Vasos de bronze com cerca de 2.500 anos, encontrados em um santuário de Paestum, na Itália, guardavam um resíduo pegajoso. Após décadas de dúvidas, novos testes localizaram açúcares e proteínas ligadas às abelhas, reforçando a hipótese de que o material teria incluído mel oferecido em um antigo ritual.

Onde apareceram os vasos com a substância misteriosa?

Os recipientes foram encontrados em 1954, num santuário subterrâneo de Paestum, antiga cidade de origem grega na atual Itália. A estrutura é situada entre 530 e 510 a.C. e continha vasos de bronze com uma massa espessa de aparência pouco familiar.

Desde a descoberta, o local sugeria a possibilidade de uma oferenda feita aos deuses. Na Antiguidade, o mel tinha valor alimentar e ritual, mas o aspecto de um resíduo envelhecido não bastava para dizer exatamente quais substâncias foram depositadas ali. O rito exato não foi registrado.

Novas técnicas de análise trouxeram pistas que não haviam sido identificadas nos primeiros estudos

A primeira identificação mudou com análises posteriores

Inicialmente, arqueólogos interpretaram a substância como possível mel preservado nos vasos. Depois, três equipes que analisaram o material ao longo de décadas não confirmaram essa ideia e sugeriram misturas de ceras, gorduras ou resinas, acompanhadas de outros resíduos.

As interpretações passaram por três momentos documentados:

Descoberta em 1954: o contexto religioso levou à suspeita inicial de mel.

o contexto religioso levou à suspeita inicial de mel. Análises antigas: os resultados químicos não confirmaram essa identificação.

os resultados químicos não confirmaram essa identificação. Exames de 2025: novas técnicas encontraram pistas moleculares de produtos das abelhas.

Quando as amostras chegaram ao Museu Ashmolean, em Oxford, uma nova equipe pôde reexaminar o problema. A questão deixou de depender apenas da aparência ou da ideia de oferenda: passou a envolver a composição química preservada. Assim, a mesma massa recebeu explicações distintas conforme as ferramentas disponíveis em cada época.

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Quais substâncias sugerem que havia mel?

Segundo a American Chemical Society, os pesquisadores identificaram açúcares do grupo das hexoses, sinais de açúcar degradado junto ao cobre e proteínas associadas à geleia real, substância produzida por abelhas. A investigação incluiu sinais químicos que resistiram à passagem do tempo, apesar da degradação.

O estudo, publicado no Journal of the American Chemical Society, também encontrou semelhanças químicas com mel e cera de abelha atuais. A composição antiga era mais complexa, o que ajuda a explicar por que os exames anteriores chegaram a conclusões diferentes. São sinais analisados em conjunto.

O achado mostra como pequenas quantidades de material podem revelar antigos hábitos alimentares

O novo teste prova que os vasos continham apenas mel?

Não. Os dados apoiam a hipótese de que havia mel ou favos de mel entre os conteúdos originais. Contudo, os pesquisadores não descartam a presença de outros produtos das abelhas e de substâncias que se alteraram durante os séculos.

O contato prolongado com o metal e as mudanças naturais da matéria dificultam recuperar a receita inicial. Assim, dizer que a mistura tinha mel é diferente de afirmar que o vaso continha mel puro, sem ingredientes adicionais. Por isso, os dados indicam possibilidades.

Os recipientes ajudam a entender antigos rituais

A antiga Paestum foi uma cidade grega do sul da Itália antes de passar por outras fases históricas. Seus espaços religiosos preservaram objetos que ajudam a investigar oferendas e práticas de culto sem precisar imaginar cerimônias não documentadas.

O estudo não identifica quem levou os vasos ao santuário nem o motivo exato do gesto. A existência de um recipiente com provável mel, porém, mostra como produtos naturais valorizados podiam entrar na relação entre comunidades e seus lugares sagrados. Não se conhece a cerimônia exata.

Uma dúvida antiga ganhou uma resposta mais precisa

O mais importante é a sequência de investigação: uma identificação inicial foi contestada, e novas ferramentas ofereceram evidências antes indisponíveis. Esse processo mostra como museus e laboratórios podem revisar conclusões antigas sem apagar as dúvidas que permanecem.

O resíduo já não precisa ser tratado como uma massa completamente desconhecida. Hoje, os sinais de açúcares e proteínas de abelhas sustentam a presença de mel, enquanto a composição completa da oferenda ainda exige cuidado na interpretação. O caso também exemplifica a utilidade de conservar amostras para análises futuras.