Um artefato curvo de 72 centímetros, esculpido em presa de mamute, foi encontrado na caverna Obłazowa, na Polônia. Pesquisa de 2025 situou o artefato perto de 40 mil anos atrás, com margem de incerteza. Seu formato lembra um bumerangue, mas a função exata ainda está em debate na pesquisa arqueológica.

Onde foi encontrado o bumerangue de presa de mamute?

A peça apareceu na camada VIII da caverna Obłazowa, no sul da Polônia. Nesse setor, pesquisadores encontraram também ossos humanos e outros objetos, reunindo pistas da presença de grupos humanos antigos na região dos montes Cárpatos.

O objeto foi talhado a partir de marfim de mamute, material resistente que exigia escolha, corte e acabamento. Seu formato curvo e alongado lembra um bumerangue que não retorna, embora a semelhança visual não resolva por completo sua função. A curvatura da presa condicionou o formato final.

A escolha do material e o formato da peça levantaram perguntas sobre sua possível utilização

O formato revela um trabalho feito em etapas

A pesquisa publicada na revista PLOS ONE descreve riscos finos, superfícies polidas e marcas mais profundas na peça. Alguns sinais podem ter surgido durante a vida do animal; outros indicam modificações feitas por pessoas. Algumas marcas estão próximas das pontas, outras aparecem na área central do objeto.

Os vestígios ajudam a separar observações de possíveis explicações:

Comprimento: o objeto mede cerca de 72 centímetros.

o objeto mede cerca de 72 centímetros. Material: a matéria-prima era uma presa de mamute.

a matéria-prima era uma presa de mamute. Acabamento: há marcas de alisamento e polimento.

há marcas de alisamento e polimento. Superfície: algumas incisões podem ter valor decorativo ou prático.

Os autores também registraram vestígios de pigmento vermelho e desgaste compatível com manuseio. Essas pistas sugerem cuidado no acabamento e possível uso frequente, mas não provam que o objeto era arma, ferramenta ou peça ritual. A aparência isolada de um risco não basta para definir por que ele foi produzido.

Como os cientistas estimaram a idade da peça?

Os pesquisadores revisaram datas de ossos da mesma camada arqueológica, inclusive de um fóssil humano próximo. Com modelos estatísticos, estimaram para o objeto uma faixa de 42.290 a 39.280 anos atrás, com 95,4% de probabilidade.

Isso não significa que a presa tenha recebido uma data direta e definitiva. Uma análise antiga havia indicado idade muito menor, mas foi considerada pouco confiável devido à possível contaminação por materiais de restauração. Os autores trabalharam com diferentes medições e com a posição dos achados na escavação.

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O bumerangue voltava para a mão de quem o lançava?

Não há prova de que voltasse. A expressão bumerangue descreve a semelhança com objetos curvos de lançamento, mas nem todos os bumerangues foram feitos para retornar. A Universidade de Bolonha destaca o planejamento técnico necessário para produzir a peça.

As marcas de uso e o formato podem orientar hipóteses sobre o manuseio, mas não permitem reconstruir um lançamento ocorrido há tantos milênios. A função simbólica também é discutida porque a peça apareceu perto de outros achados especiais. Isso não demonstra como era lançado.

A descoberta mostra como nossos antepassados aproveitavam recursos naturais para criar objetos elaborados

A caverna guarda sinais de uma ocupação humana antiga

A caverna Obłazowa possui diferentes camadas arqueológicas, formadas em épocas distintas. Por isso, é essencial relacionar a peça à camada correta e aos vestígios encontrados no mesmo contexto. A sequência das camadas ajuda a evitar que vestígios de períodos diferentes sejam confundidos.

O estudo de 2025 estima a principal ocupação dessa camada entre aproximadamente 42.810 e 38.550 anos atrás. Isso ajuda a situar a peça no começo da presença do Homo sapiens naquela parte da Europa, sem identificar seu fabricante.

O achado revela habilidade, mas ainda deixa perguntas

Esculpir uma presa grande e curva exigia planejamento e domínio do material. A peça é uma das mais antigas conhecidas com esse formato na Europa, embora a idade e a função sejam tratadas com margens de incerteza.

O objeto continua importante mesmo sem uma resposta fechada sobre seu uso. Suas medidas, o desgaste e a localização oferecem evidências concretas do trabalho humano e mostram como novas datações podem mudar a interpretação de achados já conhecidos. A datação posterior revisou uma medida antiga.