além dele, a tumba reunia peças de âmbar e outros objetos. O conjunto levou os pesquisadores a considerar que o perfume poderia ser um produto caro, ligado a uma família com recursos.

Essa interpretação considera o local e os materiais, mas não mostra como o produto era usado em vida. O frasco permite conhecer parte de sua composição e a forma como foi guardado. Após 2 mil anos, o resíduo aproximou a perfumaria romana de um ingrediente usado até hoje.