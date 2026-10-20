Em Peñico, cidade de 3.800 anos no Peru, arqueólogos identificaram 15 edifícios públicos e uma oferenda encerrada num depósito de 22 centímetros. Peças de madeira e osso guardam desenhos. O conjunto reforça a hipótese de continuidade das tradições de Caral após o declínio dos centros antigos, sem comprovar migrações.

Onde fica Peñico, a cidade de 3.800 anos no Peru?

Peñico está na província de Huaura, departamento de Lima, no vale de Supe. A cidade foi ocupada aproximadamente entre 1800 e 1500 antes de Cristo, em uma fase posterior aos grandes centros da civilização Caral. Seus espaços preservados ocupam uma área arqueológica de 19,44 hectares.

A civilização Caral surgiu muito antes, no mesmo vale, e ficou conhecida por seus centros urbanos e edifícios públicos. Peñico está a cerca de 12,93 quilômetros da Cidade Sagrada de Caral-Supe, distância que permite comparar tradições, mas não comprova uma transferência direta de moradores.

Uma pequena peça chamou atenção por trazer pistas sobre os costumes de quem viveu naquela região

Os 15 edifícios públicos indicam uma cidade organizada

As pesquisas identificaram 15 construções públicas em Peñico. Esse conjunto mostra que o lugar tinha espaços destinados a atividades coletivas, e não apenas moradias. A presença de edifícios planejados é importante para reconhecer como as pessoas organizavam cerimônias e outras tarefas da comunidade.

Segundo a Zona Arqueológica Caral, órgão do Ministério da Cultura peruano, o centro conectava áreas da costa e das montanhas e recebia produtos da região amazônica. Isso sugere contatos entre diferentes paisagens e comunidades, embora os caminhos exatos ainda dependam da interpretação dos vestígios.

O que havia no depósito ritual de 22 centímetros?

Uma pequena estrutura de 22 centímetros de comprimento, cercada por seixos em semicírculo e coberta por uma pedra maior, guardava os objetos. Essa medida se refere ao espaço do depósito, não ao tamanho de uma peça única. A posição dos materiais indica uma colocação planejada.

Os pesquisadores identificaram diferentes grupos de objetos no conjunto:

43 peças: feitas de madeira e osso, algumas gravadas ou marcadas pelo fogo.

feitas de madeira e osso, algumas gravadas ou marcadas pelo fogo. Figuras: desenhos de aves, serpentes, girinos e personagens humanos ou míticos.

desenhos de aves, serpentes, girinos e personagens humanos ou míticos. Adornos: contas, fragmentos minerais e pequenos olhos de concha.

As peças também apresentam desenhos geométricos e cavidades, possivelmente usadas para receber incrustações. Nem todas as figuras foram identificadas com segurança. Assim, o estudo descreve o que foi achado e oferece hipóteses sobre suas funções, sem atribuir nomes ou poderes conhecidos aos personagens.

Por que a oferenda foi enterrada durante uma construção?

O material apareceu ligado às primeiras fases de uma plataforma do Edifício Público Maior. Para os arqueólogos, a deposição fazia parte de uma cerimônia de construção ou consagração do espaço. A posição abaixo de uma pedra indica que o conjunto não foi simplesmente deixado ali por acaso.

A Cidade Sagrada de Caral-Supe é reconhecida pela UNESCO por seu valor histórico. Em Peñico, semelhanças entre materiais, desenhos e formas de construção apoiam a leitura de continuidade cultural com mudanças, e não a ideia de uma cópia exata da cidade mais antiga.

A descoberta mostra que a história local continuou mesmo após o enfraquecimento de um importante centro antigo

O declínio de Caral não apagou as tradições do vale

O enfraquecimento dos antigos centros urbanos não significou o desaparecimento imediato de todo conhecimento produzido no vale. Peñico apresenta práticas e formas de organização que lembram tradições anteriores, adaptadas a outra fase. É possível estudar essa transformação sem imaginar uma fuga coletiva já comprovada.

Os vestígios, porém, não revelam a identidade de cada morador nem todos os motivos das mudanças. As escavações oferecem pistas sobre redes de contato e cerimônias, mas deixam perguntas abertas. O pequeno depósito ajuda a entender como ideias antigas podiam continuar em novos espaços.

As descobertas ampliam o conhecimento sobre o vale de Supe

O anúncio oficial de julho de 2026 reuniu resultados de pesquisas conduzidas pela equipe da arqueóloga Ruth Shady. A análise dos objetos também leva em conta técnicas de gravação e a posição de cada peça no solo, porque o contexto é tão importante quanto o material.

Em uma cidade com 15 edifícios públicos, um depósito pequeno pode registrar uma decisão coletiva. Peñico revela que o passado do vale de Supe não terminou com o declínio dos centros de Caral. Suas tradições seguiram caminhos que a arqueologia ainda está reconstruindo.