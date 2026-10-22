O monumento de Chleby, na República Tcheca, foi construído há 6.500 anos e apresentava um círculo de 230 metros de diâmetro com 12 entradas. A distribuição desses acessos pode indicar movimentos do Sol e da Lua. Os vestígios arqueológicos indicam usos diferentes do espaço ao longo de muitos séculos.

Como era o monumento circular de Chleby?

A estrutura foi identificada nas proximidades da vila de Chleby, na região central do país. A Universidade da Boêmia Ocidental informa que o círculo tinha 230 metros de diâmetro, uma vala com mais de 2,5 metros de profundidade e doze acessos.

Essas entradas não foram distribuídas em distâncias iguais. A equipe liderada pelo arqueólogo Petr Krištuf analisou a posição das passagens e encontrou relações geométricas com pontos do horizonte. O resultado sugere que a organização da obra fazia parte de um planejamento maior.

A posição das entradas pode oferecer pistas sobre a maneira como essas comunidades observavam o céu

Por que as entradas podem ter relação com o céu?

Os pesquisadores identificaram dois pontos de observação importantes. Um deles poderia acompanhar posições extremas da Lua no horizonte, ligadas a um ciclo de aproximadamente 18 anos. O outro relaciona o nascer do Sol no verão ao pôr do Sol no inverno.

Essa leitura se baseia no desenho do terreno e na orientação das passagens. Não significa que tenham sobrevivido instrumentos astronômicos ou registros escritos de cálculos. É uma interpretação arqueológica sustentada pelas posições observadas, ainda sujeita a novos estudos de campo e comparações.

Um espaço feito antes do círculo de Stonehenge

A estrutura de Chleby é mais antiga que o Stonehenge conhecido pelos seus grandes blocos de pedra. Conforme a English Heritage, o monumento inglês começou a ser construído há cerca de cinco mil anos, com uma fase posterior de pedras maiores.

Os principais vestígios de Chleby ajudam a entender a escala e o uso da construção:

Grande círculo: área cercada de aproximadamente 230 metros de diâmetro

área cercada de aproximadamente 230 metros de diâmetro Vala profunda: trecho com mais de 2,5 metros de profundidade

trecho com mais de 2,5 metros de profundidade Doze entradas: passagens cujas posições não parecem ter sido escolhidas ao acaso

passagens cujas posições não parecem ter sido escolhidas ao acaso Ossos e objetos: materiais de outras fases, importantes para reconstruir a ocupação

A comparação não quer dizer que o círculo tcheco tinha a mesma forma de Stonehenge. Um era marcado por valas e acessos; o outro ganhou grandes pedras em fases posteriores. O ponto comum está no possível interesse por ciclos celestes e encontros coletivos.

Que rituais podem ter ocorrido no local?

Nas proximidades das entradas foram encontrados crânios e chifres de bovinos. Os arqueólogos consideram a hipótese de que essas partes decorassem portais e tivessem importância religiosa para os primeiros agricultores. Essa função é provável, mas não foi observada diretamente como em um registro escrito.

Também surgiram ossos humanos na vala. Parte das descobertas corresponde a um sepultamento da Idade do Bronze, com restos de cerca de dezoito pessoas. Essa ocupação ocorreu muito depois da construção inicial, por isso não se deve apresentar todos os ossos como provas de um único ritual neolítico.

Uma estrutura de grandes proporções mostra que grupos antigos já realizavam trabalhos complexos

A passagem do tempo mudou a função da área

Os estudos mostram que um monumento pode continuar visível durante gerações, mesmo quando seu sentido original muda. Em Chleby, a vala foi gradualmente preenchida e, na Idade do Ferro, o espaço passou a receber ocupação comum, distante da provável função cerimonial inicial.

Essa sequência impede tratar o local como se tivesse sido usado sempre da mesma maneira. Uma estrutura planejada para reunir pessoas e marcar ciclos também pode terminar incorporada à vida cotidiana. A data dos materiais encontrados é essencial para separar cada fase.

Novas análises podem esclarecer o uso da área

Os pesquisadores querem examinar as marcas químicas do solo, capazes de revelar usos que não deixaram objetos reconhecíveis. Os resultados poderão ajudar a distinguir áreas de passagem, reunião e outras atividades, mas não permitem reconstruir todas as cerimônias realizadas há milênios.

O círculo de Chleby reúne uma obra de grande escala, entradas orientadas e vestígios acumulados durante épocas diferentes. Seu valor está tanto na arquitetura de 6.500 anos quanto nas novas perguntas sobre a relação entre agricultura, céu e vida coletiva.